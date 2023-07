Ekspertene advarer: Dette bør du ikke gjøre i varmen

Klinisk ernæringsfysiolog Mone Sæland sier til TV 2 at mange velger sukkerholdig brus og øl i varmen. Hun forklarer at dette ikke er hva du burde gå for.



– Du mister elektrolytter i varmen. Derfor burde du få i deg drikke med mineraler.



DRIKKE: Mone Sæland sier at ikke alle drikkevarer er like egnet til å slukke tørsten om sommeren. Foto: Jon Marius Nilsson

I tillegg til vanlig vann, trekker hun frem vann med saltholdig buljongpulver i varmtvann før nedkjøling, som ett godt alternativ.

– Det er for å få i seg mer salt. Grønnsaksjuice og salater er også fint. Man må variere, alt med måte, sier hun til TV 2.



Drikkepause er også noe Sæland anbefaler i sommervarmen. Ideelt sett hver time for å unngå dehydrering.

Mindre sulten om sommeren

Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm sier at mange kjenner på mindre sult om sommeren.

FORBEREDE: Anette Skarpaas Ramm forteller at det er smart å kutte opp grønnsaker, og ha de lett tilgjengelig i vann i kjøleskapet. Foto: Sylvain Cavatz

– Det viktigste er uansett å få i seg nok drikke igjennom dagen. Det er ikke noe farlig å spise lite i løpet av en dag, men det er nødvendig med væske, forklarer Skarpaas Ramm til TV 2.

Hun fortsetter med å fortelle at problemet ofte kommer på kvelden, når man er sliten og sulten, og derfor er mer fristet til å spise energitett mat.

– Det er derfor lurt å planlegge måltider igjennom dagen, og legge frem frukt og grønt, så det er lettere tilgjengelig.

Ikke kutt ut mat

Selv om de mener vi må spise mer sunne matvarer, synes verken Sæland eller Skarpaas Ramm at det er hensiktsmessig å kutte ut enkelte varer helt.

– Jeg synes ikke man skal unngå å spise enkelte ting. Da er det bedre å ha fokus på å spise mer av den bra maten, og ha dette lettere tilgjengelig, sier Skarpaas Ramm.

Hun legger til at det er lurt å få i seg måltider igjennom dagen, selv om det kanskje ikke frister i sommervarmen.

TILGJENGLIG: Skarpaas Ramm sier det er smart å se etter frukt og grønt i butikken, og ha dette tilgjenglig hjemme. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Å forberede måltider på forhånd og kjøpe mat som nesten er ferdig tilberedt, mener hun er gode grep for å gjøre det lettere å få i seg sunn mat i løpet av dagen.

Fyll på i løpet av dagen

Dersom du har dårlig matlyst på sommeren, forteller Skarpaas Ramm at en smoothie også er et godt alternativ til et måltid.

– Det er lettere å drikke mat om man har dårlig matlyst. Da får man både energi og drikke. Dessuten er det ofte nedkjølende.



Hun fortsetter:

– Dersom du for eksempel har kesam, yoghurt eller nøtter i smoothien, blir det et måltid i seg selv.