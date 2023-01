Eksperter om voldsvideo: – Det skjer om igjen og om igjen

Fem politimenn er siktet for drap etter å ha slått Tyre Nichols til døde.

Natt til lørdag ble det frigitt en video som viser hvordan politibetjentene banker opp 29-åringen.

Det er lagt ut totalt fire videoer på til sammen 67 minutter av hendelsene den 7. januar i år. Nichols døde av skadene den 10. januar.

Videoen ryster den amerikanske befolkningen.

– Vi ser fem politibetjenter som både slår, bruker sjokkvåpen, tåregass og sparker en person som er forsvarsløs og som ber de om å slutte. Han roper på moren sin som bor like ved, og han gjør åpenbart ikke noe for å fortjene en sånn type behandling, sier Tv 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

ET BLÅTT PROBLEM: – Disse personene har politiuniformer og dette er et politiproblem. sier, USA-ekspert Eirik Bergesen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bergesen sier at videoen gjør enormt inntrykk.

– Dette kan faktisk være med å forene et ganske splittet land i noe som må bli veldig sterke reaksjoner mot politibetjentene som er involvert og hele justisvesenet i USA må reagere og endre måten de reagerer på.

Politibetjentene Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith og Tadarrius Bean er alle siktet for drap og tatt ut av tjeneste og siktet for drap på Tyre Nichols .

De ble avskjediget den 20. januar.

– Til forskjell fra lignende saker har myndighetene nå handlet raskt. Hvorfor tror du det er tilfelle?

– Man har åpenbart lært av George Floyd-saken. Dette er på agendaen på en annen måte i USA enn tidligere. Dette er problem som har vart lenge, men nå ser vi at reaksjonsmønstrenes er annerledes og raskere.

Sosialt klassespørsmål

Bergesen sier at det er lett at rasismespørsmålet dukker opp i USA. Han mener man imidlertid er nødt til å snakke om sosial rettferdighet.

– Dette dreier seg om en sak som pågår i et nabolag hvor det er mange svarte som bor, og da blir det et slags sosialt klassespørsmål. Det er liten grunn til å tro at dette hadde skjedd i et nabolag i en øvre middelklasse hvor flere hvitte hadde bodd, sier han og legger til:

– Dette er ikke et sort eller hvitt problem, dette er et blått problem. Disse personene har politiuniformer og dette er et politiproblem.

– Et vedvarende problem

Hilmar Mjelde er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, og har god kunnskap om amerikansk politikk og kultur.

– Dette her skjer om igjen, og om igjen og om igjen. Man skulle kanskje tro at etter alle disse profilerte politivoldsakene de siste årene, med George Floyd i Minneapolis som den mest kjente, så har man kanskje klart om ikke å løse, men i alle fall redusere problemet, sier Mjelde.

PRESSKONFERANSE: Mandag denne uken holdt familien til Nichols en pressekonferanse. Til høyre ser du Nichols mor, RowVaughn Wells, og til venstre for henne, Nichols stefar Rodney Wells. Foto: Gerald Herbert / AP Photo

Han forteller at de siste ti årene så har i overkant av tusen stykker blitt drept av politiet i året.

– Dette er et vedvarende problem i USA, sier han.

Motstridende tendenser

George Floyd-skandalen i 2020 engasjerte en hel verden, og demonstranter verden over tok til gatene for å vise sin motstand for amerikansk politi.

Mjelde forklarer at det er noen ting som har blitt gjort i etterkant av Floyds dødsfall.

– Det har generelt vært et ganske stort trykk på reformen gjennom mange år om at politiet skal bli smartere i spente møter med befolkningen.

Han trekker frem at det er blitt fokusert på bedre trening, at man skal bruke mindre harde våpen, at man skal få en mer mangfoldig politistyrke etnisk.

Samtidig etter George Floyde-uroen kom det en motreaksjon.

– Så samtidig som det er et fokus på reform, at noen vil fjerne politiet i de mest dramatiske tilfellene, så sa jo Joe Biden nylig at vi må satse mer på politiet. Så det er noen motstridende tendenser her.

Det er tidligere blitt opplyst om at politiet i Minneapolis sliter med rekruttering av nye politibetjenter.

Politikultur

De fem politibetjentene som nå er siktet for drap på Nichols er alle av afroamerikansk opprinnelse.

– Handler dette om rasisme?

– Både og. På en måte handler det alltid om rase i USA når offeret er afro-amerikansk for vi vet at afroamerikanere, spesielt unge menn, er overrepresentert på statistikken når det gjelder å bli drept eller utsatt for vold fra politiet, sier USA-eksperten og legger til:

– Vi vet og at afroamerikanske politimenn historisk har vært, som hvite, vært involvert i grov vold de også mot andre afroamerikanere.

Mjelde forklarer at det det er flere årsaker til den utbredte politivolden i USA. Blant annet at de er dårlig trent og at man ikke blir holdt ansvarlig for overgrep.

– Så vet vi at med svarte politimenn som utøver vold mot svarte borgere, så kan det ha noe med en politikultur og aksept å gjøre og at disse svarte politimennene historisk sett har hatt ett slags ønske om å overkompensere for å vise at de også er skikkelig gode politifolk.

Nekter straffskyld

Føderalt politi etterforsker nå saken, men advarer mot at etterforskningen kan ta tid.

To av de siktede har nektet straffskyld, og en av forsvarerne har gått ut og sagt at ingen av dem hadde til hensikt å ta livet av Tyre Nichols.

Fire av de siktede har betalt kausjon og sluppet ut av fengsel, meldte CBS på fredag.