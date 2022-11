Ekspertene råder denne gruppen til å kjøpe bolig nå

– Flere av dem som vil bytte bolig, sitter på gjerdet nå, sier Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Etter lang tid med sterk vekst i boligprisene, har prisene begynt å falle. Nå ser man et marked som utvikler seg til kjøperens fordel.

Mens noen jubler for prisnedgangen, vil andre være usikre på om tiden er inne for å bevege seg på markedet.

– Test markedet

Grethe Meier tror at prisene vil fortsette å synke ut året, men understreker at det er et generelt usikkert marked og at det antakelig ikke vil ta lang tid før trenden snur.

Meier er derfor tydelig på når det vil være mest lønnsomt å kjøpe bolig i tiden fremover.

– De som kjøper om tre til seks måneder, blir vinnerne, anslår hun.

Gruppen som stikker av med den største premien, kan være dem som skal kjøpe bolig for første gang.

– De vil komme inn på markedet med en lavere pris på inngangsbilletten, forklarer Meier.

SAUEFLOKK: Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, forteller at vi har «saueflokkmentalitet» på boligmarkedet. Derfor vil markedet svinge mer enn andre, ifølge Meier. Foto: Truls Aagedal / TV 2

For de som skal selge, vil det derimot være usikkert om tiden er inne for en lønnsom handel.

– Hvis du skal selge og kjøpe samtidig, så vil det sånn sett ikke slå ut, men hvis du kun skal selge, burde du teste markedet først, råder Meier.

– Sett deg ned med en megler og vurder prisen. Dersom man legger boligen ut for salg og ser at responsen ikke er som forventet, ville jeg trukket den tilbake og ventet til over nyttår.

Selvoppfyllende profeti

At boligtallene er svakere enn normalt er med å endre folks sinnsstemning, ifølge Are Oust. Han er førsteamanuensis ved NTNU og boligekspert.

BOLIGEKSPERT: Are Oust sier at særlig en gruppe kan få en smekk på fingeren når boligprisene faller. Foto: NTNU

– Det virker som psykologien til befolkningen endrer seg, og at det er en større skepsis blant folk, sier Oust.

– Når alle snakker om at boligprisene skal ned, blir det litt selvoppfyllende: en selvoppfyllende profeti!

I likhet med Meier, mener Oust at det på nyåret absolutt vil være anledning for å gjøre gode boligkjøp.

– Jeg bruker ofte å si: Ikke bry deg om konjuktursvingningene – altså aktivitetsnivået. Bry deg heller om du gjør et godt kjøp.

Oust forklarer det slik: Om du kjøper en bolig hvor du skal bo lenge, betyr ikke de tallene så mye. Men om boligprisene faller, og du eier mer enn en bolig, kan du få en smekk på fingrene.

– Dette gjelder særlig de som er i en boligbytte-situasjonen. Ikke sitt på to boliger for lenge.

– Men da blir det naturlig å spørre: er det ikke vanskelig å bli kvitt bolig nummer en, før en kjøper ny, om det er kjøpers marked?

– Jo.

Lønnsomt å kjøpe dyrt

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, regner med et ganske svakt marked fram til neste høst.

– Prisene blir lavere fordi renta øker og budsjettet blir mindre, forklarer han.

TIMING: Henning Lauridsen, Administrerende direktør i Eiendom Norge, sier det er vanskelig å time et boligkjøp riktig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han tror ikke nødvendigvis at førstegangskjøperne vil ha det beste utgangspunktet på dagens boligmarked.

– De fleste førstegangskjøpere har en ganske høy låneandel når de kjøper. De må ha 15 prosent egenkapital, og det er vanlig at man ikke har mer enn det. Det betyr at man må låne 85 prosent av summen, og lånebudsjettet har blitt mindre siden renta økte.

– Den lave boligprisen blir dermed spist opp av den høye renta, forklarer han.

Er man derimot førstegangskjøper med mye kapital, vil man nyte godt av at prisene er lavere.

Lauridsen tror at de som vil ende opp med den mest lønnsomme handelen, er de som skal kjøpe seg en dyrere bolig.

– Hvis prisene går litt ned fremover, så vil de som skal kjøpe seg en dyrere bolig enn den de har i dag, nyte mest på det. Man vil betale en pris for den boligen man skal kjøpe som samlet sett er lavere enn den man selger.

Verst for Oslofolket

Torsdag kommer boligpristallene for oktober.

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Andreassen, tror tallene vil avsløre en prisnedgang på tre til fire prosent i Oslo, og en og en halv prosent i resten av landet.

– Det er i stor grad Oslo som lider av boligprisnedgangene, forteller Andreassen.

Han peker på de stive prisene i hovedstaden som en årsak til den markante forskjellen.

– I Oslo koster det over 90 000 kroner per kvadratmeter. I for eksempel Møre og Romsdal ligger prisen under 40 000 kroner. Det er litt natt og dag, forteller han.

Både Andreassen og Meier gjetter at prisene vil synke opp mot fem prosent.

MIDLERTIDIG: Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, forteller at vi er kun vitne til en midlertidig svai i boligmarkedet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Tid til å forhandle

På lik linje med Meier, tror Andreassen at førstegangskjøperne kan tjene godt på dagens boligmarked.

– Nå har man tid til å forhandle. Det er ikke elleville budrunder og man kan ta seg mer tid til hele kjøpsprosessen.

Også de som eier leilighet og vil kjøpe noe større kan komme gunstig ut av situasjonen, tror Andreassen.

– Det er hyggeligere å være kjøper nå i høst enn det har vært på lenge, forteller han.