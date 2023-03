Ekspert slakter butikkenes påsketilbud

Rema 1000 er i full i gang med sin påskekampanje, og har kuttet prisen på mer enn 100 varer i ulike kategorier.

Men billigkjedens kampanje «Det store påskekuttet» blir slaktet.

– Her var det mye forskjellig og ikke spesielt mye hverdagsmat. Målet deres er å få kundene inn til butikken basert på disse kuttene, og få kundene til å handle nettopp hverdagsmaten hos dem, sier Bent Sofus Tranøy.

Han er professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

PRISLÅS: Kiwi sier at konkurransen er hardere enn noen gang, og at kunden er vinneren. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Også Kiwi satser tungt med prislås og prispress.

– Dette er et fantastisk PR-stunt. Kiwi har et utvalg på over 5000 varer. Her har de låst prisene på rundt 240 varer. Her gis det et inntrykk av at Kiwi er billigst. Men det er jo mange andre varer som er dyrere her, som ikke er med i prislåsen, sier Tranøy til TV 2.

Les lengre ned hva kjedene svarer.

Ernæringsfysiolog reagerer

Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig kosthold og ernæring i Roede AS, har sett på nåværende kampanjene til Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra. Hun synes ikke det er bra nok.

– Jeg savner mer plantebaserte, sunne matvarer i disse kampanjene og maten vi burde spise mer av. Her er det mye bearbeidet og ultraprosessert mat, sier Lied til TV 2.

OPPFORDRING: Karoline Steenbuch sier det klart og tydelig: – Gjør det lettere for forbrukerne å ta de sunne valgene, ser hennes sterke oppfordring. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Rema 1000 får ros av ernæringsfysiologen for å ha tilbud på appelsiner og fryst frukt og grønnsaker. Men hun reagerer på at det kun er noen kroner de kutter.

– De usunne varene har den største prisreduksjonen. Å kalle kutt på et par kroner for tilbud, er å lure forbrukerne.

For eksempel kutter Rema 1000 tre kroner på frosne blåbær, 2,5 kroner på frosne rosenkål. Det verste eksemplet er kutt på 50 øre på porsjonsknekkebrød med brunost.

KUTT: Rema 1000 kutter knekkebrødet med 50 øre. Foto: Skjermbilde Rema 1000

Ønsker tilbud på hverdagsmat

TV 2 har tidligere fortalt om at mange med lav inntekt ser seg nødt til å droppe den sunne maten på grunn av høye priser.

Anne May Lea Kvernmoseter (54) i Toten sier hun er opptatt av å spise sunt. Hun er ufør og sier hun har dårlig råd.

– Jeg legger ofte merke til teite tilbud. Det er mye syltetøy med sukker, sjokolade, potetgull og tortillachips. Det er lite grønt og ordentlig mat, sier hun til TV 2.

Hun reagerer også på Coop Extra sin ukeskampanje. Her har kjeden flere «to for prisen av en»-tilbud. Flere av varene kan betegnes som usunne.

ØNSKER VANLIG MAT: Anne May Lea Kvernmoseter ønsker gjerne at kjedene fronter og har tilbud på vanlige hverdagsmat. Foto: Privat

– Å ha tilbud på dobbel-pakke på snacks, fører jo til at mange spiser dobbelt så mye.

Kvernmoseter sier mye av tilbudene ikke er livsnødvendigheter.

– Det er mye som er unødvendig i daglig kosthold, og en masse direkte usunt. Det er få av rene grønnsaker og proteinkilder.

Svarer at de presser prisene

Kiwi sier de har tatt utgangpunkt i kundenes handlevaner, og plukket ut en miks av populære varer som treffer ulike kunder og behov.

– Det stemmer at vi har låst prisene på over 245 varer av 5000 varer, Disse er låst på samme priser som de hadde i september 2022 og de kan kun gå ned, ikke opp, helt frem til 1. mai, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin.

SUNT?: Kiwi sier de har sunnhet til folket som hjertetsak. De påstår ingen andre selger mer frukt og grønn enn Kiwi. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun sier at Kiwi samtidig har holdt alle andre priser i butikken like lave eller lavere i over seks uker nå.

– I tillegg til prislås har vi nå en tre uker lang kampanje på blant annet fiskeburger, sei, avokado, smoothie, salater og grovbrød, for å nevne noe, sier hun til TV 2.

DOBBELT OPP: Hos Coop Extra kan man nå kjøpe to for en. Foto: Skjermbilde Coop

Coop Extra sier de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Her tar man alle kjedene under en kam. Hver uke har vi fisk, kylling, og vegetarprodukt med 20 prosent rabatt gjennom «billigmiddag»-konseptet. Denne uken er det fjerde produktet rent svinekjøtt, i tillegg til en rekke tilbud på frukt og grønt, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Han sier at det er viktig for Extra å gjøre det enkelt for kundene å velge sunne produkter gjennom gode tilbud.

– Men vi skal også gi de kundene som ønsker å kose seg litt ekstra til helgen gode tilbud på for eksempel potetgull og sjokolade. Men det er ikke disse produktene som dominerer kundeavisen.

– Dem som mener at vi ikke også promoterer sunne varer må lese kundeavisen en gang til, sier Kristiansen til TV 2.

PÅSKEKUTT: Rema 1000 kutter prisene på mer enn 100 varer. «Det store påskekuttet» består blant annet av rosenkål. Tidligere kostet denne 24,90, nå kan man sikre rosenkål til 22,40. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sier de sikrer god påskestemning

Rema 1000 sier at kundene gjennom påskekuttet får ekstra gode priser.

– Det er varer som passer godt både i hverdagsukene før påske og i selve påskeuken. Det er varer vi vet det er stor etterspørsel etter og som er viktig for å sikre den gode påskestemningen, sier Pia Mellbye, direktør for salg og marked i Rema 1000.

Butikkjeden sier at de generelt er opptatt av flertallet av varene de har på kampanje i løpet av ett år.

– Det går inn under det som defineres som et sunt og godt norsk kosthold. Vi har blant annet nettopp hatt en kampanjeperiode med 30 prosent priskutt på all frukt og grønt og vi har denne uken satt ned appelsiner til 14,90, sier Melby til TV 2.

– Kunder får «Fomo»

Professor Bent Sofus Tranøy sier forbrukerne stopper opp når de ser tilbud.

Han viser til at mange får fomo - «fear of missing out», eller på norsk, frykten for å gå glipp av noe.

– Det er en viktig mekanisme, som virker. Forbrukerne vil ikke gå glipp av tilbud og ender opp med å kjøpe varer som de ellers ikke ville gjort.

EKSPERT: Professor Bent Sofus Tranøy har tidligere vært medlem i det såkalte Matkjedeutvalget i 2011. Den gang foreslo mindretallet av utvalget å tvangsoppløse Norgesgruppen, som Kiwi en del av. Foto: Høgskolen i Innlandet v/ Elen S

Tranøy sier at butikkjedene lokker med enkelte varer der de gir avslag på noen kroner eller mer, mens de selger andre varer med veldig god margin.

– De ønsker gjerne at kundene handler hele handlekurven hos dem. Slik tjener de penger, sier han til TV 2.

Ernæringsfysiolog Karoline Steenbuch Lied sier dagligvarebransjen bør ta et større samfunnsansvar.

– Jeg skulle ønske de kjørte tilbud på den maten vi får i oss for lite av, og som danner grunnlag for en sunn vekt og god helse, som frukt og grønt, fisk, grove kornvarer og magre meieriprodukter, sier hun.