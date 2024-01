Nordmenn tar klart grep for å håndtere høye regninger og lave temperaturer. Det er ikke mulig å hjelpe alle som ringer, sier daglig leder.

Økte strømpriser de siste årene førte til at mange nordmenn tok grep i husholdningen.

2021 og 2022 var rekordår for varmepumpebransjen, og utviklingen virker nå å ha fortsatt.

– Det var fullt trøkk i 2023 også. Kanskje hjulpet av strømprisene, har vi ikke hatt så mange ledige stunder, sier Are Troli, daglig leder i østlandsbaserte Nek AS.



Kan ikke hjelpe alle

Store deler av landet har opplevd sprengkulde kombinert med økte strømpriser i vinter. Det har ført til en eksplosjon i kundehenvendelser.



– Det har vært ekstrem pågang. Vi har aldri hatt så mange telefoner som i kuldeperioden. Mandagen etter helgen med 30 minus var det rekord, forteller Troli.

TRAVLE TIDER: 2024 har så langt medført mange befaringer til nordmenn som vil ha ny varmepumpe, sier Are Troli, daglig leder i Nek AS Foto: John Arne Paulsen / Raumnes

Vanligvis er januar en rolig måned for varmepumpeselskapet, som er blant landets største.

– Det har vi ikke opplevd i år. Vi har ikke sjanse til å hjelpe alle som ringer.

Bergen Inneklima har bestillinger til langt ut i februar.

– Er det to uker med kaldt vær, så øker det på med forespørsler. Folk hiver seg rundt og bestiller befaring. Det er drahjelpen i vår bransje, sier salgsleder Patrick Njaastad.

LØFT: Billigere varianter av varmepumper har økt i popularitet i det siste, sier Patrick Njaastad i Bergen Inneklima. Foto: Elias Engevik / TV 2

Tror påganger roer seg

På tross av pågangen i vinter, virker markedet totalt å være tilbake til normalen, etter rekordårene etter pandemien.



– Likevel er det et jevnt trykk og man merker det veldig godt i kuldeperioder, når strømmen er dyr. Da står det ikke stille på telefonen, sier daglig leder i Åndheim Kulde, Thorstein Heggestuen.



Han tror de vil merke at folks lommebok tynnes ut i dyrtiden.

– En varmepumpe til 25.000 og oppover er en betydelig sum for folk flest. Med høy rente er det gjerne ikke dyre innkjøp som står øverst på prioriteringslisten. Men når ting ryker, må folk ha ting i orden, så det vil være stabilt for vår del.

ISKALDT: Til tider har det vært mange grader varmere til havs enn på land på Østlandet. Kulden har påvirket salgstallene for varmepumper over hele landet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også Lars Mørk-Lorenzen, daglig leder i landsdekkende FJ Klima, forteller om en svært hektisk vinter.

Selv om veksten har stabilisert seg, ser de lyst på fremtiden.

– Når folk regner på hvor mye de faktisk kan spare, opplever vi stor interesse for å finne mer effektive løsninger for oppvarming.



Anledningen krever tiltak

Kulden og dyrtid har tvunget mange nordmenn til å ta raske grep, mener Andreas Ørpetveit, postdoktor i økonomi ved NHH.



– Generelt foretrekker folk å bruke mer penger i dag, og tenker at man skal begynne å spare penger i fremtiden. Men det blir like vanskelig når fremtiden kommer, og det blir fort gjort aldri å begynne å spare.

– For varmepumper er det motsatt effekt. Man bruker penger i dag, nettopp for å spare i fremtiden. Det man opplever akkurat nå, handler man basert på. Kombinasjonen av kulden og dyr oppvarming, gjør at man bruker anledningen til å ta tiltak.

VARME: Det er over 150.000 luft til luft-varmepumper i Norge. Kulde og dyr strøm får fortgang i salget. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han tror at etterspørselen etter dyre investeringer som varmepumper antakelig vil få et oppsving utover året.

– Det er høye renter og dyrtid nå, men signalene er at rentene stabiliseres eller settes ned i løpet av året. Da vil nok det ta seg opp igjen. På sikt kommer det nye EU-direktiv som gjør at det lønner seg å ha god energieffektivisering i boligen. Varmepumpen er kanskje den billigste investeringen for å forbedre det.