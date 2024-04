Ekspert: – På tide at noen tar ham i forsvar

Søndag stilte søsknene til Durek Verrett opp i et oppsiktsvekkende VG-intervju. Ekspert tror saken kan få konsekvenser for Verrett.

Søndag publiserte VG en sak med søsteren og halvbroren til Verrett.

Der sier søsknene at de er overbevist om at moren gjør intervjuer med Se og Hør mot betaling. De opplever at sakene har revet familien i stykker.

– Det er et overlagt karakterdrap på Durek, sier søsteren Angelina Verrett til avisen.



Dureks tidligere manager, Simon Eriksen Valvik, har sagt til TV 2 at det var han som tok initiativ til barnas oppgjør med moren.

TIDLIGERE MANGER: Simon Eriksen Valvik. Foto: Ole Berg-Rusten

– Måten Se og Hør holder på, går rett inn og ødelegger og splitter familier, sier Valvik.

Ekspertene mener at saken er spesiell for Verrett.

– Sjamanjakt

Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og TV 2s kongehusekspert.

Han tror saken kan få konsekvenser for omdømmet til Verrett.

– Dette er en sak som i eneste omfang kan få et positivt utfall for ham. Det fremstår i artiklene som at det pågår en heksejakt, eller en sjamanjakt, med mål om å stille Verrett i et verst tenkelig lys, sier han.



TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Verretts mor, Veruschka Urquhart, men hun har foreløpig ikke svart.



Verrett og Märtha Louise har ved flere anledninger fortalt hvordan de føler at norsk presse er ute etter dem.

Opplevelsene blir gjentatt i VG-saken.

– Prinsessen har vært helt klar på at hun har følt det som om pressen alltid har hengt over henne. Dette er en historie her som ikke helt taler til Se og Hørs fordel, sier Schulsrud-Hansen.

– Belastende

Verretts forlovede, Märtha Louise, har overfor VG kommentert saken:

– Det som har gått mest inn på meg, er hvor belastende det er for de menneskene som er glad i meg, sier hun og hevder at nesten alle som knytter seg til henne, må regne med å bli overvåket.

– Og det synes jeg nesten er verst. At det er så belastende å være venn med meg eller å være glad i meg.

FORLOVET: Durek Verrett og Märta Louise skal gifte seg i høst. Foto: Heiko Junge / NTB

Uvanlig

At Verrett blir tatt i forsvar, er sjelden kost, mener kongehuseksperten.

– Vi får ofte høre fra de som er kritiske til Verrett. Det er ikke mange som tar ham i forsvar, slik søsteren og halvbroren gjør her, sier han.

– Verrett har fått så mye pepper, at det er på tide at noen tar ham litt i forsvar, mener Trond Blindheim.

DOSENT: Og omdømmeekspert Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiania. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han er omdømmeekspert, og underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Kristiania.

At forsvaret vil ha nevneverdig effekt, tror han imidlertid ikke.

– Jeg tror ikke det påvirker hvordan folk tenker om ham, hverken i positiv eller negativ forstand. Men han har blitt hoppet på med piggsko så lenge nå, at jeg tror at de som er skeptiske til ham, kanskje også tenker at det er nok, sier Blindheim.

TV 2 har sendt en henvendelse til Verrett, men den er heller ikke besvart.

Samtidig peker Blindheim på at «all PR, er god PR».

– Jo mer oppmerksomhet de får, jo mer blir det markedsføring.

Blindheim viser til at Verrett har tilhengere i Norge, men spesielt mange i USA.

– Overfor de som tror på ham og også dyrker New Age-religionen, vil han bare styrke sin posisjon fremover.

– Vill interesse

Kongehuseksperten mener at det er stor interesse for saker om «prinsessen og sjamanen».

– Det er en helt vill interesse for paret, men også generelt for kongestoff, sier han.

Han viser til interessen for denne typen stoff var på topp tidlig på 2000-tallet, da barna til kong Harald og dronning Sonja begynte å gifte seg.

– Nå er den på vei opp igjen siden de andre kongelige barna rundt i Europa begynner å bli voksne.

Han ser for seg at interessen bare vil øke frem til paret skal gifte seg i Geiranger 31. august.

BRYLLUP: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup skal holdes på Union Hotel Geiranger. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I tillegg er han spent på hvem i familien som vil dukke opp.

– Vi vet ikke noe om hvilke gjester som er invitert. Det får vi nok ikke vite før brudeparet står klare til vielse. Det som er trist med slike hyggelige hendelser som bryllup, er at det også får frem de motsetningene som kan være i en familie.

– Sterk offentlig interesse

TV 2 har ikke sett dokumentasjon på at moren er på kontrakt med Se og Hør.

Sjefredaktør Ulf André Andersen sier at han aldri uttaler seg om enkeltsaker.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi, i likhet med alle andre store medier, sikrer oss eksklusive bilderettigheter. Vi er best på kjendiser og kongelige, og da må vi ha de beste bildene, sier Andersen til TV 2.

Andersen sier at han har forståelse for at det kan være en belastning å ha medienes søkelys på seg over tid.

– Men både prinsessen og hennes forlovede er nødt til å forholde seg til at både bryllupet deres, næringsvirksomheten og sjaman Dureks oppsiktsvekkende rolle har sterk offentlig interesse, sier Andersen.