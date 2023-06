GÅR AV: Anette Trettebergstuen (Ap) kunngjorde fredag at hun går av som kultur- og likestillingsminister etter flere habilitetsfeil. Foto: Cornelius Poppe

– Det er få av de sentrale politikerne i Arbeiderpartiet som har gjort mer for kampen vår enn henne, forteller leder for homonettverket i Arbeiderpartiet, Jon Reidar Øyan. Fredag morgen kunngjorde Anette Trettebergstuen at hun går av som kultur- og likestillingsminister på grunn av flere saker der hun har gitt verv til personer hun er inhabil overfor. Dette skjer samme uke som kunnskapsminister Tonje Brenna, tirsdag la se flat og beklaget etter å ha gitt styreverv til en god venn gjennom mange år. – Ekstremt stort tap Leder for Arbeiderpartiets homonettverk synes avgangen til Trettebergstuen er trist, men riktig avgjørelse. – Vår kamp (LHBTQ+ rettigheter, journ.anm.) trenger modige politikere og Anette har helt soleklart vært en av dem. Det er utrolig trist, men samtidig riktig at hun går av. Hun tok konsekvensen av det hun har gjort og det står det respekt av, forteller Øyan.

FORNØYDE: Homonettverket i Arbeiderpartiet vil takke Anette Trettebergstuen for å ha stått i bresjen for flere av nettverkets hjertesaker. Nestleder Marit Bjerke og leder Jon Reidar Øyan sammen med Trettebergstuen på pressekonferanse om konverteringsterapi. Foto: FOTO: PRIVAT

Øyan, som også er bystyrerepresentant i Oslo, mener viktigheten av sakene Trettebergstuen har stått i bresjen for, ikke skal underdrives.

– Anette har hatt enn framtredenene rolle i over 20 år for å blant annet få gjennom felles ekteskapslov, assistert befruktning for lesbiske og forbud mot konverteringsterapi.

– Det at hun går av blir et ekstremt stort tap for det skeive miljøet, legger Øyan til.



Vil spille inn kandidater

Under en egen pressekonferanse fredag, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre at han mener det var riktig beslutning av Trettebergstuen å gå av, etter at habilitetsfeilene ble oppdaget.

Han berømte samtidig den avtroppende kultur- og likestillingsministerens arbeid, blant annet håndteringen av masseskytingen på London pub for snart ett år siden.

– Hun har gjort en særdeles viktig jobb overfor de etterlatte, de som ble rammet, Pride-miljøet og de skeives organisasjoner, fortalte Støre.

Statsministeren bekreftet også at arbeidet med å finne ny kultur- og likestillingsminister starter umiddelbart.

FORSLAG: Jon Reidar Øyan (t.h) bekrefter at homonettverket i Arbeiderpartiet vil spille inn passende kandidater til ny kultur- og likestillingsminister, til Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jon Reidar Øyan vil ikke spekulere i hvem som eventuelt vil bli valgt til ny minister etter Trettebergstuen, men håper det vil skje raskt.

– Vi håper at det kommer på plass en ny minister så fort som mulig. I dag starter Pride-uka i Oslo og landet står uten en likestillingsminister, forteller han.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Rogaland Arbeiderparti lanserer Hadia Tajik som ny kultur-og likestillingsminister.

Øyan forteller at Arbeiderpartiets homonettverk også kommer til å spille inn eventuelle kandidater til statsministeren relativt raskt, men ønsker ikke å gå ut med navn.

– En tilleggsdimensjon for Anette har vært at hun selv er lesbisk og har kjent på kroppen hvordan storsamfunnet kan være, på godt og vondt. Samtidig vet vi at veldig mange av våre heterofile allierte er i stand til å ta kampen med oss. Jeg er helt trygg på at det kommer til å bli en person som fortsatt vil holde denne fanen høyt, forteller Øyan.