Eksperter: Derfor har det ikke blitt tvungen lønnsnemnd

Konflikten er fastlåst i tidenes lengste lærerstreik. Eksperter mener streiken nærmer seg et smertepunkt, men sier terskelen for tvungen lønnsnemnd er høy.

STREIK: Over 8000 norske lærere er i streik, deriblant i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Allerede i juni gikk de første lærerne ut i streik etter at Utdanningsforbundet ikke godtok årets lønnsoppgjør.

Fra skolestart i august har stadig flere blitt tatt ut i streik, også fra andre lærerforbund. Mandag kom en ny opptrapping i det som er norgeshistoriens lengste lærerstreik.

Konflikten mellom lærerne og kommunesektorens organisasjon (KS) er hard og fastlåst.

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i forskningsorganisasjonen Fafo mener streiken nå nærmer seg et smertepunkt.

– Langvarig og belastende

Nergaard sier hun tror konsekvensene av streiken begynner å bli så store at den snart vil måtte nærme seg slutten.

– I prinsippet kan streiken pågå lenge, men mye tyder vel på at dette får så store konsekvenser for de som er involvert – som kommunene og fylkeskommunene – og for tredjepart, at man må begynne å prøve å finne en eller annen utgang, sier Nergaard til TV 2.

Hun sier hun blir overrasket om streiken fortsatt pågår om to uker.

SPÅR LØSNING SNART: Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard tror de neste ukene vil avgjøre lærerkonflikten. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi må forvente å se en løsning denne uka eller neste. Nå begynner dette å bli en så stor, langvarig og belastende streik, at vi må begynne å regne med at det snart blir en eller annen form for løsning, sier hun.

Høy terskel

Om ikke partene blir enige på egen hånd, kan de kalles inn til tvungen lønnsnemnd.

Et scenario hvor dette kan tas i bruk, er hvis streiken vurderes å være til fare for liv eller helse. Nergaard mener imidlertid at den terskelen er høy.

– Det gjøres nå en vurdering på hvilke konsekvenser streiken har for sårbare elever, sier hun.

Om man vurderer at et betydelig antall elever ikke får tilstrekkelig oppfølging, eller streiken blir langvarig og påvirker mange nok, kan spørsmålet om tvungen lønnsnemd presse seg frem.

Nergaard understreker at regjeringen vanligvis er lite innstilt på å gripe inn, og at de ønsker at partene selv skal bli enige.

STREIK: Lærerne ønsker bedre lønnsoppgjør og flere utdannede lærere i skolen. Bildet er fra markering foran Stortinget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Da flyteknikerne streiket tidligere i år, ble det til slutt tvungen lønnsnemnd. Da ble det vurdert som fare for liv og helse i at ambulansefly risikerte å bli stående på bakken.

Den situasjonen er vanskelig å sammenligne med dagens lærerstreik, forklarer Anna Nylund, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

– Det var veldig konkret. Med psykisk helse hos barn og unge er det vanskelig å vite om det er veldig alvorlige plager. Det blir litt abstrakte størrelser og vanskelig å slå fast tapet, sier Nylund til TV 2.

Mener KS ønsker tvungen lønnsnemnd

Søndag forlot Utdanningsforbundet forhandlingene med KS, og sa at streikeviljen fortsatt var stor.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier til NRK mandag at han mener KS bevisst jobber mot en tvungen lønnsnemnd.

– KS har funnet en posisjon hvor de ikke vil gjøre noe. De sitter stille og ser på at streik rammer norske barn og elever mens de venter på at regjeringen skal gripe inn, sier Handal ifølge NTB.

KS har tidligere sagt at de mener de har strukket seg langt i konflikten.

LÅST KONFLIKT: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal står i en fastlåst konflikt med KS. Foto: Aage Aune / TV 2

Arbeidslivsforsker Nergaard mener en eventuell tvungen lønnsnemnd vil komme KS mest til gode på kort sikt, men at det vil kunne gi ny konflikt på lengre sikt.

– Det er som regel alltid bedre å komme fram til en avtale, også for arbeidsgiversiden, fordi det gjør det litt enklere ved neste korsvei, mener hun.

Advarer mot tvungen lønnsnemnd

Også jusprofessor Nylund advarer regjeringen mot å gripe inn for tidlig, og mener arbeidstakerne sjelden kommer godt ut av tvungen lønnsnemnd.

– Lærere skal ha gode arbeidsforhold. Det er en betingelse for at skolen tilbyr god utdanning til barna. På lang sikt er det veldig viktig at en ikke er for rask med å gå til tvungen lønnsnemnd, fordi konsekvensene på sikt kan bli store, sa Nylund til TV 2 nylig.

Nylund påpeker at om man trekker lærernes rett til å streike, kan det gjøre yrket mindre attraktivt.

– Det er viktig at streikevåpenet er intakt, sier hun.

ADVARER: Jusprofessor Anna Nylund mener for tidlig lønnsnemnd vil være en dårlig løsning. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Fastlåst konflikt

Hovedmomentet i konflikten er at Utdanningsforbundet, som den største av de streikende organisasjonene, ikke er fornøyd med årets lønnsoppgjør fra arbeidsgiver KS.

KS mener de ikke kan strekke seg lenger i årets oppgjør uten at det går utover de andre fagforbundene.

– For KS er dette et spørsmål om mer enn de pengene de eventuelt måtte betale. Det er også utfordringen med å holde dette forhandlingssystemet samlet, og ikke sitte neste år med et annet forbund som fikk mindre enn de andre og som forsøker å få mer ved å gå i streik, sier Nergaard.

– Kommer forbundene noen vei med sine krav?

– Det virker ikke sånn. KS sier de har kommet med forslag, men ikke hva de innebærer. Det er ikke stort rom for å finne fram til en løsning, så det er vanskelig å se at det skal komme noe radikalt nytt, sier Nergaard.

– Det man kan gjøre nå er å gi signaler om at disse gruppene skal prioriteres neste år for eksempel, eller se på lønnsnivået over lengre tid.