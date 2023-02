Eksperter: Dette avgjør Märtha-comeback

Tre måneder etter at prinsesse Märtha Louise sluttet å representere Kongehuset, sier hun i et intervju med SVT at hun håper å kunne gjøre oppdrag igjen.

I intervjuet sier hun at hun er lei seg for at hun mistet oppdragene.

– Jeg har mennesker med funksjonsnedsettelser som mitt felt, og jeg synes at det har vært veldig givende og fantastisk. Og jeg håper jeg har gjort en god jobb for dem også, sier prinsessen i SVT-intervjuet og fortsetter:

– Men sånn er det. Og de kommer til å få en annen fra familien, så de kommer til å bli ivaretatt på en god måte.

I samråd med kong Harald og dronning Sonja ble det bestemt i november i fjor at hun ikke skal representere Kongehuset for å «bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til kongehuset».

FORLOVET: Durek Verrett blir en del av kongefamilien når han gifter seg med prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise Åserud / NTB

Kongen bestemmer

Prinsessen håpet at det ville stagge kritikken rundt henne. Hun fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Historiker og TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, mener at et comeback er fullt mulig, men når er et annet spørsmål.

I november i fjor ble det satt noen retningslinjer for å tydeliggjøre skillet mellom hennes kommersielle virksomhet og Kongehuset.

Eksperten mener at et comeback ikke er utelukket hvis skillelinjene er tydelige og reglene blir fulgt.

En av reglene er blant annet at paret ikke kan bruke Märtha Louise sin prinsessetittel eller omtale andre av kongehusets medlemmer i egne sosiale medier, heller ikke i tilknytning til medieproduksjoner eller annen kommersiell virksomhet.

– Så lenge det ikke går negativt utover Kongehuset, og så lenge hennes tilstedeværelse for organisasjonene gir noe positivt for dem, er det ikke noe problem å komme tilbake. Men da det ble så mye negativt mot henne som beskytter, da fikk man et problem, sier Schulsrud-Hansen.

Han sier det er opp til Kongehuset å vurdere når prinsessen eventuelt kan komme tilbake.

– Det er Kongehusets vurdering å ta folket i betraktning og vurdere hvordan folk eventuelt vil reagere på et comeback.

Kronprins Haakon uttalte i november at han ikke utelukker at hun kan komme tilbake til representasjonsjobben.

FIRE ÅR: Paret møttes for fire år siden. Her fra København i forbindelse med en mye omtalt workshop. Foto: Lise Åserud / NTB

– Meninger smitter over

Prinsessen mener at hun har måttet slutte med å representere Kongehuset for noe hun ikke selv har gjort, men på grunn av ting forloveden Durek Verrett har sagt – eller på grunn av måten han blir oppfattet.

– Jeg tenker at meningene til folk du omgås fort smitter litt over på deg selv også, sier Schulsrud-Hansen.

EKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og TV 2s kongehusekspert. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Han mener at man kan få det inntrykket når påstander fra Verrett, ikke blir tatt avstand fra av prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise sier i intervjuet med SVT at hun mener Verretts uttalelser blir tatt ut av sin sammenheng.

TV 2 har vært i kontakt med Slottet, som ikke ønsker å kommentere saken. Heller ikke prinsessens manager Carina Scheele Carlsen ønsker å kommentere saken.

Dette må hun gjøre

Også Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle mener Slottet har lagt opp til rom for comeback.

– Da meldingen om at prinsesse Märtha Louise skulle slutte å representere for kongehuset, var det skrevet slik at jeg oppfattet at det var rom for comeback. Ergo tror jeg absolutt et comeback kan være aktuelt, sier Vagle.

EKSPERT: Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Både prinsessen selv, kongeparet og kronprinsen har jo uttrykt at de synes det er synd at hun måtte si fra seg de offisielle oppgavene. Og det er jo ingen tvil om at hun utførte de på beste vis, fortsetter hun.

Vagle mener det er særlig én ting hun må gjøre dersom hun skal få tilbake oppdragene.

– Målet med å trekke seg var jo å skape mer ro rundt kongehuset og større frihet for prinsessen og Durek i deres næringsvirksomhet, liv og virke. Det må bety at om prinsessen skal representere igjen, må hun aktivt sørge for at tittelen og kongehuset ikke blir knyttet opp mot kommersiell virksomhet, sier Vagle.