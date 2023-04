Som så mye annet har også matvareprisene steget kraftig det siste året.

1. februar er en av to dager i året hvor leverandørene justerer sine priser inn til dagligvarekjedene, og mange forberedte seg på at det igjen skulle bli dyrere.

Så kom Kiwi med en snuoperasjon – en såkalt prisfrys – og lot være å skru opp prisene. Da var det ikke annet å gjøre for Rema og Coop, enn å følge etter.

Nå har det gått nesten tre måneder. Hvordan ser situasjonen ut i dag?

BUTIKK: Mange opplever at matvareprisene stiger. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2 har sjekket handlekurven hos Kiwi, Rema og Coop Extra opp mot hvordan prisene så ut 31. januar.

Resultatet kan du lese nederst i saken.

Må skru opp prisene

– Frem mot sommeren er de nødt til å øke prisene gradvis, dersom vi skal tro på dem på deres egen kostnadsargumentasjon.

Det sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

– De underliggende kostnadene, blant annet på grunn krigen, har eksplodert, ifølge dem selv. Da må vi jo tro at de vil sende de økte kostnadene videre til kundene, og at det vil lede til en prisstigning.

Før 1. februar sa bransjen at de var nødt til å skru opp prisene på grunn av de økte kostnadene. På grunn av grepet til Kiwi ble Rema 1000 og Coop Xtra likevel tvunget til å følge etter å holde prisene nede.



Det kan ikke fortsette, tror Andreassen.

– Om de ikke gjør det sier de at de tjener gode nok penger med de gamle prisene. Da har vi ingen grunn til å synes synd på dem. Eller så dekker de økte kostnader gjennom lavere marginer og en marginal lønnsomhet med prisene som de er nå.



Ser to scenarioer

Matforsker Ivar Fredrik Pettersen er også sikker på at matprisene vil stige i mai og inn mot sommeren.

– Jeg tror at både Kiwi og andre kjeder skal ha opp prisene. Grunnen til det er at prisøkningen fra leverandørene har fortsatt oppover. Det var tegn til lavere prisstigning fra leverandørene i februar, men i mars var prisstigningen fra leverandørene fortsatt høy, noe som gjør at prisfrysen kostet kjedene dyrt.

Han legger til:

– Så vi har lurt på hvordan de vil sette opp prisene nå, for å unngå Svarte-Per-rollen og være «skyldig» i at prisene øker, sier Pettersen.

OPP: Nibio-forsker Ivar Pettersen er sikker på at prisene skal opp. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pettersen er økonom i Alo Analyse og følger matprisene tett. Han ser for seg to hovedscenarioer.

– Det ene scenarioet er der prisøkningen kommer litt gradvis etter 1. mai, noe som vil gjøre økningen vanskeligere å følge med på. Mens det andre scenarioet er at kjedene skrur opp prisene samtidig etter 1. mai. Det er veldig vanskelig å svare på hvilket av scenarioene som blir tilfelle.



– Kjenner på presset

Kiwi innførte også en såkalt «prislås», som innebærer at prisen på 240 varer ikke endres, frem til 1. mai.

– Hva skjer etter 1. mai når prislåsen på varene opphører?

Det er vanskelig å svare på, forklarer NHH-professoren. Han er likevel sikker på én ting. Om Kiwi øker prisene, vil de andre følge etter.

ØKNING: Eksperter tror prisene skal videre opp etter at Kiwis «prislås» er over. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Dette er som siamesiske tvillinger som driver synkronsvømming. Tall som vi har fått viser at dette er en pardans.



Han får støtte fra Pettersen.

– Jeg tror kjedene kommer til å gå i takt her. Alle kjedene ønsker en prisøkning, og kjenner på det presset. Jeg tror ikke de på grunn av prisfrysen i vinter har store pusteproblemer, men de kjenner nok på presset etter å få opp marginene igjen.



Skal være billigst

Om Kiwi vil skru opp prisene etter den mye omtalte prislåsen, vil de ikke ut med.

– Vi forholder oss til Konkurranseloven og kan ikke si noe om fremtidige priser. Men vi skal fortsatt være billigst og presse prisene så mye vi kan, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin.

TV 2s handlekurv viser likevel at prisene har steget noe på enkelte varer.

KIWI: Kommunikasjonssjef Kiwi, Kristine Arvin, vil ikke uttale seg om hva som skjer med prisene framover. Foto: TV 2

– Noen varer har økt, men det er også varer som har gått ned. Også er det mange varer som har samme, lave pris. KIWIs prispress har uansett bidratt til at prisene er mye lavere nå enn de ellers ville ha vært, sier Arvin.

Hun legger til:

– KIWI skal gjøre det vi kan for å ha så lave priser som mulig.



– Minst like billig

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier til TV 2 at de ikke kan kommentere på hvordan prisutviklingen blir fremover.

Dette er av hensyn til konkurranseloven.

COOP: Harald Kristiansen er kommunikasjonssjef i Coop Norge. Foto: Espen Solli

– Men jeg kan si at Extra fortsatt skal være minst like billig som konkurrentene.

– Vi skal og sørge for at kundene våre får det største utvalget varer til så lav pris som mulig i våre butikker, sier Kristiansen.

– Mye å glede seg til

– Rema 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge.

Det sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

Hun forteller at det har vært Rema 1000 sin strategi siden 1979, da de etablerte lavpris.

REMA: Line Aarnes er kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000 Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

– Vi kan ikke si noe om fremtidige priser, men er godt i gang med en sterk grillkampanje og det er mye for våre kunder å glede seg til i ukene fremover.

Se oversikten

Nedenfor ser du oversikten over tre handlekurver hos Kiwi, Coop Xtra og Rema 1000, med priser fra 31. januar og 28. april.

NB! Det er ikke handlet like mange varer hos alle kjedene, og det er handlet ulike varer enkelte steder, så derfor kan ikke totalsummen sammenlignes opp mot hverandre.



Listen viser likevel en oversikt over prisutviklingen hos hver enkelt kjede.