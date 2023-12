– Ekstremt kritisk

Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, landet på Oslo Lufthavn onsdag morgen.

I NORGE: Onsdag morgen landet den ukrainske presidenten på Gardermoen. Foto: Volodymyr Zelenskyj / X

Besøket har blitt holdt strengt hemmelig av sikkerhetsårsaker, og det er onsdag et stort sikkerhetsopplegg i Oslo.



I hovedstaden skal han blant annet tale til Stortinget og i audiens på Slottet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er vert for besøket, og Norges videre støtte til Ukraina er blant temaene.

– Det at Zelenskyj er ute og reiser for å samle støtte, er et tegn på at de forskjellige støttepakkene er litt truet, slik han ser det, sier NUPI-forsker Ole Martin Stormoen til TV 2.

Stormoen sier at Zelenskyj derfor ser behovet for å reise rundt og signalisere hvor viktig støtten er.

KORTESJE: Politikortesje ved Eidsvoll plass utenfor Stortinget i forbindelse med statsbesøket. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Zelenskyj besøker Norge samtidig som Støre også er vertskap for et nordisk toppmøte med regjeringssjefene fra Finland, Danmark, Sverige og Island.

Tema for møtet er nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– At han kommer til Norge for å møte nordiske ministre, handler om at de nordiske landene er blant landene som har vært blant Ukrainas viktigste støttespillere når det gjelder penger, men også våpen og utstyr.

– Han vil signalisere at det er viktig at landene fortsetter denne støtten i tiden fremover.



Følg toppmøtet direkte på TV 2 Nyheter og her.

Peker på ett problem

Det ligger et enormt stort alvor bak førjulsvisittene til Zelenskyj. Det haster for Ukraina å sikre støtte til krigen mot Russland.

Stormoen understreker at det ser veldig mørkt ut for Ukraina, uten støtte fra Vesten.



– Det mest kritiske er artilleri, ammunisjon og luftvernsystem. De må ha en evne til å forsvare seg.

Han peker på at krigen har gått over i en fase der Ukraina ikke har lykkes med de offensive situasjonene som de hadde håpet på.

– Spesielt luftvern er ekstremt kritisk for å stoppe en del av angrepene som kommer til å komme mot energiinfrastruktur og andre viktige områder i vinter, mener Stormoen.

– De nordiske landene er helt klare på at støtten kommer til å være langvarig, men problemet er at selv om man vil støtte, er det ikke alltid man har evnen. Penger hjelper til å holde det ukrainske samfunnet gående, men litt av problemer at produksjons- og lagerkapasiteten for våpen og ammunisjon i Europa ikke er optimal.

Han peker på at produksjonsnivået og lagerkapasiteten for våpen og ammunisjon er lavere i Europa sammenlignet med USA.

– Derfor kan det være vanskelig å tilby tilstrekkelig med våpen, fordi produksjonskapasiteten ikke er på nivået som Europa hadde planlagt for.

– Dette kommer sannsynligvis til å ta seg opp i løpet av 2024, men det hjelper ikke Ukraina her og nå. Derfor er støtten fra USA essensiell, siden de har et større lager av utstyr og ammunisjon de kan ta av.

Dalende støtte

Ingen har gitt mer militær bistand til Ukraina enn USA. Mens Norge er det landet som i kroner og øre har gitt fjerde mest i støtte.

En oversikt fra Kiel-instituttet viser imidlertid at den samlede støtten til Ukraina i høst nesten falt med 90 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor.

BESØKTE USA: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, kom til Norge direkte fra USA. Der møtte han president Joe Biden. Foto: Chip Somodevilla / AFP / NTB

Zelenskyj kom direkte til Oslo fra Washington. USA-besøket var et forsøk på å hindre hans viktigste internasjonale støttespiller fra å redusere støtten.

– Er det fare for at USA svikter?

– Det er en viss fare for at støttepakken deres ikke vedtas før jul, men jeg tipper det løser seg i januar. Problemet er at pakken har blitt en del av USAs innenrikspolitikk, der republikanernes setter det opp mot andre sikkerhetstiltak i landet, sier Stormoen.

– Men isolert sett er støtten til Ukraina fortsatt stor både blant amerikanske politikere og i befolkningen. Biden har sagt at de vil støtte Ukraina så lenge de kan.



– En bragd

Stormoen sier så lenge støtten fra Vesten opprettholdes, vil den samlede økonomiske kraften være god nok til å gi støtten Ukraina trenger.

– Hvis den fortsetter, vil jeg påstå at utmattelsesstrategien Russland har valgt, ikke vil kunne lykkes på lang sikt hvis den vestlige støtten opprettholdes. Men det avhenger av en viss utholdenhet både i Ukraina og på vestlig side.



2024 blir utfordrende av flere grunner, ifølge Stormoen.

Han peker på stillstand ved frontlinjen, som trolig betyr at Ukraina må bruke mye av tiden på å forsvare seg, før de får nok ressurser til å prøve seg på en offensiv.

Forskeren påpeker også at Ukraina har tatt tilbake 50 prosent av de russisk-okkuperte områdene i landet.

– Offensivene Ukraina har forsøkt tidligere, er ekstremt kompliserte operasjoner som krever mye utstyr og opptrening. Uten for eksempel luftstøtte, som Ukraina mangler, vil det være utrolig krevende å få til. I utgangspunktet er det en bragd at de har klart å gjenerobre så store områder.