Ekspert om valgtabbene: – Kan føre til omvalg

Valgekspert mener det er problematisk at det har manglet stemmesedler ved flere valglokaler.

På valgdagen mandag har det kommet frem at det har manglet stemmesedler for enkelte partier flere steder.

Både i Balsfjord, Tysnes og Kongsberg har det manglet sedler, blant annet for partiet Konservativt.

Dag Arne Christensen er statsviter og forsker ved Norce, og ekspert på valg.

Han sier det er problematisk at velgere i flere kommuner ikke har fått tilgang på alle alternativene.

– Selvfølgelig skal det ikke mangle stemmesedler. Så er spørsmålet om det bare er en tabbe eller bevisst, sier Christensen til TV 2.

– Hvis det er bevisste forsøk, så betyr det at funksjonærene i valglokalet må sjekke veldig nøye om det er mistanke om at noen går inn og prøver å hindre folk i å stemme på et parti.

Kan føre til omvalg

Christensen understreker at feilene skal ha blitt raskt ryddet opp i, men mener det likevel er uheldig.

– Det er mulig det er noe som kan føre til omvalg, men da må det sannsynliggjøres at feilen har fått betydelige konsekvenser, sier Christensen.

OMVALG: Dag Arne Christensen mener det kan bli omvalg dersom mangelen på lister gir betydelige konsekvenser. Foto: Norce

Altså må det for eksempel vise seg at et parti har fått betydelig dårligere oppslutning enn ventet.

– Det blir ikke omvalg hvis sannsynligheten for at det har hatt konsekvenser er veldig liten.

– Er dette et demokratisk problem?

– Jeg tror vi lever i et land der juks og feil ikke er et stort problem, men det er en vekker om at de som har ansvar i valglokalet kanskje må sjekke hyppigere at alle listene er tilgjengelig.

– Skal ikke skje

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener også det er uheldig at stemmesedler har manglet.



– Det er en sånn ting som ikke skal skje, selv om det er små partier. De stiller med liste, og det er opp til kommunen å sørge for at det er nok lister tilgjengelig, sier Bergh til TV 2.

Han mener spørsmålet nå blir hvor mange stemmer partiene har gått glipp av.

– Jeg antar det blir en vurdering i etterkant av om det er sannsynlig at feilen har påvirket resultatet. I så fall er det svært sannsynlig at det blir omvalg.

UHELL: Valgforsker Johannes Bergh mener valgtabbene sannsynligvis er uhell. Foto: Mathias Moen / TV 2

Bergh sier imidlertid at det nok ikke vil bli omvalg dersom det er snakk om små partier som uansett ikke ville fått representanter i kommunestyret eller fylkestinget.

– Og så må vi gå ut fra at dette var et uhell. Det hadde vært enda verre med en bevisst handling, sier han.

– Ulike årsaker

Valgdirektoratet opplyser at det er hver enkelt kommune som er ansvarlig for gjennomføringen av valget i sin kommune.

– Når det gjelder problematikken om manglende stemmesedler så er det ulike årsaker til hva som har skjedd, som kommunene selv må svare for, sier Kjetil Vataker Johansen i Valgdirektoratet til TV 2.

Han sier det for eksempel kan skje at noen fjerner stemmesedler fra partier de ikke sympatiserer med.

– Det er uansett årsak uheldig at det mangler stemmesedler i valgavlukket. I veiledningen vi gir til kommunene, oppfordrer vi dem til å jevnlig sjekke at det er stemmesedler i alle valgavlukker, sier Johansen.

Vil kreve omvalg

Valgdirektoratet har kontaktet kommunene hvor det har manglet sedler, for å minne om at det skal være lister tilgjengelig for alle partier som stiller til valg.

Eventuelle klagesaker vil behandles av valgstyret i kommunen.

– Kommunal- og distriktsdepartementet er endelig klageinstans, og Valgdirektoratet har ingen rolle i denne klagebehandlingen. Behandlingen av klagesaken vil avgjøre hvilke konsekvenser saken får, sier Johansen.

Leder i Konservativt Balsfjord, Thorleif Selseng, sier til Nordlys at de vil kreve omvalg etter at det ble kjent at stemmelistene til lista manglet.

– Det vi med sikkerhet vet, er at det har manglet stemmesedler både på starten av dagen og på slutten av dagen. Det var heller ikke stemmesedler i lokalet. De måtte til Storsteinnes for å hente stemmesedlene våre. Det er mer alvorlig, derfor blir vi å kreve omvalg for valgkretsen i Nordkjosbotn.