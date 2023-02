Ekspertenes supertips: Slik spiser du billigere

At alt er dyrt, merker de fleste på lommeboka. Mat må man ha, men det trenger ikke nødvendigvis å være så dyrt.

Matinfluensere TV 2 har snakket med, er alle enige om særlig én ting: Å spise sunt trenger ikke å koste skjorta, men vær heller smart når du planlegger og handler.

Matinfluenser og forfatter Kristoffer Tvilde er utdannet økonom og jobbet tidligere i bank, men har nå gått «all inn» på å dele sparetips på Instagram og Tiktok.

Han er ikke i tvil om at mange nordmenn kan ha mye penger å spare ved å ta noen helt enkle mat-grep.

Tvilde måtte selv ta grep for noen år siden. Han og samboeren hadde et matbudsjett på hele 8000 kroner i måneden, men et rekkehus-kjøp gjorde at kontoen ble tom. De klarte å kutte matbudsjettet ned til 1500 kroner i måneden.

I dag, som en familie på fire, bruker de rundt 7000 kroner i måneden på mat.

– Og vi spiser bra, sier han.

BRANNFAKKEL: Ost på taco er overflødig når man har guacamole, mener Kristoffer Tvilde. Han sier det er penger spart. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Her kan du spare 1000 kroner

Tvilde sier at sjansen for at du allerede har mat i både skap, kjøleskap og fryser, er stor.

Han råder folk til å skaffe seg oversikt over hva man har hjemme og bruke det man har.

– Å kaste mindre mat er helt gull for lommeboka, sier Tvilde.

Han råder til å innføre en fast restemiddag i uka.

– Det kan en familie på fire spare en tusenlapp på i måneden, sier Tvilde, som kaller seg «Krislovesfood» i sosiale medier.

RESTEFEST: Kristoffer Tvilde anbefaler å innføre en fast restemiddag en gang i uka. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også matinfluenser og kokebokforfatter Emilie Nereng deler tips til sunn og billigere mat i sine sosiale kanaler.

Hun råder folk til å være kreative og planlegge bedre.

– Jeg vil råde til å bruke mye av de samme ingrediensene i flere måltider. Vi kaster enormt mye mat, og det er penger rett i søpla, sier Nereng.

Handler du for eksempel en pakke gulrot til en middag, prøv å bruke gulrot de andre dagene også.

Ifølge en rapport fra Matvett og Institutt for bærekraft (NORSUS) kaster norske husholdninger 200.000 tonn med mat hvert år.

Nereng tror en del av nøkkelen til et lavere matbudsjett også handler om å se på hva man egentlig handler.

– Jeg tror det er mange som putter mye unyttig i handlekurven som kroppen ikke trenger, som for eksempel pepsi max, sjokolade og kjeks, sier hun.

TENK OVER: Emilie Nereng deler mattips i sosiale medier. Hun ber folk tenke hvor hva man putter i handlekurven. Foto: Sara Johannessen

Improviser!

En annen typisk sparebom man kan gå på, er hvis man mangler en ingrediens i en oppskrift, sier Tvilde.

– Plutselig må man i butikken for å kjøpe én ting, men ender opp med å ta med deg fem andre ting også, sier han.

– Jeg tenker at folk kan bli flinkere til å improvisere. Ta noe du har hjemme, i stedet for å gå på butikken, sier han.

Han trekker frem to konkrete eksempler.

– Hvis du skal lage taco og du mangler lime til guacamolen, kan du bruke sitron, eddik eller hvitvin som alternativer til syre, sier Tvilde.

– Skal du lage gryterett med spinat, kan også bruke brokkoli i stedet. Det er også billigere, sier han.

BILLIG OG BRA: Brokkoli er en billig og næringsrik grønnsak og var å finne i kjøleskapet til Tvilde da TV 2 møtte ham i fjor høst. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sunt er fortsatt fullt mulig

Sunne matvarer som laks og torsk har gått opp i pris, men ekspertene mener at det fullt mulig å spise sunt uten at det koster skjorta.

Potet, blomkål, løk og brokkoli er fortsatt billige matvarer, men vær bevisst på hvilke varer du plukker med deg, råder Tvilde.

– Hvis du går rundt i frukt og grønt-avdelingen, er det veldig lett å plukke med seg de tingene som ligger enklest tilgjengelig og ikke nødvendigvis ut fra hva kiloprisen sier, forteller Tvilde, som også har skrevet boka «Sparekokeboka».

– En tommelfingelregel er at frukt og grønt i løsvekt er billigere enn de som er pakket i poser, sier han.

Tvilde råder også til å se på hva som står i tilbudsaviser, handle etter sesong og være fleksibel ut fra hva man finner på tilbud.

Hermetikk

Det er også mye innenfor hermetikk som er billig og bra for kroppen, sier Nereng.

– Et økonomisk bytte kan for eksempel være tunfisk på boks i stedet for laks, samt bønner i stedet for kjøttdeig til tacoen, sier matinfluenseren.

Det finnes også en del ulike bønnetyper, og det er ikke nødvendigvis lett å vite hva man skal bruke dem til.

Nereng tipser om hva man bruke de ulike belgfruktene til:

Kidney-bønner (pris: rundt 7 kroner per boks) : – Den best anvendelige av bønne-typene. Den kan erstatte kjøttdeig og taco og kan brukes i gryter, sier Nereng.

: – Den best anvendelige av bønne-typene. Den kan erstatte kjøttdeig og taco og kan brukes i gryter, sier Nereng. Sorte bønner (pris: rundt 8 kroner) : – Bønnene kan brukes i gryter, som kidney-bønnene, sier Nereng.

: – Bønnene kan brukes i gryter, som kidney-bønnene, sier Nereng. Hvite bønner (pris: rundt 12 kroner): – Bønnene smaker litt som potet. Den er god å steke i panna med smør, salt og pepper og brukes i salat og som tilbehør, sier Nereng.

– Bønnene smaker litt som potet. Den er god å steke i panna med smør, salt og pepper og brukes i salat og som tilbehør, sier Nereng. Kikerter (pris: rundt 9 kroner): – Det er fint å bruke i mat som har litt krydder, som i indiske gryter og i en tomatsuppe for å få litt motstand. Min favorittdip hummus lages av kikerter, sier Nereng.

BILLIG: Belgfrukter, som bønner, kikerter og linser, er billige produkter. Foto: Karen Setten / TV 2

– Ikke alle skal bli veganere

Tvilde sier at folk selv må finne ut hva som passer for den enkelte når det gjelder mat-bytter.

– Det er ikke meningen at alle skal bli veganere, men det er fint å finne en middelvei, sier han.

Tvilde sier at hans mantra er å kjøpe kvalitet fremfor kvantitet når det gjelder kjøtt.

Selv kjøper han for eksempel økologisk kylling fremfor billigere kylling, fordi han opplever at den ikke krymper under steking og mener den smaker bedre.

– Jeg kjøper heller litt dyrere kjøtt, reduserer kjøttmengden og har mer grønnsaker i retten, sier Tvilde.

Det har blitt dyrere å fylle opp handlevognen i dagligvarebutikkene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Man blir mett!

– Man hører jo om folk som sier man ikke blir mett av vegetarretter og sier det inneholder for lite protein. Hva vil du si til dem?

– Det stemmer sjelden at man ikke blir mett. Det er mye protein i enkelte grønne varer, og det er lurt å tenke kombinasjoner, sier Tvilde.

Han trekker fram blant annet hummus og brød, bønner og cashew og bær og nøtter som protein-kombinasjoner.

Nereng råder til å ha lage mat med tyggemotstand når det gjelder metthet. Hun sier også at mat med fiber, fett og proteiner gjør at man blir mett.

– Og det får du fint i et måltid med bønner og andre grønnsaker, sier hun.

– Det er ikke snakk om at man trenger å erstatte all kjøtt med bønner, men å redusere mengden er både bra for helsa, miljøet og lommeboka, sier matinfluenseren.

Både Nereng og Tvilde trekker fram at nordmenn flest får i seg mer enn nok proteiner. Det kommer blant annet fram i en Norkost-rapport fra 2011.

TRENGER IKKE: Det er dyrt å spise usunt, sier Emilie Nereng. Kroppen har ikke behov for disse godsakene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Helsa har ingen prislapp

Nereng råder folk til å prioritere helsa og livsstilen.

– Man må se på mat og andre ting i livsstilen, som å trene, som en investering i egen helse. Den kan man ikke sette en prislapp på, fordi en god livsstil gir deg et lengre og et bedre liv, mindre risiko for alvorlig sykdom og gjør at du føler deg bra her og nå, sier Nereng.

– Det er det viktig at man ikke glemmer når man snakker om pris på mat, og det trenger verken å være komplisert eller vanskelig å spise sunt, avslutter matinfluenseren.