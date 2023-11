Eksperten fikk hakeslepp da hun så O'boy-pakken

Barn får i seg sukker over alt, hele tiden.



Samtidig lever én av seks norske barn med fedme, ifølge FNs barnefond.

Alle er enige i at noe må gjøres.

Nettopp derfor ble småbarnsmor Stine Pedersen Svarthe ekstra irritert, da hun så hva som står på O'boy-pakken.

SKEPTISK: Ernæringsekspert Stine Pedersen Svarthe syns oppfordringen på O'boy-pakken er kynisk. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Helt utrolig. Dette er et produkt direkte rettet mot barn og unge, da bør de i alle fall være sitt ansvar bevisst, sier Svarthe.

– Uheldig

Svarthe har bachelor i ernæring, er forfatter av flere barnematbøker, samt at hun er daglig leder for barnematprodusenten «Bare bra barnemat».

Med andre ord brenner hun for barns tilgang til sunn mat.

På O'boy-pakken er det en oppfordring til å forsyne seg med to skjeer dersom noen ser på. Men viss ingen ser: ha i seks skjeer.

OPPFORDRING: Ser noen deg? Viss ikke, ta seks skjeer, står det på pakken. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Det er uheldig i forhold til kostholdsrådene. I tillegg er det en oppfordring til de unge, til at de skal snike til seg mer av produktet. Kynisk, sier Svarthe.

Les O'boy-eierens overraskende svar lenger nede i saken.

Profitt framfor helse

Unicef er tydelige på at overvekt og fedme i barndommen er en global barnerettighetskrise, som berører nesten 380 millioner barn over hele verden.

Ifølge Helsedirektoratet har over halvparten av barn og unge et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt.

BEVISSTGJØRING: Stine Pedersen Svarthe mener at de som produserer mat og drikke til barn burde være enda mer bevisst. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Markedsføringen på O'boy-pakken normaliserer at produktet skal smake ekstra søtt. Og jo mer forbrukerne bruker, jo høyere profitt. Her er det åpenbart at produsenten tenker på profitt fremfor barnas helse, sier ernæringseksperten.



– Kynisk markedsføring

Diabetesforbundet er en av flere som har vært en ivrig pådriver for et forbud mot markedsføring av usunn mat til barn.

Politisk rådgiver Malin Lenita Vik i Diabetesforbundet reagerer sterkt på oppfordringen på O'boy-pakken.

– Å oppfordre barn til å trosse foreldrene, og forsyne seg mer av søtsaker når ingen ser, er kynisk markedsføring på bekostning av barns helse. Matvarebransjen vet at det er en effektiv markedsstrategi å rette seg mot lettpåvirkelige barn, sier Vik.

Hun påpeker at én av fire ungdommer og hver sjette niåring i Norge veier for mye. Samtidig er overvekt, fedme og diabetes type 2 vår tid største folkehelseutfordring.

SAMFUNNSPROBLEM: Overvekt er en av de største folkehelseutfordringene vi har nå. Foto: Gorm Kallestad

– Det må gjøres mye for å snu utviklingen, men dessverre jobber en del aktører i matvarebransjen mot oss. Dette eksempelet, med O'boy-pakken, understreker behovet for strengere regulering, sier Vik.

O'boy-eier snur

TV 2 har spurt matvarekonsernet Mondelēz, som eier og markedsfører O'boy, om hva de tenker om kritikken.

Markedssjef for sjokolade, Mannaïc Mathelier, i Mondelez Norge sier at de kommer til å endre designet på pakken.



– Da designet for O’boy ble endret for noen år siden, var tanken at designet på baksiden skulle være uformelt og lekent, sier Mathelier.

FLYTENDE KALORIER: O'boy-eierne sier de prøvde å være lekne, men at det slo feil. Nå snur de. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Selv om hun mener det fremgår tydelig hva som er anbefalt porsjonsstørrelse, erkjenner hun at den aktuelle illustrasjonen kan tolkes bokstavelig.

– Vi kommer derfor til å endre designet på pakningen, sier Mathelier til TV 2.



Videre opplyser Mondelez at de av bærekrafthensyn ikke kommer til å tilbakekalle eller gjøre endringer på allerede produserte pakningene.

– Det kan derfor ta noe tid før et nytt design er faset inn fullt ut og forbrukerne ser det i butikkene, sier Mathelier.

Strengere regelverk

Matbransjens faglige utvalg (MFU) sine retningslinjer forbyr markedsføring av usunne matvarer for barn under 13 år. Men retningslinjene sier ingenting om innpakningen.



I juni i år vedtok Stortinget at det skal utarbeides et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke, overfor barn og unge under 18 år.

Forbudet skal utarbeides nå i vinter, og etter planen tre i kraft fra 1. januar 2024.

Svarthe er glad for at det skal bli strengere regelverk for produsenter av mat og drikke, som retter seg inn mot barn og unge.

– Barn bør vernes bedre enn de gjør i dag. Dagens markedsføringsregler beskytter ikke barna våre godt nok, sier Svarthe som mener at produsentene må stilles mer til ansvar.

Ikke ulovlig

Underdirektør Nina Elise Dietzel i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet sier at det ikke er et forbud mot markedsføring til barn generelt. Men at loven gir barn et særlig vern mot markedsføring.

FØLGER MED: Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet får mange henvendelser om markedsføring rettet mot barn. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Men selv om det ikke er forbudt med markedsføring til barn, mottar Forbrukertilsynet en god del henvendelser årlig om det.

– Ut i fra henvendelsene ser vi at det er mange som tror at markedsføring til barn er forbudt, men det er altså ikke et generelt forbud mot dette per nå, sier Dietzel.

Fordi det er et pågående arbeidet med å finne tiltak som skal gi barn en bedre beskyttelse mot markedsførings av usunn mat og drikke, sier Dietzel at Forbrukertilsynet ikke kan kommentere saken.



– Må ta ansvar

Videre sier Dietzel at de fører aktivt tilsyn på plattformer der barn og unge ferdes.



– Mange barn bruker sosiale medier, så her følger vi ekstra nøye med blant annet for å hindre skjult reklame, direkte kroppsoppfordringer og reklame som kan bidra til kroppspress.

Diabetesforbundet har, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, LHL, og Rådet for psykisk helse, stått opp mot matvarebransjen og i mange år jobbet for et forbud mot markedsføring av usunn mat til barn.



– Det er svært godt dokumentert, også fra andre land, at selvregulering i matvarebransjen ikke fungerer − det blir som bukken som passer havresekken. Derfor er det på høy tid at myndighetene tar et større ansvar for å beskytte barna våre mot mektige næringsinteresser, sier Vik i Diabetesforbundet.