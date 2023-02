Ekstraordinær båndtvang i flere kommuner

De fleste hundeeiere vet at båndtvangen setter inn over hele landet den 1. april, men allerede i årets første to måneder har en rekke kommuner innført ekstraordinær båndtvang.

mFra lørdag av må Oslos hunder gå i bånd av hensyn til viltet i kommunen. Dette skriver bymiljøetaten i en pressemelding fredag morgen. Og det er ikke bare i Oslo at kommunene har sett seg nødt til å stramme inn: I 2023 er det allerede fattet 25 vedtak om ekstraordinær båndtvang i kommunene.

Tinn, Øyer, Lier og Lillehammer er blant kommunene som oppgir at hensynet til vilt i kommunene er årsaken til båndtvangen.

Kan kreve båndtvang i skiløype

Den nye hundeloven trådte i kraft den 1. januar 2023. Der ble kravene til hundeeiere skjerpet, og det er hundeeierens ansvar å vurdere når det kan være til ulempe for andre at hunden går løs.

De fleste hundeeiere er godt kjent med at det er nasjonal båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Det gjelder for hele landet, og er nedfelt i hundeloven.

FRILEK: Den nye hundeloven gir også kommunene mulighet til å regulere egne områder der hunder kan få løpe fritt. Illustrasjonsfoto Foto: Gaizka Iroz / AFP / NTB

Men kommunene har anledning til å lage egne forskrifter, og det kan bli enda strengere. For eksempel er det opp til hver kommune om det er båndtvang i parker eller på og ved skoler. Dessuten kan kommunen vedta båndtvang på og ved merkede skiløyper, noe som kan være av interesse for skiløpere som irriterer seg over hundebæsj i sporet.

For å beskytte viltet

Kommunen har også mulighet til å fatte vedtak om ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Det er derfor Oslo nå har avgjort at en ekstraordinær båndtvang gjelder fra og med lørdag 18. mars og frem til onsdag 15. mars.

– Det svært høye antallet rådyr som vi vet at har blitt jaget, skadet og/eller drept av hunder de siste ukene, viser at rådyrene er i en ekstraordinært vanskelig situasjon i deler av Oslo nå. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold, som vi ikke fullt ut har oversikt over, skriver bymiljøetaten i pressemeldingen.

Når snø og is gjør fluktveien vrien for rådyret, har de ikke gode sjanser mot en skikkelig jakthund. Illustrasjonshund fra Trøndelang. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Båndtvangen gjelder i bestemte soner. Hvis du er hundeeier kan du sjekke ditt område her.

Etter loven kan man få en bot på flere tusen kroner for brudd på båndtvang. Man kan også idømmes fengsel inntil en måned, men det er ikke kjent for TV 2 at noen har blitt dømt så strengt i en vanlig sak om båndtvang. Påtale skjer bare når politiet mener det er «påkrevd av allmenne hensyn». Løse hunder som fanges inn skal snarest leveres til politiet, som kontakter eier og tar vare på hunden på eiers regning til eieren henter den. Hvis ingen henter hunden vil den bli forsøkt omplassert, eller i verste fall avlivet.