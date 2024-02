Eksperten advarer: Dette er praten du må ta denne uken

Flere kombinerer jobb og vinterferie. Men da er det én spesiell felle du må passe deg for, mener ekspertene.

Fire av ti nordmenn reiser på vinterferie. Det vil si at de reiser på ferie eller fritidsreise mellom nyttår og påske.

Omtrent halvparten av disse legger turen til Norge, viser en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv.



Mange kobler helt av og tilbringer tid med familien. Men mange tar også med seg jobben på hytta på såkalt bortekontor.

Da er det flere feller man må passe seg for.

Dette må du ikke gjøre

Morten Røvik er arbeidslivsekspert og lager podkasten «Getting Things Done».

SLAPPER AV: Arbeidlivsekspert Morten Røvik råder folk til å ta ordentlig ferie. Foto: Vital Learning AS

Han har også en fast spalte i Aftenposten der han skriver om produktivitet i arbeidslivet. Han mener først og fremst at det er viktig å skille mellom arbeid og fritid.

– Når man har fri, så er det viktig å ha ordentlig fri, sier han til TV 2.

Røvik mener at dersom man likevel skal kombinere jobb med ferie, så må man gjøre en såkalt forventningsavklaring.

Hvis man stadig tar telefonen mens man går på skitur, så kan det fort bli dårlig stemning.

– Det er lurt å bestemme sammen med familien når de synes det er greit at man er på jobb. Kanskje de foretrekker at man drar på kafé eller et annet sted. Så kan man lage en felles avtale om dette allerede før man drar av gårde.

Røvik legger til at det også er viktig å gjøre en forventningsavklaring med kollegaer på jobb.

– Avtal når de kan forvente svar på en epost eller telefon. Er det umiddelbart, eller ved anledning.

– Det er vinterferie. Er du selv på bortekontor?

– Da hadde jeg ikke tatt telefonen. Jeg hadde kanskje sendt en SMS for å se hvem som ringte og avklare hvor viktig det er, sier Røvik.

Teams-møte før skitur

BORTE BEST: Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad har bortekontor på fjellet denne vinterferien. Foto: NHO reiseliv

Merete Habberstad er kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. Hun forteller at NHO har tall som viser at seks av ti bedrifter har ansatte som jobber hjemme én dag i uka. Men det er det ingen som har undersøkt dette med tanke på ferie.

Hun tror mange benytter såkalt bortekontor på hytta eller på høyfjellshotell, men at det varierer fra bransje til bransje.

– Jeg er jo selv et bevis på disse endringene. Akkurat nå er jeg på en hytte ved Hallingskarvet. Og i dag er det jeg som har telefonvakt for NHO reiseliv.

Habberstad mener at det har vært en glidende utvikling i etterkant av de hybride arbeidsordningene som ble innført under pandemien.

– For meg betyr bortekontor at jeg kan bli litt lengre på fjellet, uten å bruke opp en hel uke med ferie.

Som mange andre har hun organisert seg slik at hun er tilgjengelig i begynnelsen av ferien, men har stengt kalenderen de siste dagene.

– Utover å svare på telefonen har jeg også et Teams-møte litt senere i dag. Så får jeg gått på en skitur etter kl. 15.00.

Økende trend

Trenden med å kombinere ferie og jobb har faktisk et navn: Workation.

På Airbnb er «arbeidsplass» et av de første kriteriene man kan hake av når man legger inn søk. Også de store turiststedene har tilpasset seg den nye hybride arbeidskulturen.

På Myrkdalen Fjellandsby i Voss oppfordres man til å ta med seg laptopen til fjells:

«Bytter du ut hjemmekontor med bortekontor noen dager, vil du få nye ideer, mer arbeidslyst og motivasjon i hverdagen», heter det på hjemmesidene deres.

TREND: Per Brochmann, Konsernsjef Norway´s Best Group, sier kombinasjon jobb/fritid er i sterk vekst. Foto: Privat

Per Brochmann er konsernleder for Norway's Best Group, som blant annet eier Myrkland Fjellandsby. Selskapet er en av Norges største reiselivsaktører.

Brochmann sier at bortekontor og workation er en trend som de tar på alvor.

– Dette er en relativ ny oppdagelse for oss. Men det er viktig at vi tilpasser oss nye trender og klarer å kommersialisere på det, sier han.

Brochmann sier de opplever større etterspørsel i segmentet som oppholder seg på hoteller og hytter. Konsernsjefen bruker seg selv som eksempel.

– Jeg jobber fullt denne vinterferien. Men til påske skal jeg kombinere jobb og ferie. Da blir det bortekontor på hytta.