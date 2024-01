Ekspert om unges avhengighet: – Kan skape stort stress

SHOPPING: Flere TV 2 har snakket med, beskriver at de er avhengig av betalingstjenester som for eksempel Klarna. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Ved å utsette betaling får du mulighet til å kjøpe ting med én gang uten å tenke på konsekvensene, sier psykolog Benjamin Silseth på spørsmål om det er reelt at unge føler seg avhengige av tjenester som tilbyr betalingsutsettelse.

I forrige måned skrev TV 2 en sak om unge som beskrev at de var avhengige av Klarna. Da TV 2 la ut en utlysning på Tiktok, hvor vi etterlyste unge som bruker Klarna månedlig og oftere enn det, fikk vi flere hundre svar bare på noen timer.

Majoriteten av de som tok kontakt med TV 2, sa de var avhengig av Klarna. Noen har et sunt forhold til tjenesten og bruker det kun for ikke å betale før varene har ankommet. Andre beskriver det som en avhengighet.



EKSPERT: Psykolog Benjamin Silseth forstår hvorfor unge sier de føler seg avhengig av tjenester med betalingsutsettelser. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Silseth forstår hvorfor noen er i denne kategorien.

– Når vi får det vi vil ha, som for eksempel klær, så utløses det dopamin i hjernen. Dopamin er en viktig faktor inn i avhengighet, så vi vet at det er lett å bli giret på denne følelsen. Hjernen vil ha mer når vi får og kjøper det vil vi ha. Så mange er sårbare for akkurat det, sier han.

TV 2 har forelagt Klarna kritikken som fremsettes i denne artikkelen. Les svaret lenger ned.



Flere likheter

Politisk rådgiver Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge sier til TV 2 at det er alvorlig at unge føler seg avhengige av tjenester som Klarna.



– Vi ser absolutt at mange kan bruke Klarna på en usunn måte, og at det kan ha likheter med avhengighet, sier han.

Likevel sier han at de ikke kan definere det som samme type avhengighet som for eksempel pengespill.

– Når det er sagt, så henger tjenester som Klarna og andre kredittilbydere tett sammen med produkter som forbrukerne blir avhengig av, som pengespill og shopping. Tjenestene er «perfekte» for personer med avhengighetstrekk eller lav impulskontroll, for de kan gjennomføre handlingen nå og utsette konsekvensene til senere, sier Pedersen.

ADVARER: – Slår man da sammen alle de forskjellige tjenestene og kredittilbyderne, så kan enkeltpersoner tilegne seg millioner i usikret kredittgjeld til høy rente, før det omsider smeller, sier Magnus Pedersen. Foto: Spillavhengighet Norge

– Problemet med avhengighet er at den påvirker personen til hele tiden å utsette konsekvensene ytterligere, for å ta opp mer og mer kreditt for å kunne gjenta handlingen sin.



– Aggressiv og villedende

Pedersen sier han er mest bekymret for at de økonomiske konsekvensene for unge kan skape stort stress og gjøre dem sårbare på kort og lang sikt.

Pedersen og Spillavhengighet Norge stiller seg svært kritiske til kredittbransjen generelt.

UNGE: 13 prosent av brukerne til Klarna er i målgruppen 18-25 år i Norge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De mener også at kredittbransjen er preget av altfor lav ansvarlighet og for stor konkurranse om kundene.

– Det er for lett å utsette betalinger eller å ta opp usikrede lån, og markedsføringen deres er aggressiv og villedende, mener han.

Pedersen forteller at det ofte fremstilles som om betalingsutsettelse er løsningen hvis du ikke har råd til nye klær, ny bil eller nytt bad.

Stort kjøpepress

På sosiale medier florerer det av innkjøpsvideoer som både store og mindre influensere poster, hvor de viser fram nye klær og ting.

Psykolog Benjamin Silseth forteller at slike videoer skaper et press blant unge.

– Når unge ser innkjøpsvideoer på sosiale medier, skaper det et urealistisk bilde av hva folk eier og har råd til. Det gir et inntrykk av at det er normalt å ha råd til så mye klær, sier han.

Silseth forteller videre at slike videoer får mye klikk fordi det er utenom det vanlige. Når flere og flere legger ut innhold som dette, gjør det at vi får et mer normalisert forhold til det.

KLIKK OG HENT: På flere nettsider kan man klikke og hente, for så å utsette betalingen for varen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Og det er ikke alle som faktisk har råd til det de klikker hjem. Flere TV 2 har snakket med, beskriver at de havner i en slags ond sirkel med betalingsutsettelse.

– Økonomiske problemer vil ramme litt forskjellig, men generelt så er økonomisk stress og økonomiske belastninger ikke enkelt å gjøre noe med. Så det å ha økonomi som en tilleggsbelastning som ung når man har mye annet å forholde seg til, det skulle jeg sett at unge slapp å stå i, sier Silseth.



Delte meninger

På spørsmål om hva Silseth synes om at unge nede i 18-årsalderen kan bruke tjenester med betalingsutsettelser, er han delt.

– På en side så mener jeg at 18-åringer er klare til å ta ansvar og må lære å ta sine egne valg. Samtidig vet man at man på den alderen fortsatt er i utvikling, og at mange ikke er klare til å ta det ansvaret.

– En del av meg har lyst til å si øk aldersgrensen, men en annen del av meg tenker at vi må ansvarliggjøre unge og lære de om konsekvensen av handlingene deres.

Samtidig forteller Silseth at han mener det kan bli gjort andre tiltak, som for eksempel å lære mer om privatøkonomi i skolen.

– Det burde innføres fag som kan lære de unge mer om økonomi, noe jeg vet mange savner. Slik at de kan lære seg hvordan de skal forholde seg til lån og renter og hva det faktisk innebærer.

Spillavhengighet Norge forteller at de hele tiden jobber med at det skal bli strengere krav til opptak av forbrukslån.

– Mange typer avhengighet tar bort den rasjonelle stemmen i hodet og lar impulsene styre. Ved et strengere regelverk kan for eksempel suget etter spillingen gå over innen søknaden på et forbrukslån blir godkjent. Da kan låntaker innse at dette var kun avhengigheten som snakket og får muligheten til å avbryte sin søknad.

TILTAK: Klarna forteller til TV 2 at de har iverksatt flere tiltak for unge voksne som bruker Klarna. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Har iverksatt tiltak

Nordisk pressesjef i Klarna, Amanda Larsson, forteller til TV 2 at de gjør en vurdering av en kundes betalingsevne, før hvert enkelt kjøp.

– Dette gjør vi for å unngå å havne i en situasjon hvor kunden ikke kan betale tilbake, dette kommer verken kunden eller oss til gode.

Videre forteller Larsson 99 av 100 kunder betaler dem tilbake.

– Vi vurderer derfor at vi har gode prosesser og rutiner på plass for å unngå at kundene ikke misbruker tjenestene våre. I tillegg har vi iverksatt en rekke andre tiltak overfor unge voksne som bruker Klarna, som et ekstra proaktivt tiltak.