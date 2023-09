Eksperten kommer med klar beskjed om kjent tisse-myte

Er du en av dem som kniper igjen for å unngå for mange dobesøk? Da må du lese dette.

Det er helg, og du har planer om å drikke øl i hyggelig lag.

Tre enheter ned kjenner du at det begynner å presse på. Men du kniper igjen.

For vi vet alle hva som skjer hvis du tisser nå. Da har du det gående.

Slusene åpnes, og du blir nødt til å forlate bordet til fordel for toalettet hvert femte minutt.

Det er dette de i USA kaller for «breaking the seal». Teorien går ut på at så fort man sprekker, må man hyppigere late vannet.

Men stemmer det?

«FYLLABLÆRE»: En myte eller sannhet? Vi har sjekket før helgen. Foto: Torstein Wold / TV 2

To «enkle» grunner

Vi har tatt en prat med urolog Sevat Løkensgard Molven ved Aleris. Det er ikke første gang han må svare på spørsmål knytte til fenomenet «festblære».

FORKLARER: Urolog Molven på Aleris er ofte i kontakt med pasienter om tematikken. Foto: Aleris

Mange lurer nemlig på hvorfor de må tisse mye når de drikker alkohol.

Det finnes det to enkle grunner til, ifølge urologen.

– Det viktigste er volum. Når du først drikker alkohol og gjerne øl, blir det ofte mengder. Det må ut igjen, sier Molven.

Alkohol har i tillegg en spesiell evne til å skille ut enda mer væske ved å blokkere hormonet som skal holde igjen urin, nemlig ADH.

– Det betyr at du får væske fra både det du drikker, i tillegg til at kroppen vil produsere enda mer urin. Det er også derfor man blir dehydrert dagen etterpå, forklarer Molven.

Dette må du gjøre

Tilbake i det hyggelige laget har antall enheter nådd fem. Nå begynner samtalen virkelig å skli.

Samtidig kjenner du at det virkelig begynner å presse på.

Er det nå du skal «break the seal»?

Ja. For det å holde seg er verken godt eller lurt, ifølge eksperten.

– Alle som er i en situasjon hvor det er vanskelig å gå fra og tisse, har lettere for å holde seg. Men det er viktig at man ikke blir for flink til det, sier urologen.

ØKER TRANGEN: Alkohol påvirker blæra på en spesiell måte. Foto: Torstein Wold / TV 2

Kongelig kniping

En som (kanskje) kan være norgesmester i å knipe igjen, er kong Harald, som ofte må holde ut i offisielle slottsmiddager og lange seremonier.

For ham er det nemlig ikke mulig å snike seg ut. I henhold til kongelig etikette må nemlig hele selskapet reise seg dersom kongen forlater salen.

Statsminister Jonas Gahr Støre kunne røpe et av kongens viktige toalettråd til Dagens Næringsliv i 2021:

– Jeg har tidligere sitert et råd jeg har fått av kong Harald, da vi var på første utenlandstur og jeg var utenriksminister. Da sa han: «Aldri gå forbi et toalett uten å bruke det». Det er et veldig praktisk råd som kommer godt med, sa Støre til avisen den gang.

TV 2 har selvsagt sjekket om dette fortsatt er et motto som er gjeldende ved det kongelige slott.

FORSIKTIG: Kongefamilien må kanskje kjenne ekstra godt etter før de setter seg. Foto: Torstein Bøe

Vi har stilt følgende spørsmål:



Er dette en teknikk kong Harald fortsatt praktiserer?

Vil Hans Majestet Kongen si at han har opparbeidet seg en selskapsblære i løpet av sine mange år som monark?

I en e-post takker Det Kongelige Hoff for henvendelsen, men at de ikke har noen kommentarer til saken.

Så den myten lever videre.

– Vannet ut champagnen

Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen forklarer likevel at de kongelige må være ekstra obs på hvor mye de drikker.

– Historien skal ha det til at de hoffansvarlige vannet ut champagnen til kong Olav, forteller Schulsrud-Hansen, som legger til at kong Olav var glad i champagne.

Men uavhengig av rødt eller blått blod; ifølge urologen rommer en blære normalt fem til seks desiliter.

God og dårlig festblære

Uansett, tilbake til det hyggelige laget, der du har valgt å gå på do og nå kjenner på trangen igjen.

Kanskje havner du på toalettet oftere enn de du sitter ved siden av.

– Har du da en dårligere «festblære»?

– Nei, folk har ganske så like blærer, sier urologen.

– Men hvor ofte du må tisse, avhenger av hvor mye du har drukket tidligere. Kroppen trenger en del væske, og det man ikke trenger, blir skilt ut i urinen.

Det betyr: Har du vært dårlig til å drikke vann eller annen hydrerende væske tidligere, vil du tisse mindre når du begynner å drikke alkohol.

– Så man skal bare tørste hele dagen før fylla?

– Nei, det er heller ikke lurt. Du må drikke for å ikke bli uttørret. En konkurranse i hvem som kan tisse størst volum, er ikke lurt å vinne, fastslår Molven.

Kan du trene deg opp?

Når du nå nærmer deg sju enheter, begynner det å bli irriterende. I tillegg danner det seg dokø i selskapet.

– Kan du trene blæra di til å tåle mer neste gang?

– Det er ikke så bra, mener Molven.

TISSETRENGT? Noen må oftere enn andre, men det har lite med blæra å gjøre. Foto: Erik Edland / TV 2

Blæra er nemlig en muskel. Hvis man holder seg ofte, kan blæra bli overstrukket og mister evnen til å trekke seg sammen.

– Må den det, da?

– Hvis blæra ikke trekker seg sammen, risikerer du at du ikke får tømt deg skikkelig og ender med rest-urin.

Pasienter med dette problemet har ofte typisk for å få urinveisinfeksjon, forklarer han.

Slik vet du at du har et problem

Det hyggelige laget er i ferd med å bevege seg videre til en bar i nærheten. Men du er usikker på om du i det hele tatt rekker dit, før du må tisse igjen.

– Har man da et alvorlig problem?

– Noen har såkalt nervøs eller overaktiv blære. Hvis man lurer på om man er en av dem, kan man ta fram et målebeger fra kjøkkenet og sjekke volumet. Et vanlig tissevolum er 2–4 desiliter, forklarer Molven.

DOKØ: Helst vil man unngå det, men alkoholen gjør det vanskelig. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det er heller ikke et godt tegn hvis du tisser en liter av gangen. Da kan du ha strukket blære.

– Hvordan skal man ha kontroll på dette?

– De aller fleste vil klare å kjenne når man bør gå på do med vanlig tissetrang, sier Molven.

Og hvis du tisser normal mengde, men likevel må løpe ofte på do på fylla, har urologen et svar som kanskje vil skuffe flere.

– Det enkle svaret er at du må drikke mindre.

Myte eller ikke?

Så hvis vi skal avklare tisse-myten en gang for alle: Lønner det seg å holde igjen på dobesøkene på starten av kvelden?

Ifølge urologen vil det ikke ha noe å si for hvor mye du tisser resten av kvelden.

– Det er nok en myte. Det er ikke sånn at det kommer mer, men heller at du undertrykker trangen i forkant.

– Det som har noe å si, er mengden væske du drikker og alkoholen som inneholder stoffet som skiller ut urin, konkluderer Molven.