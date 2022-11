Eksperter: Derfor kan Musk mislykkes med Twitter

HARD: Norske sosiale medier-eksperter mener Elon Musk bruker metoder fra tidligere selskap, og at det ikke kan fungere med Twitter. Foto: SAMUEL CORUM / AFP

– Jeg tror han har tatt vann over hodet - «big time», sier ekspert på sosiale medier, Ståle Lindblad.

I likhet med resten av verdens mediekommentatorer, har han med stor interesse sett Twitter brase inn i den nye Musk-æraen.

På bare to uker har verdens rikeste mann sparket flere toppsjefer, varslet avskjed for 7500 ansatte, og innført betaling for verifiseringshaker.

Onsdag ble de ansatte også servert et ultimatum - gå «hardcore» og jobb ekstremt mye, eller slutt.

SJEF: 31. oktober tok Elon Musk formelt over som administrerende direktør i Twitter. Foto: DADO RUVIC

– Slik han opererer

Lindblad sier strategien til Musk er velkjent fra tidligere suksesser som Paypal, Tesla og Space X, men at han overhodet ikke tror den vil fungere for Twitter.

– Det er slik han opererer. Den store forskjellen er at Twitter ikke handler om å lage ny teknologi, slik det var med de andre selskapene, sier Lindblad.

Han understreker at Twitter derimot har en veldig enkel teknisk oppbygning, og heller dreier seg om brukerne og samfunnet de har skapt.

EKSPERT: Ståle Lindblad er daglig leder i Areca og sosiale medier-ekspert. Foto: Susanne Lindblad

– Jeg tror Musk har blitt høy på seg selv etter suksessen med de andre selskapene, og derfor tenker at han kan fikse Twitter også. Problemet er at dette er milevis unna alt han har gjort før, og nå tror jeg han ødelegger mer enn han ordner.

Lindblad tror Musk rett og slett angrer på at han la inn budet på plattformen i april.

– Vondt å se på

Torsdag meldte Musk at han også leter etter en ny sjef, som kan lede selskapet i hans sted etter omorganiseringen.

Ifølge Reuters er planen å fullføre reorganiseringen av Twitter denne uken.

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik har vært på Twitter i 14 år, er periodevis aktiv der, og sier det har vært «enormt merkelig» å følge de første ukene i Musk-æraen.

– Jeg syns nesten det er litt vondt å se på. Det oppleves som at plattformen brenner litt, med en gal mann på toppen som behandler Twitter som sin egen lekegrind. Dette kan lett få konsekvenser, sier Valen-Utvik.

AKTIV: Elon Musk er kjent for å dedikere all sin tid til jobb og prosjekter. Det forventer han at de ansatte også gjør. Foto: OLIVIER DOULIERY

Bekymrede annonsører?

Ultimatumet til arbeiderne om å «jobbe i mange timer med høy intensitet», og at «bare eksepsjonell ytelse vil gi bestått karakter», fremstår som gammeldags ifølge Valen-Utvik.

– Jeg hadde nok vært stressa hvis jeg jobba der, men jeg hadde vært enda mer stressa hvis «businessen» min hadde vært veldig avhengig av Twitter som plattform nå.

Også Lindblad tror annonsørene er bekymret for hva som vil skje fremover.

– De store merkevarene er opptatt av merkevarebygging, og vil ikke ha samme plattform som Qanon og slike ting. Jeg tror nok selskapene som er tilknyttet Twitter vil merke dette skiftet mer enn vanlige folk og brukere, sier Lindblad.

SOME: Astrid Valen Utvik er kommunikasjonsekspert, med sosiale medier som et av spesialfeltene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Vilt kaos»

Et av spørsmålene er jo om en gigantisk plattform som Twitter vil fungere godt, med tusenvis av færre ansatte.

IKT-ekspert Torgeir Waterhouse sier han opplever Musk-inntredenen som et «vilt kaos», men han er ikke nevneverdig bekymret for at teknologien bak plattformen skal knele.

– Det er ikke sikkert at alle de ansatte var nødvendige, men det kommer jo an på hva man har endret på. Det er mulig å kvitte seg med mange og fremdeles ha en basisleveranse, men spørsmålet er hva som vil skje på lang sikt, sier han.

Waterhouse sier han har sett tegn på at Twitter knaker i sammenføyningene, og hvis den gjenværende staben blir tynet til det ytterste, er det vanskelig å spå hva som kan skje.

– Jeg tror det er viktig å få en tydeligere politisk debatt om hvordan man skal reagere rundt arenaer som blir en sentral del av den felles, store infrastrukturen i samfunnet, sier han.

ERFARING: Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT-sikkerhet gjennom 20 år og grunnlegger av Otte AS. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kan Twitter forsvinne?

Istedenfor å komme inn som en knuseball, kutte stab og gjøre umiddelbare store endringer, mener Lindblad at Musk heller burde gjort gradvise endringer.

– Han burde jobbet med organisasjonen over tid, og eventuelt kvittet seg med daukjøtt. Han må motivere de beste, men nå har han gjort det motsatte. De flinkeste får lett en ny jobb, så de forsvinner veldig fort, sier han.

Et av spørsmålene mange lurer på, er om Twitter kan overleve endringene som nå gjennomføres.

Gjennom tidene er det flere store plattformer som har kommet og gått, eksempelvis MySpace som hadde sin storhetstid på midten av 2000-tallet.

RETRO: Husker du plattformen MySpace? Den var enorm på 2000-tallet, men bukket under for Facebook i sin tid. Foto: Faksimile

– Den fins fortsatt, men har ikke samme brukermassen lenger. Twitter kan ende opp som irrelevant, men det skjer nok bare hvis Musk endrer plattformen til noe helt annet enn den er i dag, sier Lindblad.

Valen-Utvik understreker at det er vanskelig å spå hvordan det vil gå med Twitter, men hun håper selskapet kommer helskinnet og kanskje til og med styrket ut av Musk-skiftet.

Waterhouse tror plattformen er såpass massiv at hvis den bryter sammen med Musk, vil noen andre plukke den opp og få den på vingene igjen.

– Spørsmålet er om det eventuelt blir gjort av Musk eller noen andre.