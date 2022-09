Ekspertgruppe skal vurdere skredområdet i Heim onsdag

Det opplyser NGI (Norges Geotekniske Institutt) i en pressemelding.

Statens vegvesen oppnevnte ekspertgruppen søndag. Gruppen består av fagfolk med geoteknisk kompetanse og annen relevant fagkunnskap, ifølge Vegvesenet.

Medvirkende faktor

Raset i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk fredag 2. september. Et hus ble tatt i skredet og en 85 år gammel kvinne omkom. Ytterligere fem personer ble sendt til sykehus, ingen av disse ble alvorlig skadd.

En to år gamle jente og moren hennes er begge ute av sykehuset etter skredet i Valsøyfjorden.

Den 85 år gamle kvinnen som omkom var barnets oldemor.

Vegvesenet har tidligere sagt at utbyggingen av nye E39 like over den rasrammede boligen, sannsynligvis er en medvirkende faktor til at raset gikk.

Ferdig med avhør

Politiet har avsluttet avhørene og planlegger foreløpig ikke flere i forbindelse med skredet i Heim kommune sist fredag.

– Politiet skal nå konsentrere seg om å skaffe dokumentasjon fra byggherren Statens vegvesen, blant annet risikoanalyser og andre undersøkelser som er gjort i forkant av veiutbyggingen, sier seksjonsleder Randi Fagerholt ved Orkland politistasjon til NRK.