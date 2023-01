Ekspertene er ikke i tvil om hvordan du bør spare nå

Det siste året har vært svært turbulent, og de som allerede har penger i fond og aksjer har kanskje måtte se verdier fordufte.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, tror at også de neste månedene vil være usikre.

– På kort sikt forventer vi at det vil være store svingninger. Men i løpet av året vil man se en bunn i aksjemarkedet tror vi, sier Johansen og legger til:

– Det er gjerne da man gjør de beste kjøpene i aksjer.

SPAREAVTALE: Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, tror en spareavtale kan være psykologisk lurt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ikke samme forhold til pengene

De siste årene har det vært stort fokus på at også den gjengse sparer bør legge pengene sine i aksjer og fond.

Norges største bank, DNB, har blant annet hatt kampanjen «Hun investerer», rettet spesielt mot kvinner som er underrepresentert i aksje- og fondsmarkedet.

Og til tross for usikkerhet i markedet fremover er Johansen klar på at fondssparing fremdeles er en veldig god idé.

– Jeg vil slå et slag for spareavtale i fond. Jeg vil anbefale at når man får lønn, at du trekker et fast beløp som du setter inn i fond, sier Johansen.

Ikke bare er det lurt fordi du da vil treffe nær bunnene når markedet faller, men også fordi det har en psykologisk effekt, ifølge Johansen.

– Du får ikke det samme forholdet til pengene. Har du et større beløp husker du gjerne hvor mye og hva det er verdt. Da kjenner du det også veldig når det faller.

– Men sparer du over tid får du ikke det samme forholdet til pengene.

Til tross for at det kan svinge mye de neste månedene, oppfordrer Johansen til å starte fondssparingen nå.

God avkastning

Selv om mange nå har nok med å håndtere økte kostnader, har noen samtidig en ambisjon om å spare penger.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea er også klar på at fond fremdeles er veldig lurt å spare i.

– Klart kursene svinger, men over tid har det vist seg å gi god avkastning, sier Næss.

KONTO: Setter du pengene i banken må du følge med, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han mener samtidig det er viktig å tenke gjennom risiko. Ulike fondstyper har ulik risiko, og aksjefond er mest risikabelt.

– Risikoen ved aksjer er mye større. Det betyr at hvis du skal spare, og trenger pengene igjen om to år så kan du risikere å tape mye av pengene, sier Næss.

Johansen mener du bør ha en horisont på minst 2-3 år hvis du skal sette pengene i fond.

– Ikke bare la de ligge

Derfor er det svært viktig å tenke over hvilken tidshorisont du har på sparepengene.

Skal du for eksempel inn på boligmarkedet er det ikke sikkert aksjefond er den riktige løsningen.

– Hvis man sparer til bolig har de fleste en kortere horisont, kanskje bare noen få år. Da er det mer trygt med rentefond, sier Næss.

Har du enda kortere horisont bør du kanskje også vurdere å sette pengene på en sparekonto i banken.

– Men da må du være forsiktig, du må ikke bare la de ligge, sier Næss.

Han oppfordrer folk til å se på Finansportalen. Der kan du sammenlikne og finne ut hvor du kan få best rente på pengene.

Selv har investeringsdirektøren som nyttårsforsett å gå igjennom sine egne kontoer.

– De fleste er sløve på innskuddene, sier Næss.

Johansen i Danske Bank minner også om at bankene kan ha ulike typer sparekonto.

– Banken kan hjelpe deg å plassere deg på riktig konto. Eller så kan du bytte bank. Det gjør du enkelt hjemmefra, sier Johansen.

Selger på bunn

Høyest risiko, men også potensielt høyest avkastning, er det hvis du sparer i aksjer.

Men her mener Johansen det er noen klare fallgruver for småsparerne.

– Det verste er de som kjøper nesten på topp og selger på bunnen fordi de ikke klarer å holde på aksjen når den faller mye, sier sjefstrategen.

Johansen viser samtidig til tall fra fjoråret. Da falt aksjemarkedet i særlig USA mye.

Likevel tapte privatkunder som hadde enkeltaksjer mer.

– Det er risikoen hvis man sparer i enkeltaksjer, og det er sjeldent den beste strategien, advarer han.

Johansen trekker frem Tesla som en populær enkeltaksje. Nasdaq-børsen, der Tesla-aksjen handles, falt 33 prosent i 2022. Tesla-aksjen falt samtidig hele 65 prosent.

– Det er risikoen hvis man sparer i enkeltaksjer. Der vil jeg anbefale de fleste å bruke de proffe, og heller spare i aksjefond, sier Johansen.