Eksperter: Dette avgjør Jan Helge Andersens skjebne

Torsdag ble dommen mot Andersen gjenåpnet til hans ugunst.

I 2002 ble han dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Han ble samtidig frifunnet for drapet på den eldste jenta, som retten mente at Viggo Kristiansen (44) hadde utført.

Overbevist om tiltale

Like før jul i fjor ble Kristiansen endelig frikjent i Baneheia-saken. Dermed sto drapet på Sløgedal Paulsen uoppklart.

Basert på etterforskningen som Oslo politidistrikt har gjennomført etter at saken ble gjenåpnet, mener Gjenopptakelseskommisjonen nå at påtalemyndigheten må få muligheten til å straffeforfølge Andersen for drapet han i 2002 ble frifunnet for.

Samtidig har Kristiansen anmeldt sin tidligere kamerat for falsk forklaring. Også dette kan påtalemyndigheten tiltale ham for.

Professor Morten Holmboe, som har doktorgrad i strafferett, mener det er helt åpenbart at Andersen nå blir tiltalt.

– Hvis ikke så ville ikke Riksadvokaten begjært gjenåpning, sier han.

Maks to år

Dersom en tiltale blir tatt ut, vil saken bli overført til en tingrett som behandler saken videre. Saken kan ikke behandles av Agder tingrett.

I STUDIO: Morten Holmboe er professor ved Politihøgskolen og har doktorgrad i strafferett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Holmboe påpeker at Andersen uansett ikke kan dømmes til mer enn to år i fengsel.



Årsaken er at han allerede er dømt til 19 års fengsel i saken, og i Norge er 21 år maksimalstraffen.



– Dersom han blir funnet skyldig i begge drapene, må man stille seg i en situasjon der man tenker at han ble dømt for begge drapene i én og samme sak, forklarer Holmboe.

Sier sakene er uavhengige

Spørsmålet Holmboe er mest spent på, er om Riksadvokaten vil ta ut tiltale for uriktig anklage mot Kristiansen.

AVHØRT: Her er Jan Helge Andersen på vei ut av et avhør på politihuset i Oslo i fjor sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Holmboe sier at avhørene Andersen ga mellom 2000 og 2002, vil være irrelevante fordi de er foreldet. Det relevante er avhørene han har gitt etter gjenåpningen.

– Spørsmålet blir om han har forsøkt å forklare seg uriktig og dermed anklage Kristiansen. I strafferetten kan man si «det var ikke meg», men man kan ikke si «det var deg», og det er det han er anmeldt for å ha gjort. Om han hadde blitt trodd, kunne jo Kristiansen blitt tiltalt på nytt.

– Hva skjer dersom det blir en rettssak og Andersen blir frifunnet?

– Da har retten latt tvilen komme ham til gode. Det er viktig at uansett hva som skjer, så er Kristiansen frifunnet og uskyldig i dette. Denne saken er prinsippet selvstendig i forhold til den andre, sier han.



– Uavklart spørsmål

Katrine Holter, førsteamanuensis på Politihøgskolen, mener det virker ganske sannsynlig at påtalemyndigheten vil tiltale Andersen for forsøk på grov uriktig anklage.

– Det følger av det faktum som er lagt til grunn i Baneheia-saken allerede, der bevisene mot Viggo Kristiansen i stor grad bygget på forklaringene til Andersen.

EKSPERT: Førsteamanuensis Katrine Holter på Politihøgskolen kjenner Baneheia-saken godt. Foto: Politihøgskolen

Holter mener det blir et sentralt spørsmål om en eventuell grov anklage er foreldet eller ei.

– Det avhenger av om man ser på det som en fortsatt forbrytelse, eller om det er en ny anklage. Det er et litt uavklart rettslig spørsmål.

– Siden Andersen frontet disse anklagene på ny i avhør etter Kristiansens sak ble gjenåpnet, og på et tidspunkt der alt var i spill for ham, er det etter mitt syn en ny straffbar handling.

Statsadvokat Johan Øverberg sier til TV 2 at de ikke har tenkt til å pågripe Andersen etter den siste utviklingen i saken.

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling sier at 44-åringen ønsker å leve et stille og tilbaketrukket liv, men at han er innstilt på å vitne i retten dersom han blir bedt om det.