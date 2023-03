Ekspertenes økonomiske tips: – Ta kontakt tidlig

RÅD: Vanskeligere økonomiske tider kan kreve at man tar grep i forbruket. Magne Gundersen i Sparebank 1 og Silje Sandmæl i DNB har råd for å håndtere økonomiske utfordringer. Foto: Martin Leigland / TV 2 og Kristin Grønning / TV 2

Stadig flere nordmenn opplever økonomiske problemer, og Namsfogden i Bergen frykter at flere vil bli kastet ut av boligen sin i 2023.

Nå tror 53 prosent av befolkningen at det blir tøft økonomisk fremover, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Om man ser lommeboken tynnes og inkassovarslene bli for mange, finnes det råd.

TV 2 har snakket med tre eksperter på økonomi, som er klare på hva man bør gjøre om man sliter med å betale for seg.

– Sett opp budsjett

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og følger vanlige folks hverdagsøkonomi nøye.

Hun er ikke overrasket over nordmenns bekymring.

– Med økende rente og høye priser blir økonomien trangere, og flere enn før sliter med å få endene til å møtes. Å ikke klare å betale regninger eller si til barna at de må slutte på fritidsaktiviteter, gjør vondt langt inn i margen.

UTFORDRINGER: Flere nordmenn sliter grunnet økende priser i samfunnet. Forbrukerøkonom Silje Sandmæl anbefaler å prioritere regninger med høyest rente først Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sandmæl anbefaler å ta grep allerede før man ser at ikke lommeboken lenger strekker til.

– Sett opp et budsjett for inntekter og utgifter. På den måten har du kontroll over hvor mye du faktisk har å rutte med. For å redusere utgifter, er det lurt å ta en gjennomgang av avtaler og abonnement, råder Sandmæl.

Hun legger til at det finnes flere ordninger om man ikke har penger til barnas fritidsaktiviteter, som man kan søke via skolen, klubben eller kommunen for.

I tillegg anbefaler Sandmæl å prioritere regninger med høyest rente først, som husleie, strøm og forsikring.

– Når det begynner å bli vanskelig å betale regninger er det dessverre mange som tyr til kredittkort eller forbrukslån. Det fraråder jeg sterkt, da du fort kan havne i en ond sirkel det er vanskelig å komme seg ut av, sier hun.

– Kravet kan mangedobles

Noe av det viktigste man kan gjøre, er å prøve unngå at regninger går til inkasso og til slutt til namsfogden.

Det sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Da vil beløpet man skylder, hele tiden vokse med renter, gebyrer, salærer og andre avgifter. Dette kan fort føre til en mangedobling av det opprinnelige kravet.

ADVARER: Jo lenger tid man bruker på å betale en regning, jo dyrere blir det. Til slutt kan et krav bli mangedoblet, ifølge Magne Gundersen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Prosessen før et krav ender som utleggsbegjæring hos namsfogden, er lang og tar ofte flere måneder.

Underveis i prosessen får man også en betalingsanmerkning, som blant annet medfører problemer med å få lån, kreditt, refinansiering, forsikring og å bytte mobilabonnement.

– Å ikke betale inkasso før du får lønnstrekk, er rett og slett den aller dyreste måten å betale regninger på.

Man kan gjøre mye selv

Ekspertene er samstemte i at man bør strekke seg langt for å unngå at regninger ender på inkassoselskapenes bord.

Sandmæl lister opp flere tiltak man selv kan iverksette for å bedre sin økonomiske situasjon:

1. Man kan utsette regningen fra Lånekassen 36 ganger, tilsvarende tre år, uten bestemte vilkår.

2. Lav inntekt, arbeidsledighet eller sykdom kan gi rett på sletting av renter på studielån.

3. Om man har blitt uføretrygdet, kan man få slettet studiegjeld.

4. Man kan høre med banken om å få avdragsfrihet på bolig- og billånet.

6. Man kan forsøke å få refinansiert og samlet dyr kredittkortgjeld eller dyre forbrukslån til en lavere rente.

7. Om man sliter med å betale restskatt, kan man kontakte skattehjelpen på Skatteetatens sider. Det påløper nemlig ekstra purregebyr om man ikke betaler den i tide.

DYRT: Prisene har økt innenfor flere områder det siste året. For å unngå å havne i alvorlige problemer, kan man forsøke å ta flere grep på egenhånd. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Ta kontakt tidlig

Om man ikke har råd til å betale neste regning, er rådet til Gundersen klart:

Be den man skylder, om å betale i flere avdrag.

– Jo tidligere du tar kontakt, desto lettere er det å få en nedbetalingsavtale. Samtidig er det viktig å ikke inngå avtaler man ikke klarer eller har til hensikt å holde.

ØKNING: Strømprisene er blant de utgiftene som har økt det siste året. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Kanskje ser man at regningsbunken er for høy til at man kan håndtere det selv.

Da bør man kontakte gjeldsrådgivere hos Nav, sier Gundersen.

– De kan hjelpe med å få oversikt, inngå avtaler og eventuelt forberede en offentlig gjeldsordning. Det vil være aktuelt om du er varig ute av stand til å gjøre opp for deg, og alle muligheter for å betale og skaffe penger er prøvd.

Når inkassovarselet kommer

Betales ikke regningen i tide, ender saken altså normalt som inkasso.

Inkassoselskapet Intrum opplevde en syv prosents økning i saker i februar, sammenlignet med året før.

Administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Intrum Skandinavia sier det viktigste man kan gjøre er å ta kontakt med inkassoselskapet.

Sakene der dialogen starter tidlig, blir i størst grad også løst.

– Det er viktig å huske på at alle ønsker en løsning. For både kreditor, inkassoselskapet og den som skylder penger, er det ønskelig med en løsning på problemet så raskt som mulig sier hun.

INKASSO: Det er ønskelig for alle parter å finne en god betalingsløsning, sier administrerende direktør i Intrum Skandinavia, Siv Hjellegjerde Martinsen. Foto: Intrum

Nettopp dette understreker også forbrukerøkonom Gundersen.

Han sammenligner folks frykt for å snakke med banken, med tannlegeskrekk.

– Det er gjerne helt ubegrunnet, da både banken og andre du skylder penger, er interessert i at du skal være i stand til å gjøre opp for deg. Dere har rett og slett felles interesse i at du får rettet opp økonomien.

DIALOG: Er du redd for å få eller allerede har mottatt et inkassovarsel, er det lurt å snakke med de du skylder. Ofte er det mulig å avtale nedbetalingsplaner Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han oppfordrer til å gå i dialog.

– Jeg anbefaler de som sliter nå, å be om en rådgivningstime, for å få en fagperson til å se på økonomien din med friske øyne. Det er ikke sikkert det er de store grepene som skal til.