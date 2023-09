Ekspert: – Styrker teorien om at han har handlet alene

RENA (TV 2): En 28-åring er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30). Én detalj sannsynliggjør at siktede handlet alene, mener ekspert.

– I denne saken syns jeg politiet har holdt informasjonen veldig tett til brystet, men dette er et stort vendepunkt, sier tidligere drapsetterforsker Jørn Lier Horst til TV 2.



Torsdag formiddag ble en mann (28) pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Han nekter enhver befatning med drapet.

Henriksen ble funnet drept i bilen sin 17. august ved en hytte i Nes i Ådal.

Siktede er en norsk statsborger som er domfelt flere ganger tidligere. Slik TV 2 forstår det, har han vært på politiets radar gjennom etterforskningen av drapet.



Pågripelsen skjedde på Rena klokken 11.09 torsdag formiddag, der mannen er bosatt.



UNDERSØKELSER: Torsdag ettermiddag er politiet tungt til stede på adressen der siktede bor og ble pågrepet. Foto: Olav Wold / TV 2

Han er ikke tidligere avhørt i saken, opplyser politiet.

– Tilbakeholdne

Jørn Lier Horst mener det faktum at politiet har vært uvanlig tilbakeholdne med informasjon i saken, tyder på at de ikke har hatt et skrikende behov for mer informasjon fra publikum.

– Det tyder på at de har en nokså god forståelse av hva som er hendelsesforløpet, sier Horst.



POSITIVT: Jørn Lier Horst mener politiet har vært uvanlig tilbakeholdne med informasjon. Det kan være et positivt tegn, ifølge Horst. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener det er rutinemessig at politiet ikke utelukker flere pågripelser i saken, spesielt med tanke på hendelsene Jonas var utsatt for i tiden før han ble drept.

Politiet, på sin side, er tydelige på at de fremdeles ønsker tips fra alle som måtte vite noe om saken.

– Kan ha handlet alene



Men én ting får Jørn Lier Horst til å stusse.

– Han er siktet for drap, og kun det. Ofte i en siktelse tar man med at vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sier Horst.

FUNNSTED: Området der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død, er fortsatt avsperret. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener terskelen er lav for også å sikte noen for medvirkning om de har flere personer de kan knytte til åstedet, og det gjerne ikke er klart hvem som har utført drapshandlingen. Det har de ikke gjort nå.

– Det styrker teorien om at politiet faktisk tror at de har drapsmannen, og at han kan ha handlet alene, sier Horst.

Han tror imidlertid det er stor sannsynlighet for flere siktelser.

– En slik etterforskning drar opp andre forbrytelser. Flere siktelser trenger likevel ikke være drapssiktelser. Det kan for eksempel handle om ulovlige våpen, sier Horst.

– Frykten er å måtte løslate

John Christian Grottum er tidligere etterforsker i Kripos og positiv til at pågripelsen ikke kom raskt etter drapet.

Han mener det er viktig at politiet ikke er for utålmodige i etterforskningen.

– Da kan man fort begå feil og risikere at man ikke har gode nok kort på hånden til å iretteføre saken. Ta Tengs-saken for eksempel. Vassbakk var jo inne i bildet ganske tidlig, men de fikk ikke tatt ham den gang, sier Grottum.

«TYSTER JONAS»: Flere steder i Hønefoss dukket det opp tagginger hvor det stod «TYSTER JONAS» i tiden før han ble drept. Foto: Torstein Wold / TV 2

Frykten er at man plutselig må løslate vedkommende, mener Grottum.



Johny Vassbakk (53) ble i tingretten dømt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995, men sitter nå i ankesaken i Stavanger.

Spaning og overvåking

Grottum mener det er naturlig at politiet begynte å spane på siktede og overvåke ham på andre måter allerede da de mente det var berettiget mistanke mot ham.

– Da har det ikke så mye å si at pågripelsen kom sent, så lenge de har opplevd at de har hatt kontroll, sier Grottum.



Nå mener han politiet vil sette i gang med avhør så snart som mulig, og undersøke mannens bosted.

– I tillegg gjør de en såkalt rundspørring av folk i området der han bor, og oppretter kontakt med hans omgangskrets og familie, sier Grottum.



Politiet har varslet at de vil forsøke å avhøre siktede torsdag kveld på politihuset i Drammen.