Ekspert: Russiske grensevakter overvåker mobilsignal

– Såvidt meg bekjent, er det ingen som har klart dette på vinterstid i moderne tid.

Redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer sier at det er tilnærmet umulig å komme seg over der Wagner-avhopperen Andrej Medvedev krysset grensen til Norge.

Overvåket

Grenseområdet fra Murmansk inn mot Kirkenes er på rundt 20 mil, og strengt bevoktet og overvåket.

– Det er FSB som er den russiske grensevakten. De har systemer for å ta inn mobiltelefonsignalene fra alle som kommer inn i området, forklarer Nilsen.

GRENSEVAKT: Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har ansvaret for grensevakten. Her er to FSB-vakter på oppdrag på Kola. Foto: Russiske myndigheter

De som ikke bor eller har oppholdstillatelse i grensesonen, vil umiddelbart dukke opp på grensesoldatenes monitorer når de kommer inn med mobiltelefon, fortsetter han.

– Det er piggtrådgjerder, elektrisk alarm, kamera med nattsyn og mange grensevakter i området. De er nok antakelig i ganske høy beredskap nå, sier Nilsen.

Det unike er at han klarte dette på vinterstid i den mest bevoktede delen av grensen, nært byen Nikel, og over mot Skrøytnes/Svanvik-området i Pasvikdalen, sier redaktøren.

– Det folk snakker om i grenseområdene, er hvordan Andrej Medvedev har klart å komme seg over. Først inn til grensesonen mot Norge, så over piggtrådgjerdet og deretter springe over en liten skog før man kommer til Pasvikelva, sier Nilsen til TV 2.

Grensekryssingen skjedde i et område som er veldig åpent, midt på det tykkeste av elva. Ifølge løytnant Hanne Beverli i Pasvik-kompaniet er det flere hundre meter å gå over elva.

ÅPENT: Den norsk-russiske grensen går gjennom Svanevatn i Pasvikelva. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kripos har begynt avhørene av Medvedev. Kripos deltar i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Medvedev er sliten, men fortsatt innstilt på å dele informasjon, sa hans advokat Brynjulf Risnes til NTB lørdag.

Risnes kan ikke gå i detalj om hva som blir sagt i avhørene, men bekrefter at temaene vil være hans tjeneste i Wagner-gruppen.

– Skremmer folk

Thomas Nilsen tror avhopperen også avhøres om selve grensekryssingen som fant sted natt til fredag 13. januar.

– Norge vil ha stor interesse av å vite hvordan han faktisk har kommet seg over grensen, sier redaktøren og legger til:

Fikk Medvedev hjelp bare av én person i Murmansk, som kjørte ham til grenseområdet?

Eller kan andre på innsiden, som grensevaktstyrkene til FSB ha iscenesatt dette, og sendt ham over til Norge som en provokasjon?

– Er det bare å kjøre inn til grenseområdet utenfor Nikel? Dette skremmer folk. Folk lurer på om dette er den første av mange avhoppere som kommer, sier Thomas Nilsen til TV 2.

URO: Avhopperhistorien vekker uro i Kirkenes. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På russisk side omtales Medvedevs avhopping i nyhetene, og deles i sosiale medier.

– Det kan kanskje trigge at andre på russisk side har lyst til å prøve det samme, sier Thomas Nilsen.

– En slaktebenk

Han forteller at det har vært tusenvis av soldater fra 200. motoriserte brigade i Petsjenga, samt andre soldater fra Kola-halvøya, som er blitt sendt til krigen i Ukraina.

– Vanlige, russiske folk vet jo at krigen i Ukraina er en slaktebenk, og nå mobiliseres vanlige folk som ikke er soldater. Det går mange rykter på russisk side om at det kommer en storstilt mobilisering senere i januar, sier Nilsen.

Han sier at i grensekommunen Sør-Varanger er frykten at en del vil prøve å komme seg unna, og se på Norge som en siste utvei.

– Det er en svært risikabel flukt fra Russland. Det er fortsatt delvis polarmørke her store deler av døgnet, det er kaldt og dyp snø og russiske grensesoldater som etter sigende avfyrer skarpe skudd mot de som prøver, sier Thomas Nilsen til TV 2.

PASSER PÅ: Norske grensejegere passer på grensen mot Russland. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kan ikke bekrefte skuddløsning

Wagner-leiesoldaten har fortalt til Gulagu.net at russiske grensevakter sendte hunder etter ham, og skjøt etter ham.

– Kulene passerte like ved siden av meg. Jeg kastet fra meg telefonen inn i skogen, så begynte jeg å løpe over isen i retning lysene fra noen hus på den andre siden, sier Medvedev i videoen.

TV 2 har spurt politiet i Finnmark om de har brakt på det rene at det ble løsnet skudd, slik Wagner-avhopperen forteller. Men de har ingen opplysninger som tyder på at det ble skutt over grenselinja.

– Det er hans versjon og opplevelse, han har kanskje opplevd situasjonen slik. Det kan vi ikke ta fra ham, sier politimester Ellen Kathrine Hætta til TV 2.

Grensekommissær Jens-Arne Høilund kan verken bekrefte eller avkrefte Medvedevs påstander.

– Men så vidt vi har har observert, så har det ikke vært skutt over grensen, sier Høilund til iFinnmark.

TV 2 har bedt Medvedevs advokat Brynjulf Risnes om en kommentar til utsagnene fra politimesteren og grensekommissæren, men har ikke fått svar på våre henvendelser.