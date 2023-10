Ekspert spår klar gisselstrategi

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp STORMING: 7. oktober tok Hamas seg inn på Supernova-festivalen i Israel. Her tar en soldat fra Hamas med seg en deltaker fra festivalen. Det er ikke visst om personen er tatt til gissel. Foto: Handout

Lørdag gikk Hamas til angrep på Israel. Mange gisler ble tatt, men det er ikke kjent hvor mange, eller hvem de kidnappet.

Danske Jens Serup i sikkerhetsselskapet Guardian har forhandlet fri hundrevis av gisler tidligere. I 2014 fikk han blant annet frigjort to journalister som ble holdt fanget av IS.

– Dette er en gisselsituasjon uten sidestykke, sier han til TV 2.

Hvor mange gisler det er snakk om, og at man gjerne ikke vet hvem gislene er, gjør arbeidet ekstremt vanskelig for Israel.

Han sier dette arbeidet pågår nå:

1. Israel må finne ut hvem gislene er.

2. Hvem er det som skal forhandle om gislene? Siden det er utenlandske gisler, kan det være andre land som vil blande seg.

3. Hva skal man forhandle om? Det er så mange at Hamas kan kreve langt mer enn tidligere.

1 mot 1000

Israel har tidligere uttalt at 100 personer, deriblant soldater, sivile og utenlandske, er tatt til fange av Hamas. Antallet er ikke bekreftet, og Israel selv har holdt kortene tett til brystet.

Det er neppe tilfeldig, og kan vise seg å bli trumfkort, mener ekspert.

For det er ikke første gang det skjer. I 2006 ble den israelske soldaten Gilad Shalit tatt til fange i fem år.

Han ble løslatt, men i retur satte Israel fri over 1000 fengslede palestinere.

LEVENDE: Gilad Shalit ble i 2011 løslatt mot at Israel slapp løs 1000 palestinere fra fengsel. Foto: Handout

At det blir holdt hemmelig hvor mange gisler Hamas tok nå, er ikke tilfeldig.

– Israel holder bevisst kortene tett til brystet. Det gjør sånn at Hamas fortløpende må si hvor mange som lever, forteller Michael Sjøberg til TV 2.

Han er ekspert på gisselforhandlinger og direktør for Human Advisor Group i København.

– I en så ekstremt komplisert situasjon er det ikke sikkert Hamas vet hvor mange de har heller. Gislene er nok gjemt flere steder i Gaza, sier han.

Krigen kort forklart Dette har skjedd nå:

Lørdag 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende angrep mot Israel. Hamas er et palestinsk politisk parti og militær gruppe som har holdt kontroll over området Gazastripen siden 2007. I det første angrepet sendte Hamas tusenvis av raketter mot Israel. Søndag 8. oktober erklærte Israelske myndigheter offisielt krig mot Hamas, og har siden gjennomført en rekke motangrep. Partene har vært i stadig aktiv konflikt siden 2007, men Israel har ikke brukt krigsbegrepet mange ganger tidligere. Dette er det blodigste sammenstøtet mellom Israel og Hamas siden 2014. Over 1000 personer er drept foreløpig, og krigen ser ut til å skalere ytterligere. Dette er bakgrunnen: Israel-Palestina-konflikten har dype røtter. Israel ble opprettet i 1948, med hensikt om å gi jøder sin egen stat. Mange arabere har bodd i områdene som utgjør Israel og Palestina i generasjoner. Begge gruppene mener de hører hjemme i området. I 1948 begynte jødiske innflyttere og palestinsk lokalbefolkning å krige. Dette førte til opprettelsen av staten Israel, og ble starten på en krig som aldri har gitt seg. Palestinerne har levd under Israelsk okkupasjon siden 1967. Selv om Hamas tok makten i 2007, anser FN Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon. Israel har sikret seg dette ved å opprette en blokade, som har begrenset folk og varer fra å komme inn og ut av området. Kilder: Store norske leksikon / FN-sambandet

Dette skjer nå

Sjøberg er sikker på at det snakkes mellom partene i det skjulte. Det kan være en grunn til at Israel ennå ikke har invadert Gaza med bakkestyrker.



Serup tror ikke forhandlingene er i gang, fordi Hamas har så sterke kort.

SIKKERHET: Danske Jens Serup i sikkerhetsselskapet Guardian. Foto: Privat.

– Det er helt bevisst fra Hamas at de ikke forhandler nå. Det er de som venter på motsvaret fra Israel. Hamas har de sterkeste kortene og kan vente.



Andre motiv

Tidligere har det blitt forhandlet om fanger. Nå er det langt mer som står på spill.

– Når de har tatt så mange gisler, er det ikke fanger tilbake Hamas ønsker. Nå vil de ha muligheter og avtaler som gir Palestina bedre levekår, sier Sjøberg

BOMBET: Gaza har blitt bombet sønder og sammen etter flere tiår med krig. Foto: Mahmud Hams/AFP

Serup tror Hamas nå jobber med å lage grupperinger rundt i Gaza.

– Jeg tror Hamas deler opp gislene i kategorier som soldater, utenlandske, sivile. Og så ser de hvordan de kan utnytte de forskjellige gruppene.

Han mener Israel kan bli satt tidvis på benken i forhandlingene.

– Hamas kan forhandle med hvem som helst. Israel bestemmer ikke dette. På dette stadiet jobbes det på spreng bare rent administrativt hvem som skal være part på vegne av gislene, forklarer han.

Brød og vann som gissel

Det er Israel som kontrollerer hva som kommer inn til Gaza.

Israel nekter nå vann og mat inn til byen, hvor det bor to millioner mennesker i ruiner etter flere tiår med krig. Det er også et forhandlingskort, sier eksperten.

RUINER: En palestinsk mann kjører forbi ødelagte hus etter angrep fra Israel. Foto: Ibraheem Abu Mustafa.

– Det er et forhandlingsobjekt, men varer mye kortere, sier Sjøberg.

Israel vet at det er ressurskrevende å ha gisler. Dette blir brukt av Israel, forteller gisseleksperten.

– Gislene må være i live, derfor er de nødt til å få vann og mat. På en aller annen måte må Hamas sørge for at fangene overlever, samtidig skal ingen frigjøre dem, forteller han.



Media som agn

Forhandleren synes det er særlig interessant hvordan gislene blir omtalt og hvordan Hamas og Israel bruker media.

– I Israel vil de få fram at Hamas har tatt helt vanlige mennesker som gissel. Får de fram dette, kan det gjøre at Hamas får mindre sympati blant palestinerne, forteller han.

Det er mange i Palestina som syns det å ta sivile er ugreit. Det kan Israel bruke, sånn at Hamas opplever et press fra «sine egne».

Ifølge Sjøberg er det nå et ekstremt press på Israel, som Hamas prøver å bruke.

– I sånne situasjoner truer Hamas med deadlines for å presse Israel.

Truer med hensettinger

Hamas har også truet med at de vil henrette gisler hvis angrepene på Gazastripen fortsetter.

– Vi har besluttet å få en ende på dette, og fra nå av erklærer vi at ethvert angrep på vårt folk i deres hjem uten forvarsel vil bli besvart med likvidering av et gissel som er i vårt fangenskap, sier en talsmann for Hamas.

Blant gislene er det både barn, voksne og eldre. Blant dem er en 85 år gammel bestemor.

– Hamas vil nok sende video av gislene til pårørende. Det vil de gjøre for at pårørende skal legge press på Israel.

Rir flere hester

Ifølge forhandlingsekspert Sjøberg, må Israel ri flere hester samtidig.

– Operasjonsstyrkene forbereder invadering. Uansett om de går inn, er det meget farlig, for det er risiko for at gislene dør, sier han.

Etter angrepet lørdag, har Israel fått mye kritikk for at de ikke har klart å oppdage at noe var planlagt. Også det er i favør Hamas.

– Israel vet at det er farlig, og det kan bli en fiasko. Det tåler ikke den politiske siden etter kritikk for angrepet som startet dette.



KAMPKLART: Israelske stridsvogner står klar på grensen til Gaza, og en bakkeinvasjon er ikke usannsynlig. Foto: Oliver Fitoussi

– Samtidig som styrkene gjøres klare, er det flere gisselforhandlere som prøver å få kontakt med Hamas. Det er Israel som er under press, og de er nødt til å tenke flere løsninger, forklarer han.