Ekspert: Slik kan pulsklokken «lure» deg

KLAR, FERDIG, GÅ! Start klokka mens du løper på tredemøllen. Viser de det samme når økten er over? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Henrik Thoresen (32) er nettopp ferdig med dagens økt på Sats i Bergen.



Etter en treningsøkt anno 2024 har han flere måter å måle resultatene av dagens økt på. Tredemøllen viser distanse og antall kalorier brent. Det samme gjør Thoresens pulsklokke.

IKKE TIL Å STOLE PÅ: Henrik Thoresen opplever at tredemølla og treningsklokka ikke pleier å være enige om utbyttet av treningsøkten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det er imidlertid ikke nødvendigvis samsvar mellom tallene på mølla og klokken, til tross for at begge har målt samme løpetur.

– Det pleier å være ganske stor forskjell mellom målingene på møllen og på klokken, sier Thoresen.

– Forholder du deg til klokken eller møllen?

– Jeg stoler ikke så veldig på noen av dem, svarer Thoresen.

Pulsklokke-bonanza

Thoresen er én av mange som konstant vandrer rundt med pulsklokke. Det kryr av dem på markedet, og de får stadig flere funksjoner.

Men etter en løpeøkt på tredemøllen gir klokken og møllen altså ulike resultater. Kan vi egentlig stole på klokkenes målinger?



Skal vi tro professor i idrettsvitenskap Stephen Seiler, er det én åpenbar grunn til at klokken og møllen kan gi ulike distansemålinger.



– Treningsklokkene fungerer best ute i det fri. Da måles distansen ved hjelp av GPS og satellittsignaler. Denne funksjonen fungerer ikke når man løper inne, sier han.

RASK GANGE: Pulsklokken «gjetter» hvor ofte foten din treffer bakken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Når man løper på en tredemølle, estimerer klokken distansen ved hjelp av en algoritme. Seiler beskriver det som at klokken må gjette, derfor vil resultatet bli upresist.

Møllen trumfer klokken

Algoritmen bruker informasjon du selv har lagt inn, eksempelvis kjønn og høyde. Basert på dette, beregnes en steglengde, forklarer Seiler.



– I tillegg kan klokken fange opp armbevegelsene med en sensor, og dermed «måle» stegfrekvens – altså hvor ofte foten treffer bakken, sier han.

GJETTELEK: Stephen Seiler påpeker at treningsklokken din måler litt - og gjetter mye. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kombinasjonen av dette gjør det mulig for klokken å «tippe» hvor langt du har løpt, ifølge professoren.

– Jeg ville stolt mer på tredemøllen enn på klokken, sier Seiler.

Mølle-produsentene er forpliktet gjennom ISO-standarder som sier at de må gi resultater innenfor en viss nøyaktighet, forklarer han.

Mener folk blir lurt

Seiler mener klokkene har for mange funksjoner, og tror estimatene kan bli mistolket som faktiske resultater.

Sagt på en annen måte: Klokken kan lure deg.

– Treningsklokkene måler kanskje én eller to ting. For eksempel puls.

SKEPTISK: – Hvorfor gjør alle disse klokkene så mange estimater? spør professor i idrettsvitenskap Stephen Seiler Foto: Gareth Bowler

Alt annet er bare algoritmisk gjetting, og vi blir lurt til å tro at klokkene faktisk måler ti forskjellige ting på pålitelig vis, sier professoren.

Han trekker frem tre funksjoner man ikke bør stole blindt på:

Søvnkvalitet, kaloriforbruk og restitusjon.

– Teknologien er kommet for å bli, men vi må ikke la den styre oss. Vi som forbrukere må ha et opplyst forhold til klokkene, der vi skjønner hva som hjelper oss, samtidig som vi skjønner begrensningene, sier professoren.

Sverger til klokkene



Flere av de TV 2 møter på Sats er svært begeistret over pulsklokkene sine.

– Jeg bruker pulsklokken hver dag! Jeg bruker den for det den er verdt, både til å måle søvn, skritt, puls og stress, fordi det interesserer meg, sier Enya Williams (23).

– Stoler du på målingene?

– Ja, men jeg tar dem selvfølgelig med en klype salt.

KLOKKE(R)TRO: Enya Williams bruker klokken sin mye, og sier at den inspirerer henne til å trene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Julia Tveitane (21) sier hun navigerer etter pulsklokken i livet. Skritt- og kaloritellingene setter hun spesielt pris på.

FASCINERT: Julia Tveitane har lagt merke til at det er uenighet om kaloriforbrenningen, mens distansen pleier å være noenlunde lik på klokke og mølle. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Henrik Thoresen er hakket mindre opptatt av målingene.



– Jeg tenker at jeg får løpt en god økt uansett hva som står på møllen eller klokken. Jeg var klar over at klokken kom til å gi meg litt unøyaktige målinger da jeg kjøpte den, sier han.

LØPEGLEDE: Henrik Thoresen er fornøyd med økten sin uavhengig av hva tredemøllen og klokken sier. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Slik kan du hjelpe klokken

Løpeekspert og styremedlem i Norges Friidrettsforbund, Hanne Lyngstad, mener brukerne kan hjelpe pulsklokken med målingene.

Løpeekspert Hanne Lyngstad tror pulsklokkene er et motiverende verktøy for mange. Foto: Maren Kristine Heier Ekker

– Klokken er så smart du tillater den å være. Hvis du er opptatt av at kilometerne, kan du kalibrere klokken med møllen, sier hun.

Hun peker dessuten på at også tredemøllen kan ta feil.

– For at tredemøllen skal gi riktige resultater må den kalibreres (synkroniseres) jevnlig. Dette gjøres av treningssenteret, så det kan variere, avslutter hun.