Nå er det mye som kan påvirke din personlig økonomi.

Det er spådd at Norges Bank vil skru opp renten, og samtidig varsle ytterligere hevinger, når de holder til rentemøte torsdag.

Samme dag vil Eiendom Norge legge frem boligprisstatistikken for april.

I tillegg er den norske kronen uvanlig svak, og ferieturen til utlandet kan bli langt dyrere enn forventet.

DYRT: Husk at du skal ha noe å leve av mens du er på ferie også, sier økonom. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Alt dette kan bli tøft samtidig som nordmenns «koronabuffer» minker, forklarer analytiker i Prognosesenteret, Marte Herje Strømme.

– Husholdningene har spart opp mye etter pandemien, men de oppsparte midlene begynner å ta slutt. Samtidig er prisene fremdeles høye på viktige ting som mat, drivstoff og energi. Da vil det bli tøffere fremover, sier Strømme.

Så dyrt kan det bli

Styringsrenten er nå på 3 prosent. Torsdag er det ventet en økning på 0,25 prosent.

Kvadsheim minner om at dette skjer allerede før man har sett effekt av rentehevingen i mars.

– Hvis enkelte banker får rett, slik som DNB som har spådd fire renteøkninger, så kan et lån på fire millioner øke med 40 000 i årlige utgifter, forklarer Hallgeir Kvadsheim, økonom og styreleder i Inkassoregisteret.

DYRERE: Med svak norsk krone kan det bli dyrt å handle med euro her i Italia. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tidligere i dag skrev TV 2 at flere økonomer spår at renten vil nå en topp på 3,5 prosent i løpet av sommeren.



– Dette vil presse privatøkonomien til de som har lån og på toppen har vi fått en sterk inflasjon, sier Kvadsheim.

Nordmenn har tidligere vært bortskjemt med lav rente. Lenge har renta vært helt nede på null.

– For de som kjøpte bolig nylig da rentene var veldig lave, så var stresstesten 5 prosent, altså måtte de klare en renteøkning på fem prosent. Nå er det faktisk en realitet og ikke lenger en teori, sier Strømme og legger til:

– Da blir det veldig lite å gå på i mange husholdningers økonomi.

ADVARER: Analytiker hos Prognosesenteret tror mange ikke tar innover seg alvoret i renteøkningene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mange kan bli overrasket

Målet med rentehevingene til Norges Bank er å kjøle ned økonomien. Både Strømme og Kvadsheim tror ikke nordmenn har tatt innover seg hvor dyrt det vil koste.

– Det at vi ser at bruktboligprisene fortsatt øker, er nok et resultat av at mange ikke tar innover seg de mange renteøkningene som faktisk kommer.

Strømme mener at det vil gå opp for flere husholdninger utover høsten.

Kvadsheim tror på sin side at mange vil få et sjokk allerede til sommeren, hvis de har bestilt ferie til utlandet.

– Jeg tror nok det er mange som blir overrasket over hvor dyrt det faktisk er når de drar til utlandet, når man ser hvor sterk pundet, euroen, svenske- og danske krona er.

– Noe er kanskje betalt på forhånd, men man skal jo ha noe å leve av når man er på ferien, sier han.



ØKONOM: Hallgeir Kvadsheim, økonom og styreleder i Inkassoregisteret Foto: Truls Aagedal / TV 2

Skaff deg oversikt

Han mener gode lønnsoppgjør kan veie opp for inflasjonen, men at usikkerheten bør få nordmenn til å ta grep.

– Derfor er tiden definitivt inne for å prøve å skaffe seg oversikten, og ikke minst be om bedre rente i banken din, sier Kvadsheim.

– Det vil være mye mer besparende i hverdagen enn å kutte kaffen på vei til jobb eller de små tingene der, sier han også.

Toppen i løpet av året

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forstår at det er tøft for mange nå.

STATSRÅD: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Norges Bank har varslet at de tror rentetoppen kommer i løpet av året og så blir det en gradvis normalisering og utfasing. Mandatet de har fått fra Stortinget er å få prisene ned, sier Vedum.

Han mener norsk økonomi går bedre enn man fryktet for ett år siden, tross uroligheter i verden.

– Og så gjør vi en delmålrettede tiltak mot de som har størst utfordringer, blant annet minstepensjonister og barnefamilier.