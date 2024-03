Et solid flertall i Stortinget har bestemt at Norge skal blokkere tilgangen til alle utenlandske spillselskaper som i dag tilbyr pengespill uten tillatelse i Norge.

Dette skal gjøres ved å ta i bruk såkalt DNS-blokkering. Det gjør at man ikke kommer inn på sidene til de utenlandske spillselskapene, men i stedet får opp en plakat som informerer om at nettsiden ikke er tilgjengelig i Norge.

Men én ting er sikkert, å stenge internett ute er lettere sagt enn gjort.



STORTINGSFLERTALL: Med 62 mot 37 stemmer har Stortinget besluttet at Norge skal blokkere alle utenlandske spillselskaper, via en DNS-blokkering. Foto: TV 2

Kan enkelt omgås

– Dette blir et fartshinder, ikke en bom, sier advokat Alexander Mollan, partner i Brækhus Advokatfirma.

Han er skeptisk til effekten av såkalt DNS-blokkering:

– Vi ser i dag at DNS-blokkering av nettsider med eksempelvis utenlandske fotballkamper kan omgås med nokså enkle tiltak, sier Mollan.

Selskapet har stor kompetanse på feltet og Mollan er en av flere som jobber med regulatoriske spørsmål innen gambling og personvern.

FINNER OMVEIER: – DNS-blokkering vil ha en viss effekt, men det er også et inngripende og omdiskutert tiltak, erfarer advokat Alexander Mollan, partner i Brækhus Advokatfirma. Foto: Privat

Flere eksperter TV 2 har snakket med mener DNS-blokkering ikke er spikeren i kisten for utenlandske spillselskaper. Mange kan lett omgå blokkeringen, uten at man trenger særlig teknisk kompetanse.

– Fartshinder, ikke bom



– Jeg tror ikke DNS-blokkering vil føre til en større reduksjon av aktiviteten til norske problemspillere og spillere i risikosonen. For denne gruppe spillere vil DNS-blokkering kun være et fartshinder, ikke en bom, sier Mollan.

Han påpeker at den mest aktive og sårbare gruppen av spillere også er mennesker som har vokst opp i en digital tidsalder.

THE PIRATE BAY: DNS-blokkering ble benyttet for å hindre at nordmenn skulle laste ned musikk via den svenske ulovlige musikktjenesten. Foto: Screenshot TV 2

– De er godt kjent med eller i det minste godt rustet, for å finne måter å omgå tiltak som eksempelvis DNS-blokkeringer, sier Mollan.

– Hvordan?

– Vi ser i dag at DNS-blokkering av nettsider med for eksempel utenlandske fotballkamper kan omgås med nokså enkle tiltak. Eksempelvis ved å benytte en VPN-tjeneste, endre DNS-innstillinger på mobiltelefonen eller PC-en som brukes for å nå den blokkerte nettsiden eller ved å bruke en DNS-tjenere levert av andre enn den norske internettleverandøren, forklarer Mollan til TV 2.



DNS-blokkering blir i dag benyttet blant annet for å hindre spredning av barnepornografi.

Motivene bak såkalt DNS-blokkering er flere.

Norsk myndigheter har ingen skatteinntekter fra disse spillselskapene. Det er også et argument at mange av de utenlandske spillselskapene i liten grad er opptatt av spillavhengighet og selskapene bidrar til at flere spilleavhengige blir ruinert.



FAKTA: DNS-BLOKKERING Domain Name System-blokkering, eller DNS-blokkering/filtrering, gjør det vanskelig for brukere å få tilgang til nettsteder på Internett.

DNS-blokkering ble først introdusert i 1997 som et middel til å blokkere spam-e-post fra kjente ondsinnede IP-adresser. DNS-blokkering ble eks.vis brukt for å sperre tilgangen til det ulovlige piratnettstedet Pirate Bay. DNS fungerer som internettets telefonkatalog. Når du skriver inn en URL i nettleseren din, som for eksempel www.tv2.no, sender datamaskinen din en forespørsel til DNS-serveren for å finne den tilsvarende IP-adressen for det gitte domenet. DNS-serveren svarer med riktige IP-adresse, slik at datamaskinen din kan etablere forbindelse og hente innholdet fra nettsiden. Kilde: Wikipedia

Omstridt tiltak

– Først og fremst setter det en svært alvorlig presedens når man aktivt blokkerer nordmenn fra å gjøre noe helt lovlig, bare fordi man ønsker å beskytte et statlig monopol, sier Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill.

Stenstrøm mener det er en illusjon å tro at DNS-blokkering hjelper problemspillere og at man kan komme seg rundt blokkeringen med få tastetrykk.

STRITTER IMOT: Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill, mener DNS-blokkering er problematisk, og at det vil ha liten effekt for de som ønsker å spille penger på utenlandske spilltjenester. Foto: Privat

– I høringen på Stortinget påpekte samtlige av høringsinstansene med teknisk kompetanse på feltet at det er enkelt å omgå, og at det i flere nettlesere og på mobiltelefonen uansett ikke vil fungere.

Datatilsynet har påpekt de utfordringene innføringen av DNS-blokkering vil ha med tanke på personvern og informasjonsfrihet.

– Det er et overtramp mot mange hundre tusen nordmenn som helt lovlig spiller hos utenlandske spillselskap hver eneste dag, mener Stenstrøm.

Støtter tiltaket

– Jeg synes det er et positivt tiltak, forteller Stavanger-kvinnen Hilal Deveci.

Deveci har vært en aktiv nettspiller i mange år.

I fjor fortalte TV 2 historien om Unibet som lenge nektet å utbetale henne en gevinst på 1,8 millioner. Selskapet beskyldte henne for fusk.

BLE NEKTET GEVINST: Unibet nektet lenge å utbetale gevinst på 1,8 millioner til Hilal Deveci uten å legge frem bevis for fusk. Deveci er positivt til tiltakene for å stoppe utenlandske spillselskaper. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Etter TV 2 satte søkelys på saken valgte spillgiganten å snu og Stavanger-kvinnen fikk utbetalt hele sin gevinst på 1,8 millioner kroner.



– Det finnes en rekke virkelig useriøse aktører der ute. Mange uten såkalt Maltalisens, forteller Deveci.

Malta Gaming Authority (MGA) er reguleringsorganet som gir ut EU-lisenser til en rekke større spillselskaper.

23.000 problemspillere

Data fra Spillforsk ved Universitetet i Bergen (UiB) viser at det er registrert 23.000 «problemspillere» og 93.000 såkalt «moderate risikospillere» i Norge.

Spillforsk-studien som ble utgitt mai 2023 viser også at antall «problemspillere» er halvert siden 2019.

Det er lovlig for nordmenn å spille på utenlandske spillselskaper, men norske banker og finansinstitusjoner har plikt til å stanse transaksjoner av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

ET TASTETRYKK UNNA: Et gigantisk omfang av ulike spillselskaper osm tilbyr ulike former for spill er kun noen tastetrykk unna. Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Dette grepet har bidratt til å redusere omfanget av spill hos utenlandske spillselskaper.

– Forebyggende effekt

– DNS-blokkering kan ha en forebyggende effekt hvor sårbare spillere, og særlig unge, ikke eksponeres for aggressive og utenlandske spillsider uten noen form for advarsel eller hinder, sier Magnus Pedersen, politisk rådgiver for interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge.

GODT FORNØYD: DNS-blokkering er et tiltak som bidrar til redusert spillaktivitet via utenlanske spilleselskaper mener Magnus Pedersen, politisk rådgiver for interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge. Foto: Privat

– En del mener DNS-blokkering er lett å omgå og derfor lite effektivt?

– Det kan nok stemme, men her må vi se alle regulatoriske tiltak som en helhet som igjen gir mer vern og som vil ha en forebyggende effekt, sier Pedersen.

Han mener også norske lovlige spilltilbydere bidrar til spilleavhengighet og at det må «ryddes» opp, også her.

– En enkelt spiller kan fortsatt spille vekk enorme summer på de norske aktørene og markedsføringen i Norge er fortsatt for aggressiv, sier Pedersen.