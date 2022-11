Ekspertene ser ny trend

ENDRING: Økonomer har advart oss lenge. Nå ser det ut til at vi har begynt å lytte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det siste halvåret har økonomer gjentatte ganger advart om at det vil bli trangere tider og oppfordret nordmenn til å ta økonomiske grep.

Det siste døgnet har analytikerne sittet med nesen ned i de ferske rapportene om folks kortbruk og sparing.

De ser nå en positiv trend.

– Vi ser nå en tydelig innstramning i folks forbruk, sier direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB til TV 2.

SPENT: Direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB er veldig spent på nordmenns forbruk de neste to månedene. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Hun leder DNBs innsiktsteam som studerer kortbruk, regningsbetaling og kontosparing til deres to millioner personkunder.

Tar konsekvensene

Tallene de analyserer gir en god oversikt på økonomien til husholdningene i vårt langstrakte land.

– Det ser nå ut til at folk har kommet seg over en etterlengtet sommer og tar konsekvensen av renteheving og økte priser, sier Oftedahl.

I sommer gikk pengebruken til nordmenn i været, på en måned dro vi kortet for 12,5 milliarder kroner.

GIKK VARMT: I sommer gikk mange nordmenns betalingskort varme. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mens i september så man tendenser til at folk begynte en forsiktig innstramning i kortbruken.

Og de ferske tallene, som kom mandag, viser at nordmenn fortsetter en sakte nedkjøling av kortbruk. Men nivået ligger fortsatt godt over hva det lå på i 2019.

– Vi kommer til å bruke mer penger i år enn et normalår, men vi håper at innstramningen vi nå ser kommer til å fortsette, sier hun.

Spennende måneder

For de som sitter og analyserer forbruket vårt, er de to neste månedene veldig spennende.

– Vi håper i det lengste at folk fortsetter å stramme inn og at trenden vi nå ser fortsetter inn mot Black Week og julehandelen. Men det meldes om store varelagre i butikkene, så det blir spennende, sier Oftedahl.

Analytikerne ser også positive tendenser når det kommer til bruk av kredittkort.

– Vi har brukt opp bufferen som vi sparte oss opp under pandemien, men foreløpig er det en betryggende trend at vi ikke kompenserer med økt bruk av kredittkort.





Flere bekymret

Selv om folk har roet forbruket sitt opplyser over fire av ti nordmenn, i en undersøkelse fra Santander Bank, at de er mer bekymret for økonomien nå enn tidligere.

Tre av ti av de spurte har ikke råd til uforutsette utgifter, som for eksempel reparasjon av bil eller kjøp av vaskemaskin. Mens nesten halvparten av de under 40 år sier de har råd til uforutsette utgifter nå.

Hele 74 prosent av de spurte planlegger å spare penger fremover. Og her er de yngste flinkest. Det er flest i de yngre aldersgruppene som oppgir at de planlegger å spare penger framover.