Eksperter: Så mye kan du «skeie ut», selv om du slanker deg

Januar er for mange startskuddet for livsstilsendringer, enten det er med mål om å gå ned noen kilo eller komme i bedre form.

Men hvordan passer lønningspilsen eller en fuktig tur på byen sammen med ambisjoner om vektreduksjon?

– Utfordringen med alkohol er at det er helt tomme kalorier som gir mye energi. Ikke så bra med tanke på vektreduksjon!

Det sier ernæringsfysiolog og fagansvarlig for kosthold i Roede, Karoline Steenbuch Lied.

RUTINER: Ernæringsfysiolog Karoline Steenbuch Lieds beste råd om du først har gått på en «smell», er å starte dagen derpå med en sunn og næringsrik mat. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forteller at mange syns det er krevende å kutt ned eller ut alkohol.

– Men i en livsstilsendring handler det om å erstatte de mindre gode valgene med sunne og gode valg, og dette er fullt mulig også når det gjelder alkohol, sier Steenbuch Lied.

12 bananer på en kveld

For en tur på byen kan fort blir dyrt i kaloriregnestykket.

Og mens det slett ikke er vanskelig å se for seg å drikke seks øl i løpet av en kveld, ville det vært utenkelig å spise tolv bananer i samme tidsrom.

Men kaloriinntaket ville vært det samme. Problemet er at man ikke blir særlig mett av alkohol.

BANAN: En halvliter med pils har like mye kalorier som to bananer. Da blir det fort noen bananklaser i løpet av en kveld. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– I løpet av en kveld på byen er det fullt mulig å få i seg like mye kalorier som dagsbehovet tilsier, det kan være lurt å ha i bakhodet, sier Steenbuch Lied.

Sjekk kaloriinnholdet i din favorittdrikk nederst i saken!

En halvliter med pils har nemlig 200 kalorier, noe som tilsvarer to bananer, tre epler eller 32 mandler. Dagsbehovet for kalorier avhenger av kjønn, alder, aktivitet og forbrenning, men ligger i snitt på mellom 2000 til 2200 for kvinner og 2400 til 2600 kalorier for menn.

Usunn nattmat



Skal du ned i vekt er det til syvende og sist det totale kaloriinntaket som gjelder, og da er det ikke bare alkoholen som kan velte lasset.

– I tillegg kommer ofte nattmat, som av den usunne typen. Det smarteste er å begrense både inntaket av alkohol og snacksen, sier Lied.



– Hvis man ikke vil droppe festen, hvilke andre valg kan man ta?



– Det er viktig å understreke at det ikke er en løsning å for eksempel kutte ett måltid dagen du skal drikke alkohol, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

HVA VINNER DU? Ernæringsfysiolog Tine Sundførs beste råd er å fokusere på de positive sidene ved å droppe alkoholen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det du kan gjøre er å legge inn en ekstra treningsøkt. Og når det kommer til vektreduksjon og kalorier kommer du langt med å velge drikke med mindre kaloriinnhold, som tørr hvitvin over øl, og sprit med blandevann uten sukker, sier hun.

Men er «skaden» først skjedd, er det lite vits i å straffe seg selv med en ekstra hard treningsøkt.

– Jo mer man har drukket – og jo mindre man har sovet, jo mer redusert er kroppen. Man trenger ikke å stå over all trening, litt bevegelse kan gjøre godt. Men det er viktig å drikke masse vann. Treningen dehydrerer, det gjør også alkoholen, sier Steenbuch Lied.



Råd for å nå målene

– Ofte er ambisjonsnivået den største utfordringen. Folk har for store ambisjoner og er for strenge med seg selv, sier Sundfør.

– Mitt beste råd er å sette seg positive mål og forsetter. Hva er det du kan gjøre mer av, istedenfor å tenke på hva du skal gjøre mindre av. Kan du spise mer frukt og grønt? Mer fisk? Trene mer?

TRENING: En ekstra treningsøkt før inntak av alkohol kan være med på å bøte på «skaden». Men å straffe seg selv med å trene ekstra hardt dagen derpå er ingen god idé. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hun anbefaler å tenke på tilsvarende måte når det gjelder inntaket av alkohol.

– Fokuser på de positive sidene ved å droppe eller redusere alkoholinntaket. At det er deilig å starte dagen uten å være utslitt og dehydrert. Kanskje blir det også litt enklere å dra på den skituren når man våkner uthvilt, sier Sundfør.

Hvit måned

Trenden med hvit måned er heller ikke en dårlig idé, mener Sundfør. En måned med alkoholstopp har nemlig en rekke positive innvirkninger.

– Hvis målet er å gå ned i vekt, er det ikke nødvendigvis selve festen eller turen på byen som gjør den største forskjellen i kaloriinntaket ditt. Men «spin off»-effektene ved å kutte i alkoholforbruket er at du får mer overskudd, bedre søvn og det blir lettere å gå på trening, sier Sundfør.

VELG SMART: Det er store forskjeller når det gjelder kaloriinnhold. Velg hvitvin over øl dersom du vil ned i vekt, er ekspertenes råd. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Nordmenn har de siste ti årene vært svært stabile når det gjelder konsum av alkohol. Både hvor ofte og hvor mye vi drikker.

Ifølge tall fra FHI drakk nordmenn i gjennomsnitt én gang i uken i fjor, og menn drikker mest.

– En måned uten alkohol vil også nedjustere hvor mye alkohol du trenger for å nå «lykkepromillen», dersom det er det du er ute etter.

Dans, dans, dans

Men en tur på byen er ikke bare helsvart.

– I løpet av en bytur hvor du kanskje danser en times tid, står og går i flere timer, kan du fort forbrenne en liten flaske tørr hvitvin på rundt 550 kalorier, sier Sundfør.

– Men hvor mange kalorier alkohol bidrar med, kommer selvsagt veldig an på hva du drikker. Drikker du sju-åtte øl er det nærmere 2000 kalorier. Det kommer du ikke til å danse fra deg.