Eksplosiv vekst av denne typen turister

Himmelen over Nordens Paris var uvanlig spektakulær onsdag. Fenomenet vil vise seg oftere framover og har ført til eksplosiv turistvekst.

UVANLIG FARGERIKT: Onsdag var det et svært spektakulært nordlys over Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

I følge eksperter har det vært uvanlig mye nordlys hittil i høst. Og på grunn av solas syklus, er det enda mer på vei. Dette har utenlandske turister virkelig fått med seg og strømmer til Nordens Paris.

Senest onsdag fikk mange tidenes nordlysopplevelse i Tromsø.

Solforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter sitter på en konferanse i Tyskland om dagen, men skulle veldig gjerne ha vært i Nord-Norge og sett himmelmagien med egne øyne.

– Det folk var vitne til onsdag var spektakulært, sier Brekke.

SER OPP: Solforsker Pål Brekke lover at det vil bli mange muligheter for nordlys de neste årene. Foto: Tore Meek/ NTB

Brekke forklarer at sola går i en syklus på elleve år. Forrige gang nordlyset var på maks, var i 2013.

– Vi nå er på vei inn i en heftigere periode, som trolig får en topp om noen år, sier solforskeren.

Sprutende solvind

Brekke sier at det er to ulike prosesser som vanligvis skaper kraftige nordlysutbrudd.

– Det ene er solstormer. Men denne gangen var årsaken et koronahull, som akkurat nå har en åpning rett mot jorda, sier Brekke.



Her ser du NASAS film av solens ytre atmosfære – koronaen. Det mørke utstrakte området kalles koronahull. Denne 48 timers filmen viser hvordan koronahullet roterte onsdag.

Brekke forklarer at koronahull er mørke områder i solas varme atmosfære. Fra dette hullet spruter solvinden ut med dobbelt så stor hastighet som fra resten av solskiva.

– Når slike hull roterer inn mot senteret av sola sikter hullet mot oss. Og et par dager senere treffes jorda av dette «vindkastet». Vindkastet får dermed jordas magnetfelt til å «riste» på seg og det skapes en geomagnetisk storm - på samme måte som solstormer, sier solforskeren.

Men onsdagens nordlys var ekstra spesielt, da det var mye mer rosa farge på lyset enn vanlig.

– Grunnen til at det ble enda heftigere farger enn normalt, er at partiklene fikk ekstra god fart. Nitrogen reagerte med sollyspartikler og ga den spesielle lillafargen, sier Brekke.

– Det villeste jeg har opplevd

En av mange som fikk en unik opplevelse onsdag kveld, var reiselivssjef Lone Helle i Visit Tromsø. Hun var ute og luftet en hund da hun holdt på å falle i bakken av synet.

– Det er det villeste nordlyset jeg noen gang har opplevd. Hele himmelen flammet opp i lilla. Det var en helt skinnsyk opplevelse, sier Helle.

HIMMELMAGI: Lone Helle og to venninner sto på kaien i Tromsø og observerte himmelmagien onsdag kveld. Foto: Rebecca Skoog

Som tromsøværing har hun sett nordlys veldig mange ganger. Men onsdag var det heftigere enn noen gang.

– Vanligvis ser man ikke nordlyset så godt i selve Tromsø, på grunn av alle lysene fra byen. Men onsdag var det ekstremt tydelig, også midt i byen. Hele himmelen eksploderte i lilla og grønt. Det var en intens opplevelse, sier Helle.

Eksplosiv vekst

Det er åpenbart at det er mange som har fått med seg den økte aktiviteten på himmelen. For hotellene i Tromsø melder om veldig godt besøk og mange bookinger.

NHO Reiseliv ser også at nordlysturisme har ført til en eksplosiv vekst i utenlandske turister, som kommer til Tromsø om vinteren.

– Vi har ikke konkrete tall på antall nordlysturister, men vi vet at en stor andel av de utenlandske turistene som kommer til Nord-Norge kommer nettopp for å oppleve nordlyset, sier kommunikasjonssjef Ida Bakken Tønder i NHO Reiseliv.

UVALIG: I følge ekspertene har vært uvanlig mye nordlys hittil i høst. Og på grunn av solas syklus er det enda mer på vei. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB

Antall utenlandske hotellgjestedøgn på vinteren har økt fra 18 000 i 2008 til rundt 200 000 i 2018, altså en årlig tilvekst på nesten 20 000 gjestedøgn.

Siste tilgjengelige overnattingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det i september 2022 var 26 413 utenlandske overnattinger i Tromsø kommune.

– Det er 79 prosent vekst fra 14 715 overnattinger i september 2016, sier Tønder.

GLEDELIG: Reiselivssjef Lone Helle i Visit Tromsø synes det er gøy at så mange ønsker å komme til Tromsø for å oppleve nordlyset. Foto: Vegard Stien

Reiselivssjef Helle sier dette er svært gledelige tall med tanke på at Tromsø har vært veldig hardt rammet under pandemien.

– Derfor er det veldig gledelig at folk kommer oppover. Vi håper at en bra nordlyssesong gjør at vi som næring vil få en skikkelig opptur, sier Helle.

Flere sjanser

Stadig flere har begynt å følge med på nordlysvarsel for å oppleve det dansende, magiske lyset.

Fra satellitter observerer forskerne solstormene som slynger ut store skyer av gass og magnetfelt. De kan dermed estimere hastigheten på stormen og dermed gi forvarsel noen dager i forkant når det kommer kraftig nordlys.

VAKKERT: Torsdag kveld er det mulig at det blir fargefest på himmelen igjen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB

Brekkes beste tips dersom du ønsker å oppleve nordlys:

– Skaff deg en app som gir deg pushvarsel om når det er nordlys i nærheten av deg, kom deg ut i et område uten bylys og nyt synet, sier solforsker Brekke.

Fikk du ikke med deg nordlysutbruddet onsqdag? Fortvil ikke, torsdag kommer en ny sjanse.

Ifølge nordlysvarslingen er det ventet aktivitet på samme nivå torsdag.

Fra klokka 18 og utover er det heller ikke ventet spesielt skydekke over Tromsø.