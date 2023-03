Eksperter: Disse pensjonsgrepene bør kvinner ta

Kvinner får i gjennomsnitt 23 prosent mindre i pensjon enn menn. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Pensjonsekspert Gro Handal i Nordea mener dette kommer av at flere kvinner jobber deltid, enten frivillig eller ufrivillig.

– Mange kvinner jobber også i bransjer som har lave tjenestepensjoner. Ofte er disse ned mot lovens minimum på to prosent av lønnen, forklarer Handal.

ADVARER: Gro Handal i Nordea ber kvinner tenke over valgene som påvirker pensjonen. Foto: Nordea

Konsekvensen av det kan bli stor spesielt ved et samlivsbrudd, fordi pensjonen følger person og ikke husstand.

– Mange kvinner tror at pensjonen blir delt som alt annet ved et samlivsbrudd. Det gjøres ikke. Dersom kvinnen jobber deltid for at partneren kan satse mer på karrieren, kan det påvirke pensjonsopptjeningen negativt for kvinnen, understreker Handal.

– Krever en mentalitetsendring

Trine Larsen er rekrutteringsrådgiver og administrerende direktør i Hammer & Hanborg.

Derfor bør du sjekke pensjonen din

Hun ser en positiv utvikling når det kommer til interessen for pensjon i ansettelsesprosesser.

– Pensjon er en viktig faktor, som det er kontant betaling for å sette seg ordentlig inn i. Og jeg opplever også at flere kvinner interesserer seg for hvordan pensjonen investeres, sier Larsen.

EKSPERT: Rekrutteringsrådgiver Trine Larsen tror ikke kvinner bare ønsker deltidsjobber. Foto: Hammer & Hanborg

Arbeidslivseksperten mener at forskjellen mellom pensjon for kvinner og menn er noe samfunnet må ta på alvor.

– Vi har helt åpenbart et glipp her og noe vi som samfunn må jobbe sammen om å endre på. Jeg tror også det krever en mentalitetsendring i samfunnet å bli kvitt oppfattelsen at kvinner ønsker deltidsjobb, mener Larsen.

Oppfordring spesielt til unge kvinner

Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea. Hun mener det er for lite kunnskap om hvilke pensjonsmuligheter kvinner har.

– Når jeg snakker med venner og holder innlegg, blir jeg ofte spurt «hva mener du med aktive valg innen pensjonsparing?». Det er lite kunnskap, og man må være mer på og spre den kunnskapen, sier Incedursun.

LANGSIKTIG: Forbrukerøkonom Derya Incedursun anbefaler å starte tidlig med egen pensjonssparing. Foto: Rune Blekken / TV 2

Ifølge forbrukerøkonomen er menn flinkere til å investere og spare enn kvinner. Hun tror også at mange unge kvinner ikke tenker på pensjon, når fokuset ligger på bolig og barn.

– Unge kvinner som er på boligmarkedet og har spart opp en buffer, bør tenke på pensjonssparing. På sikt kan det gi god avkastning med bare et par hundre kroner i måneden i for eksempel et aksjefond, forklarer Incedursun.

BØRSEN: Ekspertene anbefaler kvinner å spare til pensjon i aksjefond. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lene Drange, økonomisk rådgiver kjent fra Luksusfellen og Snapchat-kontoen Snaponomi, deler meningene til Incedursun.

– Mange unge kvinner er flinke til å spare i BSU, men uten fast jobb, med små barn og sannsynligvis en lavere betalt jobb blir det vanskelig å sette av overskuddet til pensjon, forklarer Drange.

GIR RÅD: Økonom Lene Drange mener kvinner dessverre er mer risikosky enn menn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun mener noen kvinner er ivrige og tar aktiv styring over pensjonen sin, men at de aller fleste burde bli flinkere. Noe av grunnen er frykt for risiko, mener Drange.

– Menn får lettere panikk med sine investeringer, mens kvinner som regel gjør sikrere investeringer. Dessverre sverger mange kvinner til høyrentekonto istedenfor fond. Høyrentekonto er fint på kort sikt, men penger blir mindre verdt med inflasjon, sier Drange.

Ekspertenes fire råd

TV 2 har samlet de fire viktigste rådene fra pensjonsekspertene.

1. Vær klar over konsekvensene av yrkesvalgene du tar.

Dette er pensjonsekspertenes viktigste råd.

– De færreste tenker over at det har påvirkning på pensjon om de jobber deltid, forteller Handal.

2. Sjekk tjenestepensjon i jobbintervjuet.

– Skal du inn i ny jobb i privat sektor, bør du sjekke tjenestepensjonen og hvordan midlene er investert, sier pensjonsekspert Handal.



JOBBSØK: Ekspertene råder deg til å sjekke pensjonsordningen til bedriftene du søker jobb til. Foto: Annika Byrde / NTB

Arbeidslivsekspert Larsen deler denne oppfatningen. Hun mener at også arbeidsgiverne og samfunnet har et ansvar her.

– Pensjon er også et arbeidsgiver- og samfunnsansvar. Gode arbeidsgivere – private som offentlige – sørger for god pensjon, konstaterer Larsen.

Pensjonssparingen hos arbeidsgiver kan settes inn i et fond med lav avkastning.

– En arbeidsgiver kan ha 2 prosent av lønnen, mens den andre kan ha 5 prosent. Det kan utgjøre store forskjeller når du pensjonerer deg, understreker forbrukerøkonom Incedursun.

Også ved å ta aktive valg om hvilke fond pengene plasseres i, kan pensjonen se mye bedre ut.

– Hvis du har mange år igjen av arbeidslivet, ta det aktive valget og skru opp aksjeandelen, oppfordrer Incedursun.

Vet du ikke hva du får i pensjon? Sjekk din pensjon her!

3. Start pensjonssparing tidlig.

– Mange blir fortvilet når de ser hva de får i pensjon, ofte når det er for sent. Det er mye enklere å starte pensjonssparing som ung enn hvis man er 60 år, understreker Handal.



START SMÅTT: Litt pensjonssparing er bedre enn ingen, ifølge ekspertene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pensjonseksperten trekker frem at kvinner i snitt lever lenger enn menn, og at 500 kroner i måneden kan være nok om sparingen starter tidlig.



Drange, som er økonomisk rådgiver, er enig.

– Mange føler det burde være 2-3000. Begynn med et par hundrelapper. Be banken gi forslag til tre fond og sammenlign de på den statsdrevne Finansportalen.no, anbefaler Drange.

Drange mener globalt indeksfond er et godt sted å starte, så lenge man sammenligner kostnaden med de ulike plattformene.

Forbrukerøkonomen Incedursun i Nordea anbefaler et fond med minimum seks års sparehorisont.

4. Spar pensjon i eget navn.

– Kvinner som jobber deltid for at partner skal kunne satse mer, kan kompenseres for tapt pensjon. Da må parene selv bli enige om å spare i kvinnens navn, forklarer pensjonseksperten.

Hennes beste råd er uansett å sjekke hva du kan forvente i pensjon.