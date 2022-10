Ekspertene advarer: – Kan havne i et enda verre uføre

Folk slutter å åpne post og fornekter at de har et problem, sier gjeldsspesialist. – Vi ser at det er mange som nå får det veldig tøft.

FORBRUKSLÅN: Flere har tatt opp forbrukslån for å kjøpe bolig. Det er en av flere ting som har ført til at flere har havnet i gjeldskrise. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi har kunder som ringer inn og sier rett ut at de ikke klarer en renteøkning til, forteller gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk.

Bank2 er en av flere banker som har spesialisert seg på å tilby boliglån til folk som har betalingsanmerkninger og høye forbrukslån og som derfor ikke så lett får lån i de vanlige bankene.

Ny bil framfor å betale gjeld

Flere av dem som kontakter banken har havnet i så dyp gjeldskrise at de er i ferd med å miste huset sitt.

– Men likevel kan de akkurat ha kjøpt ny bil eller investert i noe vanvittig dyrt som er fullstendig ufornuftig i forhold til den økonomiske situasjonen kunden er i, sier gjeldsspesialist Mikolajczyk.

TØFT RENTEPRESS: Gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank2 mener flere vil få psykiske problemer som følge av høyere rente. Foto: Nanna Wessel Sundt / Bank2

– Mange er opptatt av å danne en perfeksjon blant naboene. Man skal i hvert fall ikke vise at man sliter med økonomien og tar opp lån for å dekke over mangelen på inntekt.

Kraftig økning i antall lånesøknader

Til tross for at Bank2 allerede opererer med en gjennomsnittsrente på seks prosent, opplever banken en stor økning i antall henvendelser. I august og september har banken fått 22 prosent flere lånesøknader sammenlignet med perioden januar til juli i år.

Antall eksisterende kunder som tar kontakt for å få lettelser, har økt med rundt 30 prosent den siste måneden, sammenlignet med perioden før sommerferien.

Banken forventer at det er store mørketall, siden mange venter i det lengste før de tar kontakt for å ordne opp.

Veldig bekymret for ny gruppe

Mikolajczyk er spesielt bekymret for en ny generasjon med boligeiere som aldri har opplevd verken stagnasjon eller fall i boligprisene og som ikke har opplevd noe annet enn veldig lav rente.

Tidligere var det gjerne middelaldrende menn som henvendte seg til Bank2 for å få ryddet opp i betalingsproblemene. Nå opplever de at det er flere nyetablerte helt ned i 20-årsalderen som søker om å få refinansiert forbrukslånene sine.

– Mange av de som søker lån hos oss har jo vanvittig mye i forbrukslån i en alder hvor de egentlig nesten ikke har etablert seg ennå, sier Mikolajczyk.

Ifølge gjeldsspesialisten har flere av dem som nå er i vanskeligheter kjøpt bolig og finansiert det i en ordinær bank. Men så har de spekulert i at de kunne skaffe egenkapitalen ved hjelp av et forbrukslån.

– Hvis du tok opp noen hundre tusen i forbrukslån for fem år siden, så tok det ett år, så kunne du lett bake inn det og mye mer i boliglånet ditt. Det er ikke like lett lenger, fordi boligprisene ikke stiger like fort som de gjorde før, sier han.

Frykter inkassofella

På under ett år har renten steget med to prosentpoeng. Norges Bank mener nordmenn må regne med en boliglånsrente som kan nå 4,3 prosent i løpet av neste år.

Nå frykter Sebastian Mikolajczyk at virkningen av renteøkningene skal treffe samtidig med strømregningene til vinteren

– Vi er jo litt bekymret for at mange kommer til å havne i inkassofella eller ikke klare å betjene forpliktelsene sine framover, sier han.

Han forteller at det for banken er en balansegang mellom å holde igjen på renten, eller å dytte kundene ut i mislighold av lånet.

– Får psykiske problemer

Mikolajczyk er mest bekymret for kunder som havner i en situasjon der de ikke har råd til det de hadde råd til før – samtidig som de ikke har råd til å betale regningene sine, til å sende barna på de aktivitetene som barna vil på, eller ikke har råd til å ha det varmt hjemme.

– Det går utover psyken til folk, sier han.

Banken har gjort psykisk helse og gjeld til et satsningsområde.

– Vi ser at det å ha stor usikret gjeld og en uhåndterbar mengde gjeld, påvirker psyken. Og så vet vi at mental uhelse kan påvirke personers forhold til økonomi. Altså, du slutter å åpne post, du fornekter at du har et problem, det er typisk sånne Luksusfellen-tilfeller.

Han mener det å ha forbrukslån i Norge er mye mer belagt med skam enn i mange andre land.

– Det har vi forskning på. I Storbritannia mener 90 prosent at det å ha forbrukslån ikke er skambelagt, sier Mikolajczyk.

– Mens i Norge mener 60 prosent at det å ha forbrukslån, eller leve på forskudd, eller ikke ha god nok økonomi, er skambelagt.

Hindrer tvangssalg

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier til TV 2 at det å gå til en bank som tar litt høyere rente kan være en løsning dersom man har havnet i en økonomisk krise og alternativet er at boligen blir lagt ut på tvangssalg.

– Dette handler om at de som allerede har havnet i store økonomiske problemer dessverre ikke har så mange alternativer til å komme seg ut av det, sier Olsen.

TA TAK: Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Nettopp derfor er det så ekstremt viktig at man tar tak i sin egen økonomi før man havner der, sier hun.

Hun mener det er spesielt viktig med oversikt når man går fra nesten nullrente og tilbake til et normalt rentenivå, samtidig som man skal håndtere økte strømkostnader og økte priser på mat og drivstoff.

Én av tre kvier seg for å rydde opp

En undersøkelse Danske Bank gjorde i juni i år viser at mange kvier seg for å rydde opp i egen privatøkonomi.

Nesten én av tre, 31 prosent, vil gjerne bedre sin økonomiske situasjon. Samtidig sier de at de ikke vet hvordan eller hvor de skal begynne.

28 prosent opplever privatøkonomi som komplisert.

18 prosent, rundt regnet hver femte nordmann, kvier seg for å rydde opp i privatøkonomien.

– Det er ofte relatert til at man ikke vet hvor man skal starte og at man synes det er overveldende, sier Olsen.

– Det handler om å få den fullstendige oversikten, så du sikrer at du til enhver tid har penger på konto. Slik at du ikke plutselig står i situasjoner hvor du er tom på lønnskontoen og ikke har fått betalt alle regningene dine.

– Veien til ulykke å tro at alt ordner seg

Mikolajczyk er enig med forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank i at god oversikt er det viktigste.

– Hva er det beste rådet om du ser at du begynner å få problemer?

– Jeg tenker at det viktigste er å ha oversikt, sier Mikolajczyk.

OVERSIKT: Planlegg noen måneder fram, er rådet til gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk Foto: Nanna Wessel Sundt / Bank2

Han mener man bør sette seg ned og tenke en måned eller to fram for å planlegge regningene som kommer og se på hvor man kan spare for å klare framtidige renteøkninger og høyere strømregninger.

Mikolajczyk mener man må vurdere å avslutte abonnementer på ting som er dyre og som man kanskje ikke trenger, endre skattekort nå som renta går opp og bruke enhver anledning til å sette opp en buffer.

– Og hva er det beste rådet for å kjøre seg selv i grøfta?

– Det er å tro at alt ordner seg. Du må være bevisst på at dette er en del av hverdagen, advarer Mikolajczyk.

– Da må du tenke at hvis du ikke er inne i nettbanken din, ikke har oversikt over hva slags regninger som ligger der og hva du betaler til enhver tid, kan du fort havne i et enda verre uføre.