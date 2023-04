Ekspertenes råd før du skal på fjelltur

Det er betydelig snøskredfare flere steder i landet. Frikjører Nikolai Schirmer ble selv tatt av et snøskred for noen år siden, og har ett budskap til de som vil ut i skredterreng.

SKREDFARE: Det er sendt ut farevarsel for snøskredfare i Troms. Bildet viser Lyngsalpene i Lyngen kommune i Troms. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Fredag i forrige uke var det fire alvorlige skred i Troms. Totalt mistet fire mennesker livet i snøskredene. Røde Kors kalte det den mest dramatiske inngangen på påsken på mange år.

Skjærtorsdag ble det sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i Troms og på Svalbard.

– Det mildværet som kommer og den potensielle solen gjør at vi frykter at noen svake lag kan reaktiviseres og at vi får noen naturlig utløste skred, sier vaktleder i Snøskredvarslingen i NVE, Håvard Toft.

SNØSKREDVARSEL: Den oransje fargen betyr betydelig snøskredfare. Gul betyr moderat snøskredfare. Foto: Skjermbilde Varsom.no

Det er i månedene mars og april at flest har omkommet og blitt tatt av snøskred.

Totalt har 102 mennesker har mistet livet i snøskred de siste 15 årene, viser tall fra Varsom.no.

– Det som skjer i påsken er at det er veldig mange ute på tur. Da er det naturlig å forvente flere ulykker, fordi mange er ute og eksponerer seg for snøskredfare, forteller Toft.

REINØYA: To personer mistet livet etter skredet på Reinøya i Troms fredag forrige uke et snøskred. Foto: Eivind Rinde / TV 2

– Fjellet bestemmer

I 2020 ble den profesjonelle frikjøreren Nikolai Schirmer tatt av et snøskred. Han ble dratt nedover fjellsiden, men unngikk heldigvis å bli begravd i snøen.

– Du får virkelig kjenne på fjellets kraft. Du har ingen kontroll. Det er en veldig god påminnelse på hva man står overfor, forteller han.

Schirmer har stått på ski i mange år, og deler turene på Youtube og Instagram. Selv om han har mange års erfaring, kan han ikke understreke nok hvor viktig det er å ha nok kunnskap før man begir seg ut på turer i mer avanserte terreng.

FRIKJØRER: Nikolai Schirmer lever av å kjøre bra på ski, og dele det på sosiale medier. Foto: Nikolai Schirmer / Privat

– Er det skredfare fra 2 og oppover, krever det mye kunnskap.

Faren for snøskred er delt i fire kategorier. Faregrad 1 er liten, 2 er moderat, 3 er betydelig og 4 er stor fare for snøskred.

– Hvis du har lyst til å gå mer avanserte turer, MÅ du tilegne deg kunnskap. Du må gå på skredkurs eller lære av noen andre som virkelig kan det, sier skikjøreren.

Selv om man kan mye, er det fortsatt ingen garanti, forteller han.

– Fjellet bestemmer.

– En annen ting som er viktig å tenke på: Det tar mye kortere tid å få skiferdighetene, enn det tar å få skredferdigheter.

Det vil likevel aldri være helt ufarlig å gå i skredterreng, forteller han.

– Men det er mange fine turer man kan ta uten at risikoen er så stor.

Når han selv er på tur i farlig terreng, er han aldri alene. Han har alltid med seg et turfølge.

Tre tips

Vaktleder Toft hos Snøskredvarslingen har tre klare tips til folk som skal ut på tur i områder hvor det er fare for snøskred:

Ha med deg riktig sikkerhetsutstyr som spade, søkestang og skredsøker.

Med riktig utstyr har man mulighet til å redde hverandre, og grave hverandre opp, forklarer Toft. Blir man tatt av et snøskred spiller tiden en stor rolle. Muligheten for å overleve synker drastisk om man har vært begravd i mer enn 15 minutter.

Med riktig utstyr har man mulighet til å redde hverandre, og grave hverandre opp, forklarer Toft. Blir man tatt av et snøskred spiller tiden en stor rolle. Muligheten for å overleve synker drastisk om man har vært begravd i mer enn 15 minutter. Les deg opp på snøskredvarsel.

Skal man ferdes i skredterreng må man ha kunnskap nok til å sjekke at skredvarselet stemmer overens med de faktiske forholdene, understreker Toft.

Skal man ferdes i skredterreng må man ha kunnskap nok til å sjekke at skredvarselet stemmer overens med de faktiske forholdene, understreker Toft. Last ned Varsom-appen.

På Varsom-appen finner man en oversikt over ulike varslingstjenester, i tillegg til farekart.

Må vurdere selv

Selv om man har lest seg opp og sjekket snøskredvarsel, må man alltid gjøre den siste vurderingen selv, forklarer Toft.

– Man må gjøre en siste sjekk, og den må man gjøre selv. Har man ikke kunnskapen til å gjøre slike vurderinger, anbefaler vi at folk unngår skredterreng.

Fra og med fredag er det moderat snøskredfare i Troms, men det er ingen grunn til å være mindre forsiktig.

– Moderat snøskredfare, er fortsatt ikke ingen snøskredfare.