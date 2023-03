Ekspert om Sophie Elise: – Hun vil ikke ta så mye av kritikken på egne skuldre

Etter avbrutt samarbeid med NRK har influenserduoen Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams startet sin egen podkast.

Den første episoden er ute og i en spørsmålsrunde forteller Isachsen og Williams sin historie av den turbulente tiden i NRK.

– Jeg tror at hvis vi fortsatt hadde vært der, hadde det vært en evig rokamp om at vi ikke egentlig hører hjemme der, sier Isachsen.

Isachsen kommer med kraftig kritikk til statskanalen. Blant annet er det ingen tvil om hva hun mener om hvordan situasjonen ble håndtert.

– Systemet i toppen har ikke behandlet denne saken så ryddig som de har kunnet. De har ikke minst feilet i å se menneskene som faktisk har vært oppdragsgivere og som har vært der og gjort en jobb. De har dem ikke sett, sier hun.

Burde ta mer selvkritikk

Forsker på influensers kommersielle praksis i Skandinavia, Mathilde Hogsnes, er klar på hva hun mener om den nyeste podkastepisoden.

– Sophie Elise tar ikke så mye av kritikken på egne skuldre.

Hogsnes nevner blant annet at Isachsen istedenfor drar frem kanseleringskulturen hun mener seg utsatt for.

I tillegg nevner hun at Isachsen sammenligner seg selv med komikere som leverer ganske banebrytende innhold, uten å få den samme kritikken.

STIPENDIAT: Mathilde Hogsnes forsker på influensere ved Høyskolen Kristiania. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hun vil ikke ta noe særlig ansvar for mye av det som har skjedd de siste ukene, sier Hogsnes.

Hun er klar på at hun mener Isachsen burde ta mer selvkritikk, fordi det er forskjell på en influenser og en komiker.

– Noe av det jeg tenker er viktig å trekke frem er at det er forskjell på å være komiker og å være en influenser. Det er ulike typer internettkjendiser.

– En influenser kapitaliserer på sin evne til å påvirke andre. De selger en livsstil, hvor det inngår produkter og tjenester. Da må man kunne kritiserer den livsstilen, sier Hogsnes.

Nådde smertepunkt

I den nye podkasten til Isachsen og Williams blir det nevnt at Kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen hadde en samtale med Isachsen før hun stilte opp i Debatten.

Isachsen mener at Haugen sa en ting til henne i forkant av programmet, men at hun ikke sa det samme under Debatten.

SLUTT: Podkasten til Sophie Elise og Fetisha fikk en brå slutt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hogsnes tror NRK nådde et smertepunkt i forkant av det populærere programmet.

– Det var ganske tydelig fra starten av at NRK ville forsvare Isachsen. Men så kom det til et punkt hvor kritikken ble for stor. Det kom litt fra alle kanter, og da ble det for vanskelig for NRK å forsvare Isachsen.

Hun understreker at det er påstander fra henne, og ikke noe man kan slå fast med sikkerhet.

NRKs underholdningsredaktør, Charlo Halvorsen, sier i en kommentar til TV 2 at han selv ikke har hørt den nye podkasten til de tidligere NRK-profilene.

– Jeg er glad for at Sophie Elise sier hun er fornøyd med sitt samarbeid med innholdsmiljøet i NRK. NRK har tatt sitt arbeidsgiveransvar på alvor og har vært i dialog med Sophie Elise og Fetisha underveis i prosessen.



– For NRK var det nødvendig å sette tydeligere rammer rundt innholdet og Sophie Elises kommersielle virksomhet. Nå ønsker vi dem lykke til videre.

– Kredibiliteten er svekket

Podkasten lever nå videre i ganske likt format som den hadde under NRK. Hogsnes mener det kan komme endringer som at det etter hvert vil kunne komme sponsoravtaler, eller at podkasten blir enda mer ufiltrert.

PODKAST: Influenserne sin podkast var svært populær på NRK. Foto: Henriette Dhli

– Både Isachsen og Williams kapitaliserer nok veldig på dette, fordi de har promotert den nye podkasten ganske mye. Men om Isachsen tjener noe særlig på dette i lengden, det er jeg mer usikker på.

– Jeg tror kredibiliteten hennes allerede er svekket. Vi er vant til at hun skaper overskrifter, men det er noe med den ansvarsfraskrivelsen folk nok begynner å bli litt lei av, forklarer Hogsnes.

Eksperten oppsummerer det hele med at hun tror at Isachsen vil komme bedre ut av slike situasjoner ved å være mer transparent i fremtiden.

– Mange har reagert

Gjennom hele perioden hvor det stormet rundt de to influenserne var det ingen av de som stilte til intervjuer eller debatter.

Isachsen har kommentert at hun ikke helt forstår hvorfor hun skal det. Det er noe Hogsnes stusser over.

– Som en influenser og kommersiell påvirker har hun en enorm makt og hun må stå i kritikken når hun får det. Det velger hun ikke å gjøre, og det er det mange som har reagert på.

– Det går også litt tilbake til kritikken min om kredibilitet. Når man tjener så store summer på sin evne til å påvirke andre, så er det viktig at man står i kritikken og, sier Hogsnes.