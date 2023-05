– Det er ikke så enkelt å spare penger når man ellers ikke har så mye å rutte med, sier Filippa Kellerstam.

Hun er 22 år og studerer samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen.

Sammen med søsteren Victoria har hun etablert gode sparevaner, men merker det er krevende på studentøkonomien.

STRAMT: Studentene og tvillingene Victoria og Filippa Kellerstam (22) bor sammen og sier de sparer så mye de klarer på et allerede stramt budsjett. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

– Vi klarer å spare til en viss grad. Vi har en bufferkonto, men det krever en innsats, sier tvillingene.

Les den store spareguiden nederst i saken!

Det er ikke bare studentene som merker at dyrtid får innvirkning på sparebøssa.

– Jeg merker det er dyrt nå. Det er lett å si at en bør legge av penger, men det er ekstremt vanskelig for tiden, sier Linda Steffensen (50).

SPARSOMMELIG: Linda Steffensens råd er å ikke bruke penger med mindre man absolutt må. – Men det er ikke alle som har denne muligheten, sier hun. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

En stresstest

I forrige uke ble styringsrenten satt opp nok en gang. Samtidig er prisveksten fortsatt høy, og strømmen er fremdeles dyr.

– Mange er nå stresset på vegne av egen økonomi.

Banksjef i DNB Torgallmenningen, Anne-Linn Carlsen, sikter spesielt til dem som kjøpte bolig med rekordlav rente, og ble vant til en romsligere økonomi.

– For dem oppleves nok denne stresstesten som ubehagelig. Men nå handler det om å nedprioritere, sier Carlsen.

Bruker over evne

Fremdeles viser tallene fra nordmenns kortbruk at folk bruker over evne.

BRUK MINDRE: At styringsrenten går opp, er Norges Banks måte å be oss redusere forbruket vårt, sier banksjef, Anne-Linn Carlsen. Foto: Dnb

– Etter pandemien gikk forbruket opp. Nå, med høye matpriser, renter og strøm, er det nok mange lommebøker som begynner å gå tomme, sier Carlsen.

– Evner vi ikke å justere oss?



– Jeg er ikke veldig bekymret for det. Men å redusere forbruk tar tid. Det er en tilvenning å få nye vaner. Men nå går det litt tregt, sier banksjefen.

Slik starter du å spare

Men det holder ikke å bare justere ned forbruket. For selv i dyrtid, minner banksjefen om at nordmenn fremdeles bør spare.

– Det aller viktigste er å begynne med å nedbetale de dyreste lånene. Billån, kredittkort, forbrukslån, sier Carlsen.

REDUSER: Tiden er nå inne for å finne ut hvordan man kan redusere forbruket sitt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Og så må du ha en buffer. Disse pengene må du ha på konto, slik at du kan få tak i dem på dagen.

– Fond er ikke for alle

Stadig flere nordmenn sparer i aksjemarkedet, og aldri før har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere. Nesten annenhver nordmann har i dag penger plassert i aksjefond.

Likevel understreker økonomen at dersom man vurderer fondssparing, er det viktig å ta kontakt med banken.

– Fond er ikke for alle. Hvis du for eksempel blir veldig stresset av at det raser på børsen, er ikke fond for deg, sier Carlsen.

SLUTT Å SHOPPE: Anne Marit Sørlie (64) er gått av med AFP. Nå sparer hun for å gjøre ting hun liker, som å reise på ferie. Hennes beste råd er å investere i bolig så tidlig du klarer og slutte med unødig shopping. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

– Men dersom det er lenge til du skal bruke sparepengene, er fond en fin måte å spare på. Ta en prat med banken, slik at de kan kartlegge hvilke fond som passer deg best!

Sparekontoen er tilbake

Med renter på vei opp er også den gode gamle sparekontoen på vei tilbake.

Carlsens beste tips er å ha et fastrenteinnskudd til en sparekonto.

SPAREGRIS: Sparekonto er trygt og viktig ledd i sparingen, ifølge eksperten. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Sparekonto bør være grunnmuren, og dette er noe som alle bør ha, også før de går inn i fond. Bufferen din bør ikke være på fond.

Dersom du liker risiko

– Det finnes også mer spenstige fond, dersom du ønsker å ta mer risiko, sier Carlsen.

Men skal man gjøre rene aksjekjøp, er rådet klart:

– Dersom du verken har interessen eller kunnskapen for dette, bør du holde deg unna.

Ekspertenes sparetips

20-åringene Emma Hamre, Iben Helland og Amalie Skjærland er opptatt av å ha en sunn økonomi, og prøver så godt de kan å spare selv om de lever på studentbudsjett.

Sosiologistudentene Emma Hamre, Iben Helland og Amalie Skjærland sier de følger ekspertenes spareråd så godt de kan. De har alle deltidsjobb, som hjelper på. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

Ifølge ekspertene er noe av det viktigste, for deres aldersgruppe, å unngå å handle på kreditt.

20-åringene sier de jevnt over prøver å følge dette rådet.

– Et godt råd er å planlegge middager hver dag og handle inn en dag i uka. Da kan jeg spare penger, sier Helland.



– Og ta med glass hjem fra byen. Da slipper du kjøpe dem selv, spøker Hamre.



Slik sparer du i 20-årene: Sørg for å ikke bruke mer enn du har råd til. Unngå usikret kreditt og billån, spesielt dersom du vil inn på boligmarkedet.

Spar opp så mye egenkapital til bolig som mulig.

Hvis du har en kort sparehorisont, spar i sikre alternativer (sparekonto eller likviditetsfond)

Sjekk pensjonsbetingelser hos arbeidsgiver, øk aksjeandelen.

Ha riktig forsikringer.

Ha bufferkonto - bør være minst en månedslønn.

BUFFER: Helge Herreros (34) sier det er enklere å ha bufferkonto nå, enn da han var i 20-årene. Gry Herdlevær forteller de tenker mer over hva de bruker penger på nå enn tidligere. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

Helge Herreros (34) sitt beste sparetips er å gå gjennom historikken i nettbanken, for å sjekke om man har vaner man ikke har bruk for.

– Det er skremmende å se hva en klarer bruke penger på. Det handler mye om gode vaner.



Slik sparer du i 30-årene: Unngå usikret kreditt, nedbetal kreditt først.

Øk bufferkonto. For en familie på fire bør denne være på minst 30.000 kroner.

Langsiktig sparing kan startes når lån er på komfortabelt nivå, for eksempel en spareavtale i fond.

Ha riktig forsikringer.



Sjekk pensjonsbetingelser hos arbeidsgiver, øk aksjeandelen.

Slik sparer du i 40-årene: Sjekk status for pensjonsbetingelser og forventa pensjon. Dessverre gir lav lønn også dårlig pensjon. Da må du kanskje spare mer, men vanskelig spiral.

Unngå usikret kreditt.

Behold kontroll på privat økonomi, skilsmisse og lignende kan skape private økonomiske utfordringer.

Lang sparing kan gjøres i aksjemarkedet. Er du 40 år, er det tross alt 27 år til pensjon, og 43 år til siste «krone» trengs.

Ha riktig forsikringer.

Sjekk om bufferkontoen er tilstrekkelig.

Slik sparer du i 50-årene: Stadig bedre privatøkonomi, barn flytter ut og man får kanskje tilgang på arv.

Sjekk status pensjonssparing.

Spar langsiktig i aksjefond, men vurder om større del bør flyttes til sikrere plasseringer.

Ha riktig forsikringer.

Vurdere å hjelpe barna inn i boligmarkedet? Dette kan sees på som sparing, men bør diskuteres med banken.