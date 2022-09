Ekspert: – Tror Putin nå prøver å vise at han er denne rotta

Flere ting peker mot at Russland sliter i krigen mot nabolandet Ukraina. Eksperten mener dette kan være et tegn på at det nærmer seg et sluttspill.

I ET HJØRNE: Ekspertene tror at Putin sliter i krigen mot Ukraina Foto: Sputnik / Mikhail Metzel / NTB

Russlands invasjon av Ukraina har nå pågått i over et halvt år. Flere ting tyder på at den russiske presidenten Vladimir Putin befinner seg i et hjørne.

Blant annet har Russland varslet at rundt 300.000 russiske reservestyrker skal bli rekruttert til hæren for å kjempe i Ukraina. Dette har ført til at flere russere nå prøver å forlate landet.

I tillegg spekuleres det i om Russland står bak sabotasje av de to enorme gassrørledningene, Nord Stream 1 og 2. Driftsselskapet regner med å kunne stanse lekkasjen på mandag.

Taper områder

I Ukraina fortsetter Russland å tape tidligere okkuperte områder. Dette skjer etter at Ukraina startet en storstilt motoffensiv.

Torsdag kom meldingen om at Ukraina har tatt tilbake kontrollen over den strategisk viktige byen Kupjansk.

TAR KONTROLL: Flere ukrainske kjøretøy var å se i byen Kupjansk etter at landet tok tilbake kontrollen. Foto: Yashuyoshi Chiba / AFP

Til tross for at Ukraina stadig tar tilbake okkuperte områder, varsler Russland at de fredag vil annektere de fire russiskokkuperte regionene. Dokumentene på dette vil signeres under en seremoni fredag klokken 14 norsk tid.

FNs generalsekretær uttalte torsdag at annekteringen vil føre til en farlig eskalering av krigen. Planene om annektering har blitt fordømt av Norge.

Dette sa Putin i sin tale torsdag:



Jaget rotter

Forfatter og menneskerettsarbeider Åge Borchgrevink har skrevet en bok om Putin. Han kan fortelle at presidenten har en historie han liker å fortelle om seg selv.

– Da han var liten, pleide han å more seg med å jage rotter. Men en gang han hadde jaget en rotte inn i et hjørne, snudde rotta seg rundt og begynte å jage Putin istedenfor, sier Borchgrevink.

BOK: Åge Borchgrevink har skrevet en bok om Vladimir Putin Foto: Den norske Helsingforskomite

Han forteller at rotta skremte vettet av Putin den gang.

– Jeg tror at Putin nå prøver å vise at han er denne rotta.

– Et element av taktikk

Borchgrevink forteller til TV 2 at Putin nå får flere fiender i sin egen krets. Dette mener han kan være gode nyheter.

– Det kan være et element av en taktikk i dette her rundt et eventuelt sluttspill, sier han.

DEMONSTRASJONER: Flere russere har blitt arrestert eller drept som følge av demonstrasjonene i landet. Foto: AFP

Borchgrevink understreker at det bare er spekulasjoner om det er en taktikk i Putins spill.

– Dersom man skal gå inn i en forhandlingsposisjon, ønsker man å øke sin posisjon.

– Da vil man kunne øke sjansen for å få inn i hvert fall noen av kravene dine, forteller Borchgrevink.

– Slutten på regimet

Ifølge Brochgrevink er det mye som tyder på at Russland nå sliter veldig med det militære i krigen. Blant annet peker han på mobiliseringen av reservestyrkene. Men det er ikke sikkert at denne mobiliseringen vil løse alle problemene til Putin.

– De skal for det første ha trening, og de skal ha utstyr. Mye av utstyret de skal bruke er allerede ødelagt.

PROTESTER: Det har den siste tiden vært store protester i Russland mot mobiliseringen. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Mobiliseringen har ført til store opptøyer i Russland. De har funnet sted flere steder i landet, og ifølge Brochgrevink kan dette få enorme konsekvenser for presidenten dersom de fortsetter.

– Dersom dette fortsetter, er det slutten på regimet hans, tror jeg.

Men Putin har flere ganger vist en evne til å trekke seg tilbake, dersom motstanden blir for stor. Brochgrevink tror blant annet at det originale målet med krigen i Ukraina i 2014, var mye større enn det som var utfallet.

– Skal vi se på hvordan Putin har oppført seg tidligere, så tenker han gjerne flere steg fremover.