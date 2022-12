Eksperter: Dette er Putins vinterplan

MÅL: Russland forbereder seg på en kald vinter på slagmarken i Ukraina med et klart mål for øyet. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Strømforsyningen i store deler av Ukraina har kollapset som følge av russiske rakettangrep mot landets energiinfrastruktur de siste ukene.

Mer enn 1.5 millioner mennesker er uten strøm i Odesa, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Strømbruddet skjer som følge av russiske angrep mot to kraftstasjoner, ifølge Reuters. Det kan det ta flere måneder å reparere.

– Å klare å slå ut hele strømforsyningen til en by har vi ikke sett så mye av tidligere under krigen. Det blir en kamp mellom ødeleggelse og reparasjon for Ukraina, sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for landmakt ved Krigsskolen.

ANGREP: Brannvesenet jobber på spreng etter kritisk infrastruktur ble truffet av russiske missiler 6. desember. Foto: State Emergency Service of Ukraine /Handout via Reuters

Vil gjøre livet surt for sivile

I russisk militærdoktrine er det vanlig å rette angrep mot sivil infrastruktur for å svekke den totale kampkraften til et samfunn.

Dette skjer i utgangspunktet før de går inn med militære styrker, og sånn sett er invasjonen av Ukraina et unntak.

– Det skjedde ikke før invasjonen i februar, trolig fordi Russland hadde en forventning om at det ukrainske forsvaret skulle kollapse ganske raskt. Nå er det som at Russland har gått to skritt tilbake og prøver å svekke den ukrainske motstandsviljen ved gjøre livet surt for sivilbefolkningen, sier Ydstebø.

Denne typen angrep er ineffektive og bruker lang tid på å gi effekt, mener Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

RUSSISK MILITÆRMAKT: Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen har doktorgrad i sovjetisk historie og har forsket på russisk militærmakt de siste åtte årene. Foto: Privat

– Hvor lang tid det tar å bryte ned moralen til Ukraina og tvinge frem fredsforhandleringer på russiske vilkår, er et helt annet spørsmål enn hvor gode russerne er til å treffe målene. Det ukrainske samfunnet er seigt, sier Haga.

For å holde den ukrainske befolkningen strømløse gjennom vinteren, må dessuten slike angrep stadig gjentas.

– Det spørs om Russland har våpen til å gjennomføre det, og hvor mye Ukraina klarer å skyte ned av missiler og droner, sier Ydstebø.

Utmattelseskrig

Ifølge ekspertene er det fortsatt lite fremgang på bakken.

– Russland har bygd opp omfattende forsvarssystemer sør i landet siden oktober. De angriper fortsatt langs fronten i Donbass, og ambisjonen er fortsatt å ta hele Donbass og Luhansk fylke, sier Ydstebø.

KONTROLL: Palle Ydstebø mener Russland fortsatt har ambisjon om å få full kontroll over begge fylkene de har annektert. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Selv om Russland har utviklet bedre angrepsmetoder forbruker de mye folk og går på store tap.

– Ukraina holder stand enn så lenge, men tar også en del tap, sier Ydstebø.

Forsvareren er helt avhengig av fortsatt vestlig støtte i form av missiler og vestlige luftvernsystemer.

– Dersom de ikke klarer å holde luftrommet omstridt kan russerne begynne å utnytte kampfly i større grad og legge til rette for gjennombrudd på fronten etter hvert, sier han.

Ydstebø ser for seg at Russland forbereder seg på en kald vinter med et klart mål for øyet.

KALDT: Vinter og kuldegrader kan få konsekvenser for aktiviteten på slagmarken. Her røyker en ukrainsk soldat ved fronten i Kherson 9. desember. Foto: Anna Voitenko / Reuters

Putins plan

En fjerdedel av Russlands styrker er sendt til fronten, en halvpart er under trening og den siste fjerdedelen hviler, ifølge Ydstebø.

– Russland har nok styrker til å kunne rullere frem friske folk, slik at de kan holde en defensiv front. De har imidlertid ikke klart å bygge avdelinger som kan gå til offensiven, sier han.

Jevnt over virker det som at Russland forbereder seg på en kald vinter og holde fronten slik den er, mener Ydsteblø.

TREKKER PUSTEN: Ukrainske styrker hviler seg i den viktige industribyen Bakhmut i Donetsk 9. desember. Foto: Yevhen Titov / Reuters

Haga er enig.

– Russland vil stabilisere fronten mest mulig, og legge press på det ukrainske og det internasjonale samfunnet for å få til en fredsavtale på russiske vilkår. Enn så lenge ser jeg ikke på det som sannsynlig., og jeg tror ikke at det vil bli mye bevegelse frem til sommeren, sier han.

At Ukraina vil tillate Russland å stabilisere seg ved fronten uten motstand, ser ikke Ydstebø på som trolig.

– Jeg ser for meg at Ukraina vil utnytte vinteren til å gjennomføre offensiver for å nekte russerne å etablere en frossen front. Om de klarer det, vet jeg ikke. Men jeg tviler på at de vil sitte rolig og la russerne etablere seg skikkelig i disse områdene, sier han.