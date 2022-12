Eksperter: – Putin vet nok selv at han har tapt krigen

Onsdag var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på statsbesøk i USA. Der holdt han en tale til den amerikanske kongressen, og gjorde det klart at Ukraina fremdeles har massevis av kamplyst.

Han takket også for den massive støtten Ukraina har mottatt fra USA og vesten.

– Dette besøket til Zelenskyj er svært viktig, det er historisk, det er selvfølgelig viktig for Ukraina å sikre at støtten fra USA fortsetter, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen.

USA har lovet å støtte Ukraina med våpensystemet Patriot.

– Det er veldig spesielt at dette gis til noen utenfor NATO, det er et veldig kapabelt system, så dette er en stor kapasitet som kommer inn, sier Røseth.

GOD STEMNING: De to statslederne fant åpenbart tonen, her under en pressekonferanse onsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Hvor avhengig er Ukraina av den hjelpen de får nå?

– De er veldig avhengige, fordi de er uttømt for Sovjetisk-produserte våpen. Derfor er innfasing av vestlig produserte våpen veldig viktig, sier han.

– Putin har tapt

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, er tydelig på at det brenner under beina på Putin nå.

– Jeg tror det er et stort sinne rundt Putin nå, det er ikke noe nytt at Putin sammenlikner seg med Zelenskyj, og når Zelenskyj da møter den amerikanske presidenten og den vestlige verden forener seg, så blir dette et symbol på at dette blir en krig det er vanskelig å vinne, sier Sangadzhieva.

Hun sier det er særlig en ting som blir stadig tydeligere, etterhvert som tiden går og krigen utspiller seg.

– Dette er en krig Putin allerede har tapt. Og jeg tror også Putin selv vet at han har tapt krigen, sier hun.

Krig mot NATO

Røseth understreker at president Vladimir Putin en stund allerede har hatt en retorikk rundt at krigen mot Ukraina er en krig mot NATO.

– Besøket i USA merkes i Moskva, og Moskva skjønner nå at Ukraina har langsiktig støtte fra USA. Det faller jo godt inn i retorikken om at krigen er mot NATO, sier Røseth.

– Moskva forsøker nå først og fremst å få momentum i krigen igjen, men det tror jeg vil bli vanskelig for dem de første månedene av vinteren, sier han.

Putin kom onsdag med nye uttalelser, der han blant annet var innom muligheten for å bruke atomvåpen. Han lovet også at det militære skal få alt de trenger av ressurser.

– Har Putin ressurser til å kunne gi det han her lover?

– Det Russland må gjøre da er å militarisere økonomien og samfunnet mye mer. De må utvide de væpnede styrkene til 1,5 millioner, opp fra 1,1. Det tar tid å bygge opp nye styrker og fase inn disse. Russland er tydelig svekket militært, men de gjør de kan for å mobilisere. De rekrutterer via nye vernepliktige. De er på vikende front på kort sikt, for dette tar tid, sier Røseth.

Bekymret for russere

Sangadzhieva og Helsingforskomiteen er også svært opptatt av det som skjer internt i Russland.

– Vi ser at krigen var en stor feil og en tabbe av Putin. Det som bekymrer oss er at kampen mot vesten skjer mot kritiske røster internt i Russland, sier Sangadzhieva .

Hun viser til at en av deres samarbeidspartnere nylig har blitt stengt ned. Minst 19.000 demonstranter er også blitt arrestert.

– Forholdene blir betydelig verre for dem som er igjen i Russland, og som prøver å stå imot krigen, sier hun.

– For hva ser man av motstand mot krigen internt i Russland nå?

– Først og fremst er det fortsatt protester. Vi som følger med ser dette hver dag, men dette er ikke så synlig, det er et stort og uoversiktlig land, sier hun.

Hun forteller at protestene internt i Russland har endret noe karakter den siste tiden.

– Folk våger mer, de er mer kreative. Befolkningen har begynt å våkne, de skjønner at krigen gjelder dem også, og at de ikke kan se hvordan dette vil ende, sier hun.