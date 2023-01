Ekspertene tror Norges Bank vil avvente årets første renteheving

Etter et år med med mange og kraftige rentehevinger er det knyttet spenning til årets første mellommøte i Norges Bank.

Det finner sted torsdag denne uken.

– Veksten i norsk økonomi har vært gjennomgående bedre enn de fleste hadde ventet og fryktet. Men det blir uansett strammere pengepolitikk uten at de gjør noe mer nå, sier sjefsøkonom Kjetil Olsen i Nordea.

RENTERO: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener renta vil stå uendret etter torsdagens mellommøte. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Blir et seigt år

2022 var preget av hyppige renteøkninger og Norges Bank la seg på en hard linje for å få ned prisveksten i samfunnet. Det har ført til at mange med lån har fått kjenne det på lommebøkene sine.

I næringslivet tror Olsen at det vil bli store forskjeller i 2023.

– Det blir et seigt år, med ujevne fordelinger mellom næringer. Det er forventet at arbeidsledigheten vil gå opp og det vil bli sprik i laget, sier han.

Olsen mener Norges Bank er opptatt av å være forutsigbare dette året og at de økonomiske utsiktene foreløpig peker i riktig retning.

– De fleste prognoser går i den retningen av det Norges Bank prøver å få til; dempe etterspørselen for å være sikker på at inflasjonen ikke fester seg, forteller han.

– Kraftig brems

Frank Jullum i Danske Bank tror ikke Norges Bank vil heve renten på nytt denne uken.

INFLASJON: – På tjenester er det derimot fremdeles høy prisvekst, sier Frank Jullum i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Både rentebanen, og retorikken om at de nå har satt opp renten mye på kort tid og vil se an effekten, taler for at de vil holde renten i ro, sier Jullum.

Sjeføkonomen påpeker at til tross for at aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg høyere enn ventet i fjor, peker alle indikatorer mot et omslag nå.

– De mange og raske rentehevingene vi hadde i fjor gir en kraftig brems på husholdningenes økonomi, og vi må regne med at det har effekt på etterspørselen etter hvert, sier Jullum.

Hindre at lønnsveksten går høyere

Jullum mener at det som eventuelt kunne ført til et nytt rentehopp nå i januar, er vedvarende høy inflasjon.

Selv om prisveksten dempet seg fra november til desember, er den fremdeles langt over sentralbankens mål om to prosent over tid.

– Hvis du kikker på tall særlig fra USA så ser du et ganske kraftig fall i prisveksten på varer. Det henger sammen med at energiprisene og råvareprisene har falt. På tjenester er det derimot fremdeles høy prisvekst, forklarer Jullum.

Derfor blir vårens lønnsoppgjør avgjørende for renteutviklingen.

– Tjenester som hotell, restaurant og kulturarrangementer, der er den viktigste kostnadsparameteren lønninger. Så skal du få ned inflasjonen på tjenester må du hindre at lønnsveksten går høyere, sier Jullum.

Det er på forhånd spådd at renta vil stabilisere seg på tre prosent i 2023.

Olsen i Nordea regner med det vil bli et krevende lønnsoppgjør fordi det er en klar forventning om at man i år skal ha vekst i reallønningene.

– Det gir et høyt startpunkt og vi tror lønnsveksten blir høyere i år enn i fjor, noe som kan resulterer i enda en renteøkning, sier han.