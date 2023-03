Ekspertene mener én trend vil snu

BEDRE TIDER: Er du lei av at kjøpekraften blir dårligere i tak med tiden? Da har økonomene en god nyhet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Prisvekst og høyere rente har gradvis tatt en større del av lommeboka det siste året. Nå kommer så smått tegn på at det kan være i ferd med å snu.

Inflasjonstallene for februar viser nemlig svært gode nyheter for bekymrede nordmenn, med en økning på matvarer på kun 1,6 prosent.

I tillegg er norsk økonomi ved et vendepunkt, ifølge en fersk prognose fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økonomer TV 2 har snakket med er likevel ikke tvil om at det er for tidlig å senke skuldrene.

– Vi vil se at noen av disse utfordringene, slik som inflasjon, vil avta og bli bedre i løpet av året, sier sjefsøkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank til TV 2.

Han påpeker likevel at forbrukerne fortsatt vil oppleve at høy inflasjon og en rente på vei opp spiser av kjøpekraften.

Kyrre Knudsen

Én trend vil snu

Dyrtiden har ført til at mange nordmenn har tatt i bruk sparemidlene sine for å holde pengebruken ved like.

– Vi brukte mer enn det som kom inn. Mange hadde spart under pandemien og tært på det, sier Knudsen.

Han tror dette er en trend som vil endre seg drastisk fremover.

– Selv om vi var bekymret for egen økonomi i fjor, var det ikke så mange som sparte. I år vil vi nok se at folk tar mer grep for å redusere forbruket.

Han tror realiteten begynner å gå opp for folk, og at flere nå ser seg nødt til å stramme inn pengebruken.

– Jeg tror folk har fortsatt alvoret. Det tar tid å ta innover seg situasjonen og hva man skal gjøre.

Mens spareraten i 2021 lå på over 13 prosent, la nordmenn bare til side rundt 3,5 prosent av disponibel inntekt per husholdning i 2022.

Sara Midtgaard

Sara Midtgaard er seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Hun understreker at spareraten må være minus over lenger tid før sparebøssa er brukt opp, men er også tydelig på at det er greit å være bevisst på egen økonomi framover.

– Vi tror ikke nordmenns sparebøsser er brukt opp. Vi tror nordmenn har en del å gå på, og at sparebøssa ikke er tom. Spareraten må være negativ 3 prosent i et år før mersparingen fra pandemien er brukt opp, sier hun.

– Skikkelig lønnsvekst

Både SpareBank 1 og SSB tror lønnveksten i 2023 blir 5 prosent, og dermed spist opp av inflasjonen.

– Jeg håper imidlertid at to år uten lønnsvekst, blir kompensert med skikkelig lønnsvekst fra 2024 til 2026. Det tror også SSB i sine nye prognoser, sier Knudsen.

Dersom spådommen hans slår til kan altså folk vente seg bedre kjøpekraft etter lønnsoppgjøret neste år. Likevel ber økonomen folk om å ikke senke skuldrene.

– Dette er bare et anslag, og man må ta høyde for at det kan bli mer utfordrende.

Han viser til at inflasjonen holdt seg høyere enn ventet i fjor og at et omslag i økonomien kan bli større enn ventet.

– Derfor er viktig for de fleste å ta høyde for at de utfordrende tidene kan vare lengre. Ta grep nå og heller juster neste år hvis det blir bedre.

Sara Midtgaard

Boligpriser i fall

Midtgaard er tydelig på at mye av nordmenns sparing, er i bolig.

– Det er ikke noen tradisjon for å spare veldig mye i Norge, fordi vi kjøper bolig som finansieres med lån, og ikke leier som i andre land i Europa, sier hun.

Boligprisene skal ned til sommeren, tror hun.

– Vi tror boligprisene vil falle ved sommeren, mer enn det som er vanlig. Vi tror ikke på noe krakk, men en slags justering, og vi tror vi vil se et større fall enn vi så i fjor høst, sier hun.

Sara

Midtgaard har tro på at boliglånsrenta vil nå en topp på 3,75. SSBs prognose stanser på en topp på 3,25.

– Jeg har ikke noen tro på SSBs prognose, fordi renta tar seg opp i utlandet, og vi får mer importert inflasjon. En rente på 3,75 vil være høyt, men rentetoppen er ventet å bli mye høyere i USA og Europa, sier hun.

Hun minner også om at vi kommer fra et nullrente-nivå og uvanlig lave renter.

– Det er jo ikke sånn at norsk økonomi går dårlig. Ledigheten har stått på stedet hvil og antallet økte stillinger har bare økt, vi trenger et prosentpoeng på boliglånsrenta for å kjøle ned økonomien, og toppen kommer i september, sier hun.

Konkrete råd

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank er opptatt av at de som kjenner på en trangere økonomi, kan gjøre mye selv for å komme i pluss.

De viktigste punktene er som følger:

Sett opp et budsjett for tiden framover

Kutt i kostnader

Spar penger

– Mange synes det er fryktelig kjedelig å sette opp et budsjett, men den jobben kan være gull verdt å gjøre. Få oversikt over det som kommer inn og det som går ut, sier Olsen.

Når det gjelder å kutte i kostnader, er en av de store anbefalingene å forhandle rente med banken.

Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank.

– Alle med lån bør undersøke konkurransedyktig rente. Det er fornuftig å benytte seg av finansportalen.no, der du kan få en oversikt over hvilke banker som gir den beste renten på dette tidspunktet, sier hun.

På en annen stor utgiftspost, mat og drikke, kan du også spare mye ved å sette opp et konkret budsjett for matkostnader.

Olsen anbefaler også å se på mulige rimelige alternativ for årets sommerferie.

– For en familie på fire koster det fort 40 000 kroner, og gjerne mer, dersom du og familien skal én uke til syden i fellesferien. Ved å for eksempel leie en hytte i Norge, kan det være mye å spare, sier hun.

Til slutt anbefaler hun alle å ha en bufferkonto, eventuelt å sette av fast sparing til ferier eller andre ting du planlegger å kjøpe.

– En fast spareavtale er fornuftig. Da trekkes det automatisk penger fra kontoen din, for eksempel dagen etter lønning, sier hun.