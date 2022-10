Ekspert om Putin-strategi: – Han har et desperat behov

Oberstløytnant venter at Putin fortsetter trykket mot sivile mål i Ukraina, og at det inngår i en spesiell strategi.

SIVILE MÅL: Eksperter tror Russlands angrep mot sivile mål vil fortsette, som her i Kyiv 10. oktober. Foto: Valentyn Ogirenko

Etter sabotasjeoperasjonen mot Krim-brua tidligere i oktober, har Russland gjenopptatt en krigføring man så mer av tidligere i krigen – målrettede angrep mot sivile områder.

Mandag og tirsdag ble Kyiv igjen angrepet. Det er ukjent hvor mange som er drept i angrepene, som skjedde uken etter at hovedstaden ble rammet av det største missilangrepet på flere måneder.

I angrepet mot Kyiv ble det brukt såkalte Kamikaze-droner.

– Hvorfor bruker Russland kamikazedroner?

– Det er fordi de har et begrenset antall missiler. Russland har trolig fått droner fra Iran. Droner som er mye billigere enn missilene, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen, til TV 2.

PRESS: Geir Hågen Karlsen tror Russlands angrep mot infrastruktur inngår i en overordnet strategi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Strategisk bombing av infrastruktur

Angrepsbølgen rammet også sivile mål i andre regioner. Flere hundre byer skal ha mistet strømmen og blitt mørklagt som følge av angrepene mandag. Og Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, måtte igjen frakobles det ukrainske strømnettet på grunn av angrep.

Oberstløytnanten tror Russlands strategi nå er å ramme sivile mål i Ukraina, selv om det ikke har noen effekt på slagmarken, for å slå viktig infrastruktur som nettopp strøm– og kraftforsyning ut av spill.

– Den overordnede strategien til Putin er nok å legge press på Vesten, skape usikkerhet og sosial uro med høye kraftkostnader, og dermed få Europa til å gå med på et kompromiss, sier Hågen Karlsen.

PRESS: President Putins strategi er å øke presset mot Vesten ved å ramme kritisk kraftforsyning, tror oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Sputnik

– Hvis angrepene fortsetter over tid, og særlig hvis Ukraina ofte mister strømmen når det blir kaldere, kan det føre til økte flyktningstrømmer vestover og mer press på Europa, legger han til.

Kan fortsette lenge

Bombingen av sivile mål er den «eneste» måten Russland har å svare på overfor Ukraina nå, sier oberstløytnanten. Samtidig har angrepene betydning internt i Russland ved at det viser handlekraft.

– Russland håper nok at ukrainerne vil gi etter for presset, men der er jeg helt sikker på at de tar feil, sier Hågen Karlsen.

– Hvor lenge kan Russland holde dette trykket mot sivile mål oppe?

– Jeg tror ikke Russland kan fortsette veldig lenge med samme intensitet som vi har sett nå. Men de kan fortsette med et mindre antall missiler og droner over lengre tid, det må vi nok ta høyde for, sier Hågen Karlsen.

Journalister og lokale innbyggere søker dekning:

– Ønsker å terrorisere befolkningen

Russlands bruk av missiler og droner tyder på at Ukrainas luftvern er effektivt nok til at de ikke vil fly inn over Ukraina med bombefly, ifølge general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

– Putin har et desperat behov for å gjengjelde sabotasjen mot Krim-brua for å vise handlekraft. Og han har valgt å bruke kryssermissiler, som han egentlig trenger til andre formål.

VERKTØYKASSE: Russland er i ferd med å gå tom for virkemidler i sin verktøykasse, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Også Diesen tror bombingen av sivile mål vil fortsette, selv om det ikke påvirker situasjonen ved fronten.

– Russerne har ikke mange andre muligheter. Russland er i ferd med å gå tom for tiltak som kan påvirke situasjonen ved fronten, de har stadig færre virkemidler i verktøykassen sin, sier Diesen.

Han tror Russland ikke klarer å gi slipp på tanken om at terrorisering vil føre til at Ukraina gir seg.

– Tanken kan ikke være annet enn at de ønsker å terrorisere befolkningen, og det sier mye om russernes egen mentalitet, at krig handler om å være mest mulig brutal, sier Diesen.

Åpner ild mot drone: