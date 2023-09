Ekspert: Opptøyene i Bergen er protester mot «Afrikas Nord-Korea»

Lørdag ble det voldelige sammenstøt i Bergen sentrum da demonstranter kastet stein mot politiet.

– Jeg ble redd og låste klinikken, sier Linda Nyland, som ble øyenvitne til opptøyene.



Årsaken er at Eritreisk forening i Hordaland markerer begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia. Motdemonstrasjonene var ikke varslet, slik festen var.



UROLIG: Det var et stort politioppbud i Bergen sentrum i forbindelse med motdemonstrasjoner mot at Eritreisk forening i Hordaland skal markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia. Foto: Tuva Åserud / NTB

Fordømmes

Byråd Per-Arne Larsen sier at dette ikke er hverdagskost.

– Konflikter må løses med ord, ikke opptøyer. Vold er et uakseptabelt virkemiddel i slike sammenhenger, sier Larsen til Bergensavisen.



Voldsbruken fordømmes også av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dette er helt uakseptabelt. I dag har vi sett vold og konfrontasjon i Bergen mellom eritreere på grunn av situasjonen i Eritrea. Det er helt uakseptabelt å bruke vold og gå til voldelige konfrontasjoner og angrep på politiet i Norge, sier statsministeren til VG.



EKSPERT: Professor Kjetil Tronvoll er blant verdens fremste eksperter på Etiopia. Foto: Berit Roald / NTB

Professor Kjetil Tronvoll ved Oslo Nye Høyskole sier at dette dreier seg om en konflikt i det eritreiske miljøet, der de som har flyktet har tatt med seg hjemlandets konflikt.

I Bergen har motdemonstranter møtt opp fra flere byer i Sør-Norge for å vise sin motstand mot det de mener er støtte til regimet i hjemlandet.

– Ettpartistat

Foreningen har selv avvist at de støtter regimet, men flagg og symboler tyder på noe annet.



– Det er rart hvis de ikke vil bruke en slik samling til å fremme kritikk mot egen regjering, sier Tronvoll, som er ekspert på Eritrea og Etiopia.

Han sier at Eritrea er en ettpartistat og et totalitært regime som sammenlignes med Nord-Korea.

– Eritrea er det land i verden som har mest kontroll over sine borgere. Det foregår en stor grad av flyktningspionasje. Regimet sprer frykt med agentvirksomhet og trusler om represalier mot familiemedlemmer, sier Tronvoll til TV 2.

En av demonstrantene sier at festarrangørene er støttespillere for et diktaturregime.

– Mange av dem som har demonstrert her i dag har vært i fengsel i Eritrea og flyktet fra regimet. De kjenner på stor smerte når festen arrangeres, sier han til Bergens Tidende.

Det har vært lignende protester en rekke steder i verden i forbindelse med at Eritrea, ett av verdens mest autoritære land, markerer 30-årsdagen for landets uavhengighet.



MØTTES: Russlands president Vladimir Putin møtte Eritreas president Isaias Afwerki under Afrika-toppmøtet i St. Petersburg. Foto: TASS / NTB

«Afrikas Nord-Korea»



Ifølge organisasjonen Assaf, som bistår flyktninger, sier flyktningene at de har flyktet fra fare og forfølgelse i et land flere omtaler som «Afrikas Nord-Korea».

President Isaias Afwerki har styrt Eritrea med jernhånd siden 1993, to år etter at landet klarte å løsrive seg fra Etiopia etter en frigjøringskrig som varte i 30 år.

Det holdes ikke valg, det er ingen frie medier, og man trenger utreisevisum for å kunne forlate landet. Mange unge tvinges inn i hæren på ubestemt tid, ifølge FN og menneskerettsgrupper.

– Det er rundt en million unge som har flyktet fra Eritrea. Eritreere i Norge har klaget til norske myndigheter i 20 år om flyktningspionasje og undertrykkelse. Norge har hatt en unnfallende politikk mot Eritrea siden 1991, og vært veldig passive, sier Tronvoll.

Ny strategi

I begynnelsen av august var det voldelige opptøyer på en eritreisk kulturfestival nord for den svenske hovedstaden Stockholm.

I juli oppsto lignende sammenstøt under en eritreisk, regimevennlig, festival i Tyskland.

Professoren sier at protestene i flere land er et radikalt skifte som kan tyde på en ny strategi fra demonstrantene.

– Det at det skjer protester flere steder samtidig, kan tyde på en ny strategi. De tør å si imot regimet, og trenge gjennom mediestøyen, sier Tronvoll til TV 2.