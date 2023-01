Eksperter: Dette er det verst tenkelige scenarioet

MYE SMITTE: Smittespredningen i Kina er høy etter at de lettet på tiltak. Nå frykter europeiske land konsekvensene. Her blir en kvinne ved den tyske ambassaden i Beijing bli vaksinert. Foto: Thomas Peter / Reuters

Da pandemien brøt ut for tre år siden, startet det hele med at Europa ble enige om å innføre tiltak rettet mot Kina.

Onsdag skjedde det igjen, da Sverige kalte inn til krisemøte med EU-landene. Et møte også Norge deltok i.

Der ble de blant annet enige om å anbefale krav om testing før avreise, bruk av munnbind om bord i flyet og testing av avløpsvann fra fly fra Kina.

– Verst tenkelig scenario

På mange måter kan dette nå oppleves som et slags gufs fra fortiden. Men er det grunn til å være bekymret?

– Dette er en ekstra forholdsregel, sier den svenske koronaforskeren Ali Mirazimi til TV 2.

IKKE BEKYMRET: Ali Mirazimi ved Karolinska institutet i Sverige er ikke særlig bekymret over det man ser i Kina nå. Foto: Martin Stenmark / Karolinska Institutet

Han leder en forskningsgruppe på Karolinska Institutt.

Mirazimi er tydelig på at de som rammes hardest akkurat nå, er Kina, med høy belastning på sykehus og et økende antall døde.

– I verst tenkelig scenario så kan det dukke opp en variant som er farligere og som omgår beskyttelse fra vaksiner og tidligere virusinfeksjoner. Men den sannsynligheten er ytterst liten, sier Mirazimi.

– Ubehagelig

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt Kina om å oppgi det reelle antallet smittede i landet og hva slags virusvariant som sirkulerer.

Det er nettopp de to faktorene som gjør at noen vestlige land skjelver.

Siden vi ikke helt vet det reelle omfanget av smitteutbruddet i Kina, vet vi heller ikke hva vi står overfor, sier professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik.

PROFESSPR: Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er ubehagelig at det har skjedd (smitteutbruddet i Kina, journ.anm.). Vi vet ikke hva som er konsekvensene for dem og hva som er konsekvensene for oss. Det er en problemstilling som myndighetene her hjemme må se på, sier han.

Olsvik mener det er helt nødvendig at Norge og andre land er i dialog om å innføre tiltak.

– Jeg mener myndighetene bør vurdere tiltak veldig nøye. Varianter vil komme hit på et eller annet vis uansett. Isolasjon og stenging av grensen vet vi at ikke fungerer tilstrekkelig på sikt, sier professoren.

Han viser blant annet til USA, der en ny variant, XBB. 1.5, sprer seg voldsomt. Rapporter viser at vaksinen ikke beskytter like godt som mot andre varianter.

– Ønsker ikke å bli overrasket

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det Europa gjør nå, er mest et uttrykk for at situasjonen i Kina er uoversiktlig.

– Man ønsker ikke å bli overrasket over nye virusvarianter, slik som i 2020, sier han.

Mens smitten herjer i Kina, og Europa går sammen om tiltak, sørger Mirazimi for å berolige de som syntes dette kan virke skummelt.

– Nei, du trenger IKKE å bekymre deg. Vi har allerede stor spredning av omikron i Europa. De fleste er vaksinert flere ganger, og dermed er beskyttelsen stor, sier han.

FØLGER MED: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at myndighetene følger med på smittespredningen og det som foregår i Kina. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– God grunn til å følge med

Rostrup Nakstad sier at Kina har 1,4 milliarder innbyggere, og viruset kan derfor endre seg en del på kort tid.

– Likevel er endringspotensiale større utenfor Kina. Det er ingen grunn til å være veldig bekymret, men det er god grunn til å følge med, sier den assisterende helsedirektøren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa onsdag kveld at Norge støtter en felles tilnærming i Europa. Det er foreløpig ikke kjent når tiltakene EU ble enige om, innføres i Norge.

– Å koordinere tiltak i Europa kan gi bedre oversikt i en uoversiktlig situasjon, sa Kjerkol.

PÅ AKUTTEN: Det er travelt på akuttmottaket ved sykehuset i Zhongshan i Shanghai i Kina i forbindelse med et stort smitteutbrudd. Foto: STAFF / Reuters / NTB

Skjøvet på problemet

Olsvik mener det vi nå ser i Kina, er en problemstilling de har skjøvet foran seg. Strategien til Kina har vært null-Covid-strategi, men denne er nå opphevet.

8. januar fjerner de også tiltaket om å gå i karantene når man kommer inn i landet. Det betyr at mange kinesere trolig kommer til å reise de neste ukene, særlig i forbindelse med kinesisk nyttår i slutten av måneden.

– Det har vært en tendens at Kina sitter på informasjon til det er umulig å sitte på det lenger, og situasjonen har vært mye verre enn det de har opplyst tidligere. Er det veldig ille, beskriver de det som litt mindre ille. Kina vil ikke bli sett på som en pest-pøl. Vi må med andre ord ta informasjonen fra dem med en klype salt, sier Olsvik.

Svenske myndigheter begrunner innføring av testkrav som smitteforebyggende, ettersom man ikke vet mye om den epidemiologiske situasjonen i Kina.

– Det gjelder ikke minst hvis det er andre virusvarianter som sirkulerer der enn de man finner i resten av verden, sier Sara Byfors, avdelingsleder i Folkhälsomyndigheten.

Smittespredningen i Sverige er høy, og de tror ikke at en økning i reisende fra Kina kommer til å påvirke smittespredningen noe særlig.

På den annen side kan krav om negativt testresultat forsinke en eventuell introduksjon av nye virusvarianter, og på sikt redusere belastningen på helsevesenet i Sverige, skriver svenske myndigheter.