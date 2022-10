Eksperter: Dette kan utløse artikkel 5

NORDSJØEN: Dersom norske oljeplattformer skulle bli angrepet, er det sannsynlig at Nato vil svare, mener forsker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dersom norsk olje- og gassindustri i Nordsjøen skulle bli utsatt for angrep eller sabotasje, er det en sjanse for at Nato vil slå tilbake.

Den sentrale artikkel 5 i Atlanterhavspakten slår nemlig fast at Nato-landene er enige om at et «væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle».

Omfanget av et eventuelt angrep er likevel det avgjørende for hva Nato vil gjøre.

– Et lite angrep vil nok verken folkerettslig eller politisk bli ansett som grunn nok til å utløse selvforsvarsplikten.

Det sier Paal Sigurd Hilde, forsker ved Institutt ved forsvarsstudier til TV 2.

Det skal en del til før Nato velger å anse slik sabotasje som en krigserklæring.

Klare kriterier

– Det måtte være et stort angrep som sannsynligvis rammer flere land og forvolder store skader, sier Hilde.

Forsker ved Nupi og professsor ved Høyskolen i Innlandet, Marianne Riddervold, forteller at det er kriterier for hva slags type angrep som utløser artikkel 5.

– Det må være et væpnet angrep mot et medlemsland, og jeg tror det må ha både materielle konsekvenser og tap av menneskeliv for å utløse artikkel fem, sier hun.

VOKTER: Sjøforsvaret patruljerer for tiden nordsjøen for å vokte over norske oljeplattformer. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

Fordi det for eksempel jobber mange mennesker på norske plattformer, vil et angrep her veie tungt.

– Hadde en oljeplattform blitt ødelagt av Russland, har jeg vanskelig for å se at Nato ikke vil svare på en eller annen måte, sier Riddervold.

Norsk sokkel i Nordsjøen skiller seg dermed fra gassledningene i Østersjøen.

FORSKER: Marianne RIddervold er forsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt. Foto: NUPI.

Natos ledere var raskt ute med å slå fast at den antatte sabotasjen mot Nordstream-ledningene i Østersjøen ikke utløser artikkel 5.

Riddervold understreker at lekkasjene på Nord Stream 1 skjedde i svensk og dansk økonomisk sone, altså utenfor Natos område, og uten tap av menneskeliv.

Trenger norsk sokkel

Dersom norsk sokkel skulle bli utsatt for sabotasje, vil det ikke gå mest utover Norge, mener Hilde.

– For Norge kan det føre til tapte inntekter og skade, men for land som Tyskland, Polen og Storbritannia vil dette trolig ha langt større konsekvenser, sier han.

Europa importerer mye olje og gass fra norske plattformer.

Hilde forklarer at hvis det uteblir, kan det sette deler av næringslivet ute av spill, og føre til at folk kan fryse.

Det kan dermed være i flere lands interesse å utløse artikkel 5 ved et angrep.

– Det er ikke nødvendigvis Norge som kommer til å være lengst framme på skoen for å gjøre det, sier Hilde.

LEKKASJE: En sabotasje på norsk sokkel ville skilt seg fra lekkasjene i Østersjøen, mener forskerne. Foto: Svenske kystvakten.

Flere utfordringer

Å utløse artikkel 5 er langt fra en selvfølge. Nato har gjort det kun én gang i sin historie. Det skjedde etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001.

Å utløse artikkel 5 krever handling fra Nato, forklarer Hilde. Et viktig spørsmål som kan dukke opp er derfor: Vet man hvem som står bak angrepet?

– Hvis det er et storstilt angrep i Nordsjøen, er det ikke veldig mange aktører som har evnen til å kunne gjøre det. Det vil peke mot Russland. Ved et mindre angrep vil det være vanskeligere å fastslå med sikkerhet, sier Hilde.

Han understreker at i Nato er man også opptatt av hvilke virkemidler som kan iverksettes.

NATO: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg møtte pressen i Brussel onsdag. Natos forsvarsministre holder denne uken toppmøte. Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP.

– Det kan også være politisk motstand mot å utløse artikkel 5, sier Hilde.

Riddervold legger til at det utløsing av artikkel 5 ikke automatisk betyr fullskala krigføring.

Hun understreker at Nato holder kortene tett til brystet om hvordan de ville reagert på angrep.

– Det ligger en avskrekking i å si at man vil reagere, men ikke si hvordan. Det er veldig bevisst fra Nato og USA ikke å fortelle hva en eventuell respons ville vært, sier Riddervold.