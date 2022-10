Ekspert: Putin vil ikke få kontroll

Under en tale fredag erklærte president Vladimir Putin valgseier i fire fylker i Ukraina og gjør krav på at de nå er russiske.

Russland hevder de arrangerte folkeavstemninger i området om ukrainerne ville bli en del av Russland eller ikke.

En rekke land i verden fordømmer det Russland har gjort og kaller det en mørk dag i Europas i historie.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror ikke annekteringen av fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja vil endre krigen noe særlig.

ØDELEGGELSER: Store ødeleggelser i Donetsk. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / NTB

– Jeg er forbauset over den situasjonen president Vladimir Putin er i nå, hvor han, nøkternt sett, bør se seg om etter muligheter for å komme seg ut av denne situasjonen. Han kunne brukt deler av disse besatte områdene som et forhandlingskort, spesielt de som ikke er en del av Donbas, som man hele tiden har hevdet er russisk.

Donbas er et område helt øst i Ukraina, som går over fylkene Donetsk og Luhansk.

– I stedet for å benytte den muligheten, så brenner han alle broer og reduserer sin egen handlefrihet ved å gjøre dette til en del av Russland, og det er selvfølgelig ikke forhandlingsbart i det hele tatt, sier Diesen.

Ukrainas president Vladimir Zelenskyj sa fredag at det ikke er aktuelt å forhandle med Russland så lenge Putin er president. Tidligere i år møttes representanter fra landene til forhandler, uten at de førte frem. Fredag leverte Ukraina en søknad om å bli medlem av Nato.

Fredag stemte også medlemmene av FNs sikkerhetsråd over en resolusjon om fordømmelse av annekteringen. Russland la ned veto, mens Kina, India, Brasil og Gabon avsto fra å stemme.

– Hvor bevisst tror du Putin er på strategien (i forbindelse med annekteringen red.anm.)?

– Jeg tror at han i økende grad er desperat. Han tror at ved å forsterke den samme handlemåten som han har fulgt hele tiden, at på et eller annet tidspunkt skal Vesten gi opp, kaste inn håndkle og bli så skremt at de slutter å støtte Ukraina. Da regner han feil.

EU, europeiske land og USA - Vesten generelt - står samlet med Ukraina. Putin oppnår dermed et motsatte av det han håper, sier Diesen.

– Det eneste han oppnår er at han reduserer sin egen handlefrihet. Han får et stadig større behov for å finne på noe annet som kanskje lykkes bedre, og så drives han fra skanse til skanse, og det er selvfølgelig bekymringsfullt, sier den tidligere forsvarssjefen.

Det er foreløpig ukjent hvem som står bak ødeleggelsene av Nord Stream 1 og 2, men en rekke land peker på Russland.

Nytt og verre liv

De fire fylkene som Russland har annektert, er delvis okkupert av russiske styrker. Men de vil likevel møte etter nytt lovverk, sier Sven Holtsmark.

MOTSATT EFFEKT: Å presse Ukraina til underkastelse kan ha motsatt effekt, sier professor Sven Holtsmark. Foto: Marte Christensen / TV 2

Han er professor ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets Høgskole.

– Det vil bli krevd at de oppfører seg som russiske borgere og slått hardere ned på ethvert forsøk på ukrainsk patriotisme. Livet deres vil gå fra ille til enda verre, sier Holtsmark.

Professoren tror at ukrainerne som er i de områdene som er under ukrainsk kontroll, til å få økt kampvilje.

– Vi vet fra historien at denne typen forsøk på å presse en motstandsiver befolkning til underkastelse til å gi opp ikke fungerer. Vi vet at det har stikk motsatt effekt. Det skaper økt motstandsvilje, sier Holtsmark.

– Hvordan skal Russland få full kontroll?

– Det tror jeg ikke de vil greie, sier tidligere forsvarssjef Diesen.

– Og det er med på å gi Putins strategi et klart skjær av desperasjon. Russerne er ikke i stand til å ta kontroll over områdene militært, og det er ukrainerne som rykker frem, fortsetter han.

Omringet viktig by

Lørdag sier Ukraina at de har omringet den russiskokkuperte byen Liman i Donetsk. Byen har i flere måneder vært Russlands knutepunkt for logistikk og forsyninger. Ukraina anslår at det er opp til 5500 soldater i området.

Fredag meldte tenketanken Institute for the Study of War at Russland vil slite med å holde på territoriene de sier de har annektert. ISW tror at ukrainske styrker vil ta Liman i løpet av tre dager.

I tillegg til dårlig administrasjon på bakken i Ukraina, viser også den varslede mobiliseringen det samme, sier Diesen. Han tviler på at Russland vil styrke seg.

FORSKER: Tidligere forsvarssjef og pensjonert general Sverre Diesen, som nå er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Man soper opp mennesker, bokstavelig talt, fra gaten, kaster dem inn i en buss, kjører dem til en militærleir, ifører dem noen uniformseffekter og sender dem rett til fronten. Og hva tror man er den moralske effekten av det, når disse umotiverte og utrente soldatene kommer rett inn i en avdeling er nedslitt, sier den tidligere forsvarssjefen og fortsetter:

– Dette er en tikkende bombe under stridsmoralen, når de nye rekruttene forteller hva som foregår i Russland.

Diesen ser det ikke sannsynlig at Russland klarer å forbedre sin militære situasjon ved å behandle soldatene som kveg.

Vestens Putin-spørsmål

Den tidligere forsvarssjefen tror Ukraina kan vinne, med ett forbehold.

– Hvis Vesten bestemmer seg for å stå i dette, kan Ukraina vinne. Ikke nødvendigvis i den forstand at ukrainerne påfører Russland et totalt ydmykende nederlag, sier Diesen og fortsetter:

– Det er også et spørsmål om Vesten skal la ukrainerne påføre russerne det med tanke på hvor uforutsigbar Putin kan bli. Men rent militært er det faktisk mulig.

Diesen tror Vesten kommer til å samle seg mer i støtte med Ukraina.

– Det Putin gjør, være seg mobilisering, folkeavstemning og sabotasje av gassrørledninger, har motsatt effekt av det han tror det skal ha, altså slutte å støtte Ukraina, sier han og fortsetter:

– I realiteten er dette akkurat det som skal til for at Vesten faktisk skal forstå hvor farlig Putin er og bestemmer seg for at dette kan de ikke la russerne vinne.