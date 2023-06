– Vi er ekstremt sjokkert og har aldri vært så rystet, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).



Hun refererer til dagens møte mellom det statseide selskapet Norske Tog, FFO og Norges Handikapforbund.

Det tok mindre enn ti minutter før FFO så seg nødt til å forlate møtet.

Møtet skulle handle om hvordan fremtidens fjerntog til en i første omgang verdi av åtte milliarder kroner, skal innredes og tilrettelegges for funksjonshemmede.

Funkis-alibi

– FFO trakk seg umiddelbart fra samarbeidet da Norske Tog i møtet igjen gjorde det klart at ingen av de 17 nye fjerntogene som skal frakte passasjerer over store deler av landet vil få trinnløs innstigning fra plattformer, forklarer Elvestad til TV 2.

Det betyr at rullestolbrukere - de neste 40 årene - må løftes inn og ut av togene ved hjelp av heis. Og de er avhengig av assistanse.

FREMTIDENS FJERNTOG: Norge bruker milliarder på nye fjerntog som møter massiv motstand fra funksjonshemmede. Foto: Stadler

– Vi nekter å være statens «funkis»-alibi. Norske tog har vist at de ikke lytter til innspill fra landets én million funksjonshemmede, raser Elvestad som med uttrykket «funkis» henspiller på funksjonshemmende.

Bortkastet

Elvestad mener regjeringen driver et ufint spill og er tydelig på hva hun mener:

– Regjeringen driver nå regelrett diskriminering av funksjonshemmede, sier Elvestad til TV 2.

Hun sier det er bortkastet tid å møte Norske tog før de forstår hva likestilling handler om.

– Vi er ikke en aktivistisk organisasjon og trekker oss normalt aldri fra møter slik vi gjorde i dag. Men dette handler om et grunnleggende menneskesyn, hvilken rolle skal funksjonshemmede ha i samfunnet?

– Er funksjonshemmede B-borgere, et det det regjeringen legger opp til? spør Elvestad.

Etterlyser vilje

FFO reagerer på hvordan Norske Tog, underaktøren til Samferdselsdepartementet, har opptrådt i ukene etter at milliardkjøpet ble kjent.

Elvestad er klar på at løsningene med trinnløs ombordstigning finnes, men hun mener det mangler politisk vilje.

NYE TOG PÅ VEI: Norske Tog forhandler og kjøper inn nye og moderne fjerntog for milliarder på vegne av den norske staten. Foto: Mosvold/Scanpix

– Løsningen med trinnfri atkomst til fjerntog finnes i både Tyskland, Danmark og Sveits, men Norske tog er mer opptatt av bortforklaringer enn løsninger, sier hun.

TV 2 har bedt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svare på kritikken. Overfor TV 2 svarer statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i e-post:

«Norske tog skal sammen med Stadler nå i gang med designfasen. Dette innebærer siste tilpasninger og justeringer før toget settes i produksjon. I denne fasen vil brukerorganisasjonene i «Toggruppen» bli invitert til å delta.

Vi har forståelse for at FFO og andre ønsker en trinnfri atkomst fra plattform, men det er noen grunner til at dette ikke er prioritert av Norske tog og deres leverandør på bekostning av andre hensyn.»

«TOGGRUPPEN» «Toggruppen» består av representanter fra Bane NOR, Entur, Norske Tog, togselskapene, Ruter, Bufdir, Samferdselsdepartementet, samt brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Handikapforbundet, Blindeforbundet og Hørselshemmedes landsforbund.

Massiv politisk kritikk

Norske Togs kjøp av nye fjerntog har skapt politisk storm etter at det ble kjent at nye togsett ikke har trinnfri ombordstigning.

– Vi funksjonshemmede opplever oss som et smykke de velger å pynte seg med, fremfor en part som blir lyttet og tatt hensyn til i viktige avgjørelser, sier Elvestad som har fått bred politisk gehør for kritikken.

– Frp mener det er viktig å bygge for fremtiden og legge til rette for funksjonshemmede, presiserer stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) overfor TV 2.

Stordalen vil vite hvorfor de nyeste toginnkjøpene til fjerntogstrekningene ikke er universelt utformet i tråd med hva blant annet Jonas Gahr Støre etterspurte i sitt spørsmål til daværende samferdselsminister Hareide i 2020.

Flere partier på Stortinget reagerer på utviklingen i saken.

Høyre har i Stortinget spurt samferdselsministeren og hvordan han og regjeringen kan være fornøyd med at det norske togtilbudet ikke vil være universelt utformet de neste 40 årene.

SV stiller spørsmål om regjeringen er fornøyd med en «annenrangordning» på norske fjerntog for funksjonshemmede.

Også KrF, MDG og Venstre stiller seg kritiske til regjeringen.

Elvestad sier FFO har klare krav for å inngå i nye samarbeid med Norske tog.

– Vi er klare til å samarbeide igjen den dagen Norske tog innrømmer tabben de har gjort, og gjør alt i sin makt for å endre utfallet. Det er ikke for mye å forvente av en statlig aktør at de kjemper for grunnleggende likestilling.