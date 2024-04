– Ekstremt godt å bli trodd

Flere kjente idrettsprofiler møttes i mars i Agder Tingrett i Kristiansand.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen la ned krav på 3,1 millioner kroner i erstatning etter å ha solgt seg ut av et padeltennis-senter høsten 2021.

Senteret var eid sammen med selskapet til blant annet fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, Just Padel Group (JPG).

Jacobsen mener han fikk for altfor lite betalt da JPG ble kjøpt av svenske We Are Padel, og påstår at Mathisen og Årst holdt nesten halve salgssummen utenfor da han solgte sin andel.

Den tidligere skihopperen fikk opplyst at summen rett under 4 millioner var en andel av 45,5 millioner JPG skulle selges for, men selskapet ble solgt til svenskene for 84 millioner kroner.



Nå har Jacobsen vunnet frem med søksmålet i Agder tingrett.