Ekspert: – Russerne må bite i det sure eple

Det at den russiske hæren vil evakuere Kherson, kan bety at de frykter å bli nedkjempet, sier oberstløytnant.

SPENT: General Sergej Surovikin innrømmer at situasjonen for dem er "spent" i Ukraina. Her sammen med president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / AP / NTB

Tirsdag kveld kom meldingen om at den russiske hæren forbereder evakuering av sivile i Kherson.

Onsdag morgen melder lederen av Kherson-regionen Kirill Stremousov, innsatt av russerne, at evakueringen «vil skje raskt».

Det russiske mediet Tass melder at følgende skal skje: 50.000-60.000 personer skal bli evakuert til «russiske regioner» og ved Dnipro i løpet av seks dager.

Ifølge en Moskva-lojal tjenestemann forlater også de prorussiske myndighetene byen.

Årsaken til evakueringen at «ukrainske angrep rettet mot sivil infrastruktur utgjør en direkte trussel mot innbyggernes liv», sa general Sergej Surovikin tirsdag.

Han innrømmet at situasjonen for de russiske styrkene i Ukraina er «spent» etter at de har gått på en rekke nederlag.

EVAKUERER: Russlands president Vladimir Putins "spesialoperasjon" går ikke helt etter planen. Foto: SPUTNIK

– Mange leser beskjeden som at de russiske styrkene forbereder seg på en uttrekking fra dette området og prøver å bortforklare dette med at det er av hensyn til sivile og forhold de ikke kan rå over, sier oberstløytnant og hovedlærer Palle Ydstebø ved Krigsskolen til TV 2.

– Om de bare tester denne informasjonen på publikummet sitt, altså russisk opinion eller hardlinere i Moskva, vet vi ikke helt ennå, fortsetter han.

Kan bli nedkjempet

– Hva kan evakueringen bety?

– Det kan bety at russerne konstaterer det som har vært opplagt i flere måneder, nemlig at de er låst på nordsiden av Dnipro-elva. Hvis de ikke kommer seg ut, vil de bli nedkjempet, sier han.

– Antakelig ser de seg mest tjent med å bite i det sure eple og pakke styrkene og materiellet sitt, i og med at de allerede har så store tap og slitasje, sier Ydstebø.

Oberstløytnanten sier at Russland fortsatt har rimelig gode kampavdelinger som er låst på nordsiden av Dnipro-elva, og at de dermed er mest tjent med å trekke seg.

ØDELAGT: Mye infrastruktur i Ukraina er ødelagt. I Kherson gjelder det blant annet vannforsyningen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters / NTB

Dersom Russland ikke bare trekker ut den sivile befolkningen, men også styrkene av Kherson, vil det være en viktig seier for Ukraina, sier Ydstebø.

– Kherson er den eneste fylkeshovedstaden som Russland har tatt i år. Det vil bli et nederlag for russerne operativt. Dermed har de ikke lenger mulighet til å angripe videre og true Odessa. Det vil så fall bli enda et viktig vendepunkt i krigen, sier han.

Generalen Surovikin ble tidligere denne måneden utnevnt til øverstkommanderende for de russiske styrkene i krigen i Ukraina.

For to uker siden ba den Moskva-utnevnte lederen av regionen, Vladimir Saldo, om russisk hjelp til å evakuere lokalbefolkningen, tilsynelatende av frykt for gatekamper i Kherson by. Oppfordringen kom få dager etter at ukrainske styrker gjenerobret fem landsbyer i regionen.

Droner og missiler

Det har vært en rekke angrep mot ukrainske byer den siste halvannen uka. Natt til onsdag var det angrep mot Dnipro.

Angrepene har vært rettet mot sivilbefolkningen og kritisk infrastruktur, som kraftverk og vannforsyning.

– Hensikten virker å påvirke sivilbefolkningen, som ved å ta fra dem strøm og vann, altså muligheten til et vanlig liv, samt terrorisere dem. Det er antakelig for å få dem til å gi opp og påvirke politikerne til å gi opp, sier obserstløytnant Ydstebø.

Han sier at dette er en vanlig måte innenfor terrorbombing, men at det ikke nytter, har historien vist.

– Ukrainerne blir i stedet mer ivrig på å fortsette kampen og vinne denne krigen, sier Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen Foto: Terje Pedersen / NTB

Ettersom de russiske styrkene ikke er i stand til å reagere på de ukrainske operasjonene på bakken, angriper de sivile mål med droner og missiler.

– Sivile mål er vanskeligere for ukrainerne å forsvare, selv om de klarer å skyte ned en stor andel av missilene og dronene som blir brukt, sier oberstløytnanten.

Russland har kjøpt droner fra Iran, og ifølge ubekreftede meldinger foregår opplæringen på Krim-halvøya.

– Hvordan vil det påvirke krigen om Russland får vedvarende dronehjelp?

– Det påvirker kun deres evne til å terrorisere sivilbefolkningen. Dronene er uegnet mot militæret mål, som kan forsvare seg mot dem.